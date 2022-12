# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"LA TIZA MÁGICA"

Y uno, dos, tres, cuatro.

(TOCA)

(TOCAN) Y uno, dos, tres, cuatro.

¡Y giramos!

Lo siento, Hanae, le estaba explicando a Sauce

cómo usar mi cámara. Él sacará las fotos esta noche.

Vale. Pero date prisa, tenemos que ensayar más.

¡Seguimos! ¡Y cinco, seis, siete y ocho!

(TOCAN)

¡Ja! No os distraigáis.

¡Uhm! No está mal del todo.

(RÍE)

¡Oh! ¡Qué bonito!

(A LA VEZ) ¡Uhm!

(Música suave)

¡Ay!

¿Listos para el salto de catapulta?

(SUSPIRA)

(JADEA)

¡Ya! ¡Ja!

¡Yuju!

¡Vaya! ¡Genial! ¡Tachán!

(RÍE) ¿Has visto, Ramita?

El festival de fin de año será aún más bonito que el del año pasado.

¡Sí! ¿Y si yo también bailara contigo?

¡Sería monchhiguay! ¿No?

Ah... No, no lo creo, no.

¿Qué? Pero yo tengo mucho talento, ¿sabes?

Lo siento, Ramita, pero no has seguido los ensayos.

¡Oh! Si te pones así...

Me voy a recoger monchhirrosas para mi nuevo perfume.

¡Uhm!

(GORJEA)

(GORJEA)

(Música suave)

¡Lo encontré!

-¡Vamos! ¡Súbelo rápido, cabeza de chorlito!

(HACE ESFUERZOS) (RÍE)

-¡Ay! -¡La tiza mágica es mía!

(RÍE) (GORJEA)

-¡Con los poderes de esta tiza,

por fin me convertiré en el rey de los monchhichis!

¡Por fin!

¡Oh! ¡Mi tiza mágica!

¡Vosotros, parad a esa horrible criatura!

(JADEAN)

-¡Mi tiza! ¡Quiero mi tiza!

(LLORA)

(GORJEA)

(GORJEA)

(TARAREA)

(RÍE)

(OLFATEA)

(SUSPIRA)

¿Eh? ¡Hala!

¡Es preciosa!

(SUSPIRA) -Cactus amnésico, piedra negra, que te quiero negra,

picantes de extremo, zarzas de la desesperación...

¡Ah! ¡Tiza mágica!

¡Escarabajo!

(Zumbido)

¡Oh! ¡Mi escarabajito adorado! ¡Mua!

Ve por ella, mi pequeño escarabajo. ¡Corre!

(Música suave)

¡Ja!

(Continúa la música)

(Música suave)

¡Oh! ¡Qué monada!

Mi querido diario, si supieras lo triste que estoy...

(SUSPIRA)

Necesitaría un beso para consolarme un poco.

Un beso...

(GORJEAN)

-¿De Fieldo?

Necesitaría un beso de Fieldo, sí.

(SUSPIRA)

(Música suave)

(BESA)

(RÍE)

-¿Qué me pasa?

Ah... Me tengo que ir.

-¡Ah! Fieldo acaba de hacer exactamente lo que escribí.

¡Uhm!

-¡Cuidado! -¿Eh?

(RÍE)

-Eh... ¡Lanzo la cuerda!

-A ver, quiero que Capix baile... Uhm...

¡El monchhihop!

-Eh... ¡Ah!

¡Oh!

(TARAREA) (TODOS) ¡Oh! ¡Oh!

-¡Oh! (RÍE)

(TARAREA)

Eh...

(CARRASPEA) Lo siento. (RÍEN)

¡Oh! ¿Has visto lo que acaba de hacer Capix?

¡Ah! Sí... Muy gracioso. (RÍE)

¡Uhm!

(Música suave)

(SUSPIRA)

(Música animada)

¡Uhm!

Puedo hacer todo lo que quiera con esta tiza.

(RÍE)

A ver, que Hanae me dé su papel en la función de fin de año.

(RÍE)

Ramita. (ASIENTE)

He tenido una gran idea,

bailarás en mi lugar en el espectáculo de fin de año.

¡Oh! ¿De verdad?

¡Gracias Hanae!

Vamos a ensayar.

¡Sabía que acabarías reconociendo mi talento!

(Música suave)

Os presento a mi sustituta.

Ramita es la nueva estrella del espectáculo.

(RÍE) (TODOS) ¡Oh!

-¿Qué? ¿La va a sustituir? -¿Cómo?

Y dos y tres y cuatro. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay!

¡Sigue así, Ramita, lo estás haciendo muy bien!

¿Ramita bailará en lugar de Hanae?

(Zumbido)

¿Eh? Ese escarabajo... ¡Uhm!

(Música tensión)

¡Oh!

Pero ¿qué está haciendo?

(Cámara)

Y después se escapó.

En cuanto robó esa piedra rosa de la mesa.

¡Uhm! Yo nunca había visto una igual.

Vamos a ver a Sylvus. Nos explicará de qué se trata.

(Música tensión)

(GRUÑE)

¿Eh? ¡Ah!

¡Sí!

¡Oh! ¡Mi amado escarabajo!

¡Bravo! ¡Has hecho un gran trabajo!

(RÍE)

¡Uhm!

Eh... Sylvus regala una fruta luminosa al gran Aikor.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(HOJITA CANTA) "El colin de perla

al lado de las semillas de monchhiestrella.

Estambres de armonía...". Eh... Aquí están.

(CANTA) "Y las semillas de monchhifru...".

Ah, no, esto no pinta nada aquí.

¡Es tiza mágica!

Una tiza que hace realidad todo lo que escribe.

¡Uhm!

¡Oh! ¡Pues claro! La tenía Ramita.

La vi con ella, y unos segundos antes,

Capix se puso a bailar el monchhihop en su quad.

Si tenía la tiza,

eso explica por qué Hanae le dio su papel.

¡Uhm!

Pero si el escarabajo le robó la tiza a Ramita,

significa que...

Significa que con ella Aikor puede hacer lo que quiera.

¡Oh! El gran monchhilibro dice

que la única forma de acabar con el hechizo de la tiza

es romper la hoja en la que está escrita la acción.

¡Venid conmigo! ¡Vamos a ver a Ramita!

(Música animada)

(RÍE)

(Continúa la música)

¡Yupi!

¡Puedes hacerlo, Ramita, eres la mejor!

(RÍE) ¡Allá voy!

¡Ah! ¡Ay, ay!

¡Hanae! ¡Ay!

¡Oh!

(JADEAN)

¡Mirad! ¡Todo lo que escribió aquí Ramita se ha hecho realidad!

¡Ah!

¡Oye! Pero ¿qué haces aquí?

Pues... sustituirte.

¡No es posible! ¡Recupero mi papel!

(JADEAN)

-¡Eh! ¿Habéis arrancado una hoja de mi diario?

(JADEA) Sí.

Y hemos liberado a Hanae del poder de la tiza mágica.

¡Vamos, venga, Hanae, tenemos que quitársela a Aikor!

¿Qué? ¿Cómo que la tiene Aikor?

¡Es mi tiza y te comunico que está en mi casa!

¡No! ¡Escarabajo la robó!

Pero ¿qué historia es esa? (RÍE)

(PITA) ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¡Adelante, monchhichis!

(Música suave)

Sylvus está yendo a Rocas Negras con una fruta luminosa.

¡Oh! ¡Está bajo los efectos de la tiza!

¡Oh, no!

Debemos evitar que vaya a darle la fruta luminosa a Aikor.

(A LA VEZ) ¡Misión monchhichi, en marcha!

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Uhm! ¡Uhm! ¡Uhm!

(RÍE) -¡Gané! ¡La piedra gana a las tijeras!

(RÍE) (AMBOS) ¿Eh?

-Un regalo para ti, gran Aikor.

-¡Oh! ¡Por fin! Ya me tardabas.

(RÍE) ¡Oh! ¡Mi tesoro!

¡Mi preciosa fruta luminosa!

-¿Oh? Pero ¿qué he hecho?

-Blitz, Glitz, moved las escamas

y encerrad a este monchhichi bigotudo en el calabozo.

-Venga, vamos, a chirona.

(RÍE) -¡Mi poción está casi lista!

¡Pronto seré el rey de los monchhichis!

-¡Oh, no, los tres monchhichis han desaparecido en las Rocas Negras!

-¡Voy a ayudarles!

¡Oh!

(Música suave)

(PITA)

¡Prohibido viajar en mi quad!

-¡Lo siento, es una emergencia! ¡Te la devolveré, lo prometo!

(Claxon)

¡Las tijeras cortan el papel! (RÍE)

(AMBOS) ¿Eh? ¡En guardia, horribles!

¡Monchhichis, en posición!

¡Bienvenidos, monchhichis!

Los tres iréis directamente a la cárcel.

(RÍE)

¡Oh! ¡Esta tiza mágica, la amo con locura!

Y ahora, parece el momento de añadir la fruta luminosa a la poción.

(Claxon)

¿Eh? (AMBOS) ¿Eh?

(Música tensión)

-¡Cuidado con las escamas! -¡Ay!

-¡Ay! ¡Mi tiza! ¡Ay!

-¡Eh! ¡No tan rápido, moco con peluca!

Eh... ¡Ay! ¿Dónde es...?

¡Ay! ¡Ah, ya está!

¡Ja! ¡Ja!

-¿Eh? ¡Oh!

Espera un momento, horrible monchhichi.

"Magristrui encerrui".

-¡Ay!

¡Uhm!

¡Hanae! (LOS TRES) ¿Eh?

¡Monchhichis, en posición!

(AMBOS) ¡Bolas paralizantes! (SOPLAN)

¡Uhm! (HACEN ESFUERZOS)

-¡Tú! ¡Monchhibumerán de ida y vuelta!

¡Ay! ¡Oh! ¡Ay!

¡Sauce, Kauri, salto de catapulta!

(Redoble)

(HACE ESFUERZOS) ¡Yija! (AMBOS) ¿Eh?

-¡Uh! -¡Ay!

(RÍE)

(GRITA)

¡Ah! ¡Misión monchhichi cumplida!

¡Oh! ¡Gracias, Sauce!

(JADEAN) ¡Oh!

Que los tres monchhichis

queden petrificados para siempre. ¡Servicio exprés!

¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! ¡Au!

¡Ah! ¡Oh! ¡Ah!

¡No! -¡La tiza!

-¡Ay!

¡Oh!

Eh... ¡Oh!

(RÍE) -¡Ay!

¡Yupi!

¡Que se rompa el hechizo de Aikor!

(AMBOS) ¿Eh? ¿Ah?

Gracias, Hanae.

llevaré inmediatamente esta fruta luminosa

al Árbol de los Sueños.

-Lo siento, Hanae, lo estropeé todo.

Pero arreglaste tu error, ¿no? Eso es lo que cuenta.

¿Eso significa que todavía somos amigas, Hanae?

(ASIENTE) Las mejores amigas para toda la vida.

(RÍEN)

¡Oh! ¡Rápido! ¡Vamos!

Es hora de que empiece el espectáculo.

¡Oh!

(Música suave)

¡Uhm!

(Continúa la música)

¡Yuju!

¡Uhm!

¡Bravo! -¡Bien!

-¡Fenomenal! (RÍEN)

-¡Bien! -¡Bravo!

-¡Yuju!

(RÍE)