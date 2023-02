(Música)

# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos Monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán

# y tú te dormirás. #

"Todos a escena"

"¡Oh, no!"

Entonces Ramita dice: "¿Quién va a venir a ayudarnos?".

Y entonces... ¿Qué era lo que decía yo?

Ah, sí, ya sé.

"¡En guardia, Aikor!".

¿Sigues ahí, Hojita?

La obra va a empezar.

Tengo ganas de verte en el escenario con los demás.

¡Hasta ahora!

-A ver que nos cuentan hoy.

-Qué ganas tengo.

-Hay tanta gente...

¡Ah, aquí estabas!

Todos en su lugar, rápido, ya va a comenzar.

Sobre todo, no lo olvides, ¿vale? el gesto hazlo bien, así.

¡Todos a sus puestos!

-Qué nervios.

-A ver qué nos cuentan hoy.

Estoy deseando que empiece la función.

-A ver si empiezan.

-Será un gran articulo para las Monchhinoticias.

-Qué ganas tengo de que empiece.

-Van a hacer una función.

-¿Qué se han inventado ahora?

Es un placer presentarles "Los divertidos horribles",

una obra de teatro de los Monchhichis,

escrita por Sillita.

(Aplauso)

Gracias.

-Que empiece ya. -Oh, no...

No te preocupes, Hojita, no pasa nada.

Pero, ¿y si olvido mi diálogo?

Bueno, Sauce te lo soplará.

Que empiece el espectáculo.

-Silencio.

Que va a empezar.

Y ya está, casi hemos terminado la cosecha.

¿Has oído eso?

-Los Horribles, ahí detrás.

Cuidado, Monchhichis.

-(AMBOS) ¿Eh?

Bueno, he debido de soñarlo.

Vamos, es hora de volver, date prisa.

Ajá.

(RÍEN)

-(AMBAS) ¡Los horribles!

-Los Horribles, oh, no, qué espanto.

-Bolitas paralizantes a discreción.

-Maestro, olvidamos nuestras cerbatanas.

-Lagartijas,

siempre tengo que hacerlo yo todo solo.

"Magistrui".

¿Eh?

"¡Arquidui!"

Olvidé mi cetro mágico.

También olvidaste mirar donde pones el pie, diría yo.

(GRITA)

(RÍEN)

Blitz, Glitz, socorro.

Tienes cara de chinana podrida.

Aikor tiene cara de chinana podrida.

-¿Qué?

¿Cómo se atreven a burlarse de mí de esta manera?

-Adiós, Aikor.

-¡Bien, bravo!

Prepárate, hojita.

¡Sí! (RÍEN)

-¡Basta!

Se arrepentirán de burlarse de mí.

-(CANTAN) # Lalalalalala, lalalalala... #

-¿Habéis oído eso?

Si son los Horribles, por mi bigote que les atizo.

-Bolitas paralizantes a discreción.

Oh, no, ¿quién podrá ayudarnos?

¿A qué estás esperando, Hojita?

Sube al escenario, "en guardia, Aikor".

Te toca.

Ay...

Fin del primer acto. Es el intermedio.

Nos vemos en un momento.

¿Eh, pero qué pasa?

Hojita.

Eh, espera.

(GRUÑE)

Mi venganza será terrible.

Esos Monchhichis verán lo caro que sale burlarse del gran Aikor.

"Animaturi".

Pero ¿qué está pasando?

Andando de una vez, títeres.

Solo tenéis que seguir a Escarabajito.

Dales una lección a los Monchhichis.

-Ya empieza.

-¡Oh, no! ¿Qué pasa? -Cuidado, corred.

Las bolitas se han vuelto paralizantes

de verdad.

Alerta roja, alerta ro...

Por aquí, títeres.

Monchhinante ida y vuelta.

(GRITA)

Hanae, Kauri, cuidado.

¡Sylvus!

Rápido, vámonos.

¡Kauri!

Hojita, ábreme.

Dejarme, Sauce, no quiero ver a nadie.

Pero no digas eso, hombre, no pasa nada, no te pongas así.

Además, te sabes tu papel de memoria.

Qué va.

Me da vergüenza.

"Sauce,

los títeres están atacando a los Monchhichis,

quedamos en el laboratorio".

Entendido, voy.

¿Eh?

¿Sauce?

-(GRITAN)

-¿El escarabajo de Aikor?

Al laboratorio, rápido.

Busca en títeres animados.

(SUSPIRA) Ahí tampoco hay nada.

(GRITA)

Los títeres han paralizado a Ramita con una bolita.

Los controla Aikor.

Tenemos que conseguir deshacer el hechizo.

No vale la pena.

Los títeres siguen al escarabajo, es el que los guía.

Ah, entonces, si logramos capturar al escarabajo...

Las marionetas también se pararán.

Cuidado, Hojita, detrás de ti.

¿Eh?

(GRITA)

Eh, Escarabajito, ven aquí.

-Escarabajito.

Voy a buscarte.

Capturado.

Aikor va a venir a buscar a Escarabajito.

Tenemos que prepararnos.

Las bolitas paralizantes pronto dejarán de hacer efecto.

Y cuando llegan los Horribles,

tendrán que enfrentarse a todos nosotros.

Venga, vamos al campo de Monchhibon.

Ramita, voy a buscarla y los sigo.

Toma, para defenderte de los Horribles.

Todo el mundo tiene lo que necesita.

Estamos listos.

Solo queda esperar hasta que se os pase la parálisis.

Voy a mirar si hay otros Monchhichis en el árbol.

Ajá.

¡Aikor!

"¡Estrui fijatui!"

(GRITA)

(RÍEN)

-Oh, mi Escarabajito,

papi ha venido para salvarte

de las garras de estos villanos tan feos.

-Es muy gracioso, parece una muñeca.

-Claro, tengo una idea,

¿y si monto mi propio espectáculo?

Ya empieza, ya empieza.

Soy yo.

-¿Olvidaste cargar tu cetro de nuevo, gran Aikor?

-Te voy a enseñar si se me ha olvidado.

"Abistui corpidui volteretui".

-¡Socorro!

(RÍE)

-Pero ¿qué puedo hacer para ayudarles?

-Ya basta, Aikor,

deja ya de burlarte de los Monchhichis.

-Ya no os reís tanto ahora, Monchhifeos.

-Oh, no, Aikor, ten piedad, todo menos chinanas podridas.

-Toma ya, Monchhichis.

-Oh, maestro.

-(AMBOS) Sylvus tiene cara de chinana podrida.

-(AMBOS) Sylvus tiene cara de chinana podrida.

-Ahora veréis quién tiene cara de chinana podrida.

-(AMBOS) Sylvus tiene cara de chinana podrida.

-Eh, ¿qué estáis haciendo?

-¡Ay, ay, ay...!

(Golpes)

-No puedo soportar que me hagan esperar.

¿Qué demonios están haciendo esos vagos?

¿Eh?

¿Pero qué pasa?

-En guardia, Aikor.

-¿Eh?

Pero si es el Monchhichi cobardica.

Qué miedo.

-(GRITA)

-¡Ay!

Mi peluca.

Lluvia de monchhinanas podridas para Aikor.

(RÍEN)

(TODOS) ¡Chip, chip, hurra!

-Chip, chip, chip... -(TODOS) ¡Hurra!

-En guardia, Aikor.

-Menos mal que estabas aquí, Hojita.

-Nos has salvado la vida.

-No tengo miedo

cuando nuestra tribu está en peligro.

Uno para todos... -(TODOS) Y todos para uno.

-Qué bien.

Estupendo.

-Os felicito, monchhiamigos,

y te felicito a ti en especial, Hojita.

Con tu valor, salvaste a toda la tribu Monchhichi.

Recibí este racimo al valor

cuando aún era un joven aprendiz como tú,

y ahora te lo doy a ti, Hojita.

-¿El racimo al valor, maestro?

Buen viaje, tsurus.

-(TODOS) Buen viaje, tsurus.

-Gracias a vosotros, los niños tendrán dulces sueños.