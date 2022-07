(Alarma)

(Música)

"BIENVENIDOS A TRANSLOVENIA"

(Música de intriga)

(Aullidos)

Ya hemos pasado por este árbol, Mr Cat.

Odio reconocerlo, pero creo que nos hemos perdido.

La verdad es que no me gusta la idea de pasar la noche en el bosque.

(Música de tensión)

Mira, una casa solariega, espero que esté habitada.

La ciudad duerme,

pero no por mucho tiempo:

mi increíble Fizzoterna convertirá la luna en sol.

Adiós a las horas perdidas durmiendo,

todo el mundo podrá trabajar durante todo el día,

feliz y eficientemente.

¡Larga vida al futuro Fizz, larga vida a mí!

(RÍE MALÉVOLO)

(RÍE ENLOQUECIDO)

¿Mm?

Ah.

(RONCA)

¡Weasel! ¡Ay!

¡Dale!

Sí, jefe.

¡Ay!

(GRUÑE ENFADADO)

¡Cuidado!

(Música de tensión)

(RENIEGA)

No puedo creerlo. ¿Cómo puede ser alguien tan inútil?

¡Hola, hola! ¿Mm?

¿Hay alguien en casa?

Lo que faltaba.

Tú entretenlo, yo iré a buscar la Fizzoterna.

Sí, jefe.

(Música)

¡No, no, espera!

¡Ah!

¡Ay!

Llamemos, nunca se sabe.

(LLAMA)

(Estruendo)

Hay alguien en casa. Buenas noches, caballero.

(TITUBEA)

Buenas noches.

(GRUÑE)

Mr Cat, cuida esos modales.

Siento molestarlo tan tarde, pero nos hemos perdido en el bosque.

¿Sería tan amable de alojarnos esta noche?

(NIEGA)

Por supuesto, será un placer, amables viajeros.

Bienvenidos a mi humilde morada.

Gracias, es usted muy amable.

Vamos, Mr Cat, deja de lloriquear.

(Música)

Qué residencia tan magnífica.

(BOSTEZA)

¿Está cansado?

Siento muchísimo haberle despertado en medio de la noche.

No hay problema, yo prefiero dormir durante el día.

Debe de estar hambriento, veremos si podemos encontrarle algo para cenar.

(Música de tensión)

Mi Fizzoterna, oh.

Tranquila, papito está aquí.

(GRUÑE)

(GRUÑE)

¡Ni lo pienses!

(Música de acción)

¡Ah!

(LADRA)

Por favor, siéntese.

Le prepararé unas codornices rellenas de caviar

en una deliciosa salsa de trufa.

No, gracias, eso es demasiada complicación.

Me queda un trocito de pan de ajo, es todo lo que necesito.

¿Quiere probarlo?

No, gracias, me temo que el ajo no me sienta demasiado bien.

(RÍE NERVIOSO)

Vaya, vaya.

(HUELE)

Nadie había rechazado nunca mi pan de ajo.

Delicioso, está mejor frío.

(GRITA)

(Música de acción)

(CARRASPEA) Esta será su habitación.

Espléndido.

Qué espejo tan hermoso.

(ECHA VAHO)

Qué raro.

¿Mm?

Mm.

(BOSTEZA)

¡Ay!

Este hombre... no se refleja.

Vive de noche, odia el ajo...

¿Mm?

Y está suscrito a la revista "Chupasangre".

Oh, Dios mío, es un vampiro.

¡Toma esto!

¡Aleja tus colmillos de mí, monstruo!

(Música de acción)

¡Ay!

¡Ah!

¡Mi Fizzoterna!

(GRITA)

Algún día pasaré de intentar ayudar a la humanidad.

(Música)

Tenemos que salir de aquí.

¡Cuidado, Mr Cat, te morderá!

(GIME)

(Música de acción)

Es increíble, también puede volar.

¡Devuélveme a mi gato, asquerosa sanguijuela!

(GRITA)

(GRITAN)

No te metas en esto, Mr Cat, es demasiado peligroso.

¡Au!

(SE QUEJA)

Ay. Espere, creo que ha habido un pequeño malentendido.

¡Atrás, condenada criatura de las tinieblas!

No, no, en serio.

Menos mal que aún tengo una salchicha de ajo en mi bolsillo.

¡No, no, eso no!

¡Ay!

¡Suelta eso, psicópata!

Aunque te hayas transformado en un murciélago, no me das miedo.

(GRUÑE FURIOSO)

(GRITA)

¡Ay!

(Música suave)

¡Uh!

Mira, Mr Cat, está saliendo el sol.

¡Au!

¿Mm, mm?

La luz del día ha aniquilado al vampiro, estamos salvados, Mr Cat.

(RONRONEA)

Tienes razón:

habrá que comer alguna salchicha para recuperar fuerzas,

queda bastante trecho hasta el campamento base.

(RONCA)