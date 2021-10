The curs of the pyramid

Mr. Magoo en inglés

The curs of the pyramid

Como Mister Magoo es un apasionado de la civilización egipcia, entra en un edificio en el que todo le recuerda a la arquitectura de las pirámides. Explorando la construcción, cree encontrarse con momias, antiguos faraones y muros con jeroglíficos.

7 min, 29 sec

07-10-2021 01:00:00

Mr. Magoo en inglés - The curs of the pyramid