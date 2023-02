# En su verde hogar

# lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis

# de noche cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán.

# Y tú te dormirás. #

"Una travesura de más".

(RÍE) Mi poción pro no estará lista.

Dime, escarabajito mío,

¿podrías traerme el tarro de tréboles de cinco hojas,

por favor?

-Voy yo.

-Aquí está, toma. -(GRITA) ¡No, no es eso!

-(RÍE) ¡Qué divertido! ¡Sí!

-Eres todavía más tonto que tus tíos.

¿Cómo es posible?

Ahora tenemos que ir a recoger tréboles.

Meted a ese enano en la cárcel.

-Eh... ¿Estáis seguro, amo?

(GRUÑE) ¡Es una orden!

¡No! La cárcel no...

-Después de coger los tréboles, vendremos a liberarte.

-Ánimo, mi Saki.

(Puerta cerrándose)

(Llaves)

¡Qué bien me lo paso con los titos! ¡Qué guay!

-Moved esas escamas. Vamos.

(Música)

(TODOS) Yuhuu...

Eh.

Tío Blitz.

Tío Blitz.

(RÍE) ¡Yuhuu!

Sí, sí, sí...

-(GRUÑE) Bueno, ¿cómo vais?

-Eh... Aquí no hay tréboles de cinco hojas, amo.

-(GRITA) Buscad mejor, especie de incapaces.

(Motor)

El primero en lo alto de los talanolis gana.

(RÍE) (RÍE)

Ahora verán de lo que soy capaz.

(GRITA)

(RÍE)

¡Gané!

Oye, eso es trampa.

(GRUÑE) (ININTELIGIBLE)

Allí, mirad. Los horribles.

Vamos, daos prisa.

No vamos a pasar aquí la noche, lagartijas.

¿Y si les gastamos una broma?

(SUSURRA)

(RÍE) (RÍE)

(Música)

(Golpes)

¡Oh! (RÍE)

¡Ay, queé gracioso!

(TODOS) ¿Saki? -(RÍE)

-(GRITA) Es mi trono.

-(RÍE)

-(RÍE) -¿Qué has hecho ahora, mequetrefe?

-Oh... -Ya lo verás.

Te convertiré en cactus.

-Pero si no he hecho nada.

Rápido, al monchhicoche.

Saki necesita nuestra ayuda.

"Magistui corpidui cactusui".

-¡Uy!

-(GRUÑE) -(GRITA)

-(GRITA) Mi trono...

Tú, ven conmigo. Ya me ocuparé de él.

Mi trono es lo primero.

-(JADEA)

¡Los monchhichis!

Saki.

¿Estás bien? No...

Es Aikor. Quiere convertirme en cáctus.

Lo siento, Saki. Se me ocurrió gastarle esa broma.

No quería que Aikor te acusara.

No te preocupes, Saki.

Te protegeremos de Aikor. Ven al árbol de los sueños.

¡Yuhuu!

-Hmmm.

Por supuesto que puedes quedarte en el árbol de los sueños, Saki.

-(VITOREAN) -Hanae cuidará de ti.

Sin embargo, sabéis que Saki no puede quedarse indefinidamente.

Sauce, Kauri, ya sabéis lo que hay que hacer.

Encontrad a sus tíos lo antes posible.

Emm... Sin correr el riesgo de que os castigue Aikor, claro.

Creo que tengo una idea.

(ENGULLE)

-Y aquí está mi última creación.

(SORPRESA) (SORPRESA)

(RÍE)

-Oh. -Oh-oh...

Suelta ese trozo de tarta ahora mismo.

-Si puedes atraparme.

(RÍE)

-¡Cuidado! -(GRITA)

(TODOS) ¡Saki!

(GRITA)

-Oh... ¡Mi tarta!

-Mira lo que has hecho.

Te mereces un castigo.

Espera. No lo ha hecho a propósito, Kapix.

Además, ya tiene suficientes problemas

ahora mismo.

Ven, Saki. Vamos.

¡Venga! ¡Vamos a jugar!

-¿Quién está jugando al monchiibol?

-Uy... (RÍE)

-¿Una pintura muy grande que represente a Aikor con Saki?

Es para que Saki se lo regale a Aikor.

Así seguro que se calma.

Es una gran idea.

Vamos, a trabajar.

-(CANTURREA)

-(GRITA) Mi trono...

Más rápido, pandilla de babosas.

-Oh...

-(GRITA) (RÍE)

(GRITA) (RÍE)

Bien, Saki. Si lanzas los brazos al aire,

puedes saltar aún más alto.

Espera. Vuelvo enseguida.

(RÍE)

(GRITA) Con todo esto,

podremos jugar a muchas cosas.

¿Saki? (GRITA)

(GRITA) Saki.

(GRITA)

-Eh... -(RÍE)

-(RÍE) -No, no, no...

-¡Cuidado!

(RÍE) Saki...

(RÍE) ¡Cómo ha molado!

¿Por qué has hecho eso, Saki?

-(RÍE) -Madre mía...

Mi cosecha de frutas luminosas...

-Bueno, no lo he hecho a propósito.

Saki, ¿me lo puedes explicar?

Eh...

El primero en la cama elástica gana.

Saki, espera que te atrape.

(CANTURREA)

(SORPRESA)

(GRITA)

¿Pero qué pasa?

¡Guau! Artús se ha superado a sí mismo.

Seguro que a Aikor le va a encantar.

Bueno, solo falta enseñárselo a Saki y a Hanae.

Yuhuuu.

Cuidado que quemo.

(GRITA)

-(GRITA)

(GRITA) Oh, no...

(SORPRESA)

(Silbato)

(JADEA) Veo que has hecho de las tuyas de nuevo, Saki.

Per esta vez, créeme, no te escaparás

sin un buen castigo.

-¡Cuidado! -(GRITA)

Mi gorra.

(Música)

La tengo.

-Oh, no la sueltes.

-(GRITA)

-(GRITA) -(GRITA)

(GRITA) Vuelve, maldita máquina.

-(GRITA)

(GRITA)

-¡Cuidado!

(GRITA) Saki, salta.

(GRITA)

(GRITA) (RÍE) Yuhuu.

(RÍE)

Toma, aquí está tu gorra.

-Gracias, Saki.

Buen trabajo.

Sin ti, no sé que habría sido de mi preciosa gorra.

Hmm. Está bien. Haré una excepción.

Vamos a olvidarnos de tus travesuras solo por esta vez.

Sí, claro... Pero ahora se ha estropeado el regalo

para Aikor. Tendremos que empezar de nuevo.

No necesariamente.

Acabo de tener otra idea para que Aikor perdone a Saki

todas sus travesuras como acabamos de hacer ahora.

Y creo que nos vamos a divertir.

(RÍE)

-(GRITA) Más rápido.

Nunca he visto babosas tan lentas.

Es ahora o nunca, monchhichis.

Ala, ya está. Listo.

Mira, para inflar el globo, basta con apretar aquí.

Y esto es para mantenernos en contacto.

¿Listos para lanzar la Operación Súper Saki

"el Salvador de Escarabajito"?

Entonces, vamos. Adelante. Todo el mundo a sus puestos.

(RÍE)

Monchhichi en marcha.

(GRITA) ¿Pero a qué estáis esperando?

-Eh...

-Oh...

-(GRITA) La monchhifea ahí está.

-(GRUÑE)

(GRITA) Escarabajito... (RÍE)

No... ¡Mi escarabajito!

Suelta ahora mismo a mi escarabajito, Monchhichi.

El escarabajo está en la caja.

(GRUÑE) "Magistui corpidui..."

(GRITA) Mi cetro.

Sauce, Saki, os toca.

(GRITA) Bomba...

Oh, no. El horrible Saki...

¿Saki?

-Saki, no te acerques a la monchhifea.

Bolitas paralizantes a discreción.

(GRITA) (GRITA)

(GRITA) Saki...

Saki, "infla el globo. Rápido."

(RÍE)

Aikor, te traeré a escarabajito. Déjame tu cetro.

-Eh... -Déjamelo, vamos. Confía en mí.

(Música)

Sí...

Venga, Saki.

"Muy bien, Saki".

"Intenta volar recto. Yo me encargaré del resto".

Vamos, Saki. Venga, atrapa a la monchhichi.

Mantén el rumbo. Ya voy.

Eh...

-¡Lo tengo!

-¡Bravo!

-Eres el mejor, Saki... (GRITA) -(GRITA)

-¡Yuhuhuu!

-(RÍE)

(GRITA) Mi pequeño escarabajito adorado.

Menos mal. Te has salvado.

Muchas gracias, Saki.

-(RÍE) -Los idiotas de tus tíos

nunca habrían sido capaces.

Estaréis al servicio de vuestro sobrino el resto del día.

-¡Yuhuu! Vamos, jugaremos al escondite.

El tío Blitz cuenta.

Bien. Bien.

Amigos, todo arreglado. Gracias por ayudarme.

Deberíamos divertirnos así más amenudo.

-¿Saki?

(GRITA) Saki.

(TODOS) Misión Monchhichi cumplida.

-Oh... ¿Puedo salir?

¿Saki se ha ido?

Vía libre, Bess.

(TODOS) (SORPRESA)

Ahora probaremos esta obra de arte.

(RÍE) (RÍE)

(TODOS) Buen viaje, tsurus.