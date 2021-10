(Alarma)

(Música)

# Mr Magoo.

# Mr Magoo.

# Mr Magoo.

# Mr Magoo.

# Magoo. #

"AEROLÍNEAS MAGOO"

Australia, allá vamos.

Mr Cat, es hora de hacer la maleta.

Uh.

Ropa interior, calcetines, bañador, corbatas.

(CHILLA)

¿Qué se me olvida?

¡El billete de avión! Pero qué cabeza...

No puede ser, ¿ya son las cuatro?

Llegamos tarde. Uh, uh.

Ya sé que te da miedo volar, Mr Cat, pero no hay otra.

Y es hora de irse. ¡Taxi!

(Motor)

Al aeropuerto, por favor. Dese prisa.

(Música intriga)

Mi pequeño Weasel, te he preparado una sorpresa.

¿Uh? ¿El desayuno? ¿Para mí?

La sorpresa está dentro. Uy...

Oh, oh...

"Fizz es un genio".

Oh... Es la cosa más bonita que me han regalado nunca, jefe.

No serás el único que lo disfrute. Colaremos estos llaveros

en todos los productos de los supermercados.

Estaré en todas partes. Todo el mundo llevará consigo

un miniyo, seré su tesoro más preciado

y le alabarán... eternamente.

(RÍE)

(MASTICA)

Este no es momento para ponerse cochino.

¡Al supermercado! ¡Tenemos trabajo!

Ay, de acuerdo, jefe.

(Música suave)

(Pitido)

Atención, señores clientes, les... ¡Oh!

(Música intriga)

Vamos, empecemos a trabajar y, cuando digo "empecemos",

me refiero a ti, Weasel. ¡Ah!

¡Ah! Buenas, señorita.

Vuelo 714 a Sídney. Mi billete.

Perdone que insista, pero es que ya están embarcando.

Ah...

Oh... ¿Regalan un koala de peluche a todos los pasajeros?

Qué atentos, gracias. ¿Uh?

(GRUÑE)

(MAÚLLA)

Cálmate, Mr Cat, todo irá bien.

Solo tenemos que pasar el control de aduanas.

Yo le sacaré de ahí, jefe.

(Pitidos)

¿Uh? Buenas, agente, no se preocupe.

He volado muchas veces, conozco la rutina de memoria.

Listo para pasar el arco de seguridad.

(GRUÑE)

(TARAREA)

¡Alto! Necesito registrar su maleta, señor.

Haga su trabajo, pero dese prisa, tengo que coger un avión.

(GRUÑEN)

¡Ya!

(RÍE)

Ah. Mr Cat, no... ¡Vuelve!

¡Espéreme, jefe!

Mr Cat, no tienes que tener miedo a los aviones.

Es el medio de transporte más seguro.

Uh.

Oh, no... Lo he perdido. Este no es momento

para jugar al escondite. Ay, ah.

(LADRA)

(Música acción)

(Música suspense)

(Viento)

"Eres mi mejor amigo, te quiero".

¿Uh? ¡Ay!

Ah, ah.

-Aquí tiene, señora.

-Oh, gracias, joven. Es usted muy amable.

Mr Cat, sé razonable. A este paso,

vamos a perder el vuelo.

(LLORA)

Por favor, ¿ha visto a mi gato?

Mr Cat, vuelve aquí o no te daré croquetas de salmón.

¡Ah, ah, ah!

(GRUÑE)

¿Oh?

(RÍE)

¡Ah!

¡Cógeme si puedes! Ah.

(Música acción)

¡Ya voy, jefe!

(Motor)

(Continúa la música)

(RÍE) Oh...

(Chirrido)

(GRUÑE)

Uy.

Ay.

(Continúa la música)

(RÍE) ¡Pringado!

(MAÚLLA)

¡No!

Uh.

(GRITA)

¡Mr Cat!

¡Ah!

Ahora que te he pillado, no volverás a escaparte.

Con un poco de suerte, todavía podemos subir al avión.

¡Están cerrando las puertas!

Uh.

(Pitido)

¡Uf! Un poco más y lo perdemos.

Aquí tiene mi tarjeta de embarque, señora.

Buscaré mi asiento, gracias.

Qué pesadilla... Creí que íbamos a perder el vuelo.

¿Uh? ¡Hola! Parece que estamos en la misma fila.

(BOSTEZA) Disculpe, pero estoy agotado.

¿Le importa que me eche una siesta?

(Motor)

(Música intriga)