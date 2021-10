(Alarma)

(Música)

# Magoo. #

"KUNG FIZZ"

(TV) "La hembra de marmota acaba de parir,

pero el invierno se acerca y tendrá que encontrar algo que comer".

¡Ah!

Hoy es el día, Mr Cat. Por fin, volveré a ver

a mi maestro de kung-fu, el honorable Den Zhang.

Voy a presentarme al noveno dan en su escuela.

No te preocupes por mí, puedo ir yo solo.

Estoy totalmente preparado.

¡Uh! ¡Ya!

Uy... ¡Ya!

¡Ah!

(Motor)

(Música intriga)

Esta vez conseguiré el libro de chistes del presidente.

En cuanto me haga con él, ser el tipo más guay del mundo.

(CARRASPEA)

(LEE) "Dos pizzas están en un horno. Una va y dice:

'¡Uf! Hace calor aquí'. Y la otra dice:

'¡Ah! ¡Una pizza que habla!'".

(Aplausos)

(RÍEN)

(RÍE)

¿Has terminado ya?

¿Podemos seguir?

Oh... ¡Quieta!

(IMITA) He encontrado un gatito extraviado.

¿Os gusta, chicos?

(MAÚLLA)

Eh... -Oh, qué monada.

Oh.

(RONCAN)

(RÍE) Felices sueños, niños.

(Música intriga)

Ay.

Honorable maestro Den Zhang, es un placer volverlo a ver

y visitar su escuela.

¡Jefe!

(Motor)

(Música tensión)

Estoy listo para mi noveno dan, maestro.

He entrenado mucho para este momento.

¡Eh, ustedes! ¿Uh?

¿En serio? Bien, esta es tu primera prueba.

Debes enfrentarte a mis dos mejores discípulos.

No le defraudaré, honorable maestro.

¡Ya!

¡La venganza del águila con garras de acero!

Ah.

¡Ja!

(Rugido)

¡El feroz tigre más rápido que el rayo!

¡Ja!

¡El rugiente dragón que escupe lenguas de fuego!

Ah, ah...

Ha sido un honor luchar contra ustedes, caballeros.

Una buena batalla comienza solo con un buen adversario.

(AMBOS) ¡Ah!

Has pasado la primera prueba, discípulo.

Tu talento siempre ha sido un misterio para mí.

(JADEA)

(Motor)

¿Uh?

(Música intriga)

Quédate aquí, discípulo. Ahora, a por el libro de chistes.

(RÍE)

¿Uh? ¿Le preocupa algo, maestro? ¿Uh? ¡No!

Me preocupas tú. Tu segunda prueba será vencer

a este terrible robot. No tema,

tengo una nueva técnica, la llamo...

¡el camino de la babosa invencible!

(JADEA)

¡Escudo de baba!

(RÍE)

Bien hecho, eres mi discípulo con más talento.

Es usted muy amable, maestro. Ah, ah.

(Música acción)

¡Toma esto!

Ah.

(RÍE)

(GRUÑE)

¡Ya voy, jefe!

Por fin... ¡Ahí está!

Los magníficos chistes y la gloria eterna serán míos,

todos míos. Uh.

No, ¿qué?

Ha llegado el momento que más he temido, honorable maestro.

Ahora tendremos que luchar los dos.

(BALBUCEA) Eso no será necesario realmente.

No sea blando conmigo, maestro. Me he estado preparando

para este reto supremo años.

(GRUÑE)

Ah, ah... ¡Ah!

(JADEA)

¡Ah! ¡Oh!

¡Oh! ¡Ya!

(Música intriga)

¿Uh?

(BALBUCEA)

¡Ah!

(RÍE) Oh.

Ah, ah, ah.

Ay...

¿Cómo puede esquivar mis golpes?

Se mueve tan rápido que ni siquiera puedo verlo.

Voy a tener que usar mi arma letal.

No quería tener que recurrir a esto, honorable maestro.

Ah, socorro, qué miedo...

Pero tendré que emplear mi ataque secreto.

¡El pulgar del panda!

(Golpes)

Ay...

¡Ah, ah!

Ay.

¡Ja!

Ay, oh.

¿Eh? ¿Qué diablos...? ¡Oh!

Soy la única persona del mundo que ha logrado dominar este golpe,

pero nada habría sido posible sin sus consejos.

Adiós, honorable Den Zhang.

Ah... ¡Magoo!

¡Que nadie se mueva!

Chimpancé a gorila, todo en orden.

Tenemos al intruso.

Lo conseguí, Mr Cat,

el pupilo siempre acaba sobrepasando al maestro.

Tal vez, algún día, tú también seas más rápido y fuerte que yo.

(MAÚLLA)

(GRITAN)