# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos Monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# Los Tsurus volarán.

#Y tú te dormirás. #

"El sueño de Hojita."

-Mira, Hojita, qué bonita es nuestra tierra.

Aquí, por ejemplo, está el acantilado de los Zarantolis*.

-Y aquí... -Están las Rocas Negras.

¿Y esto qué es, maestro?

-Deberíamos completar el mapa.

Nadie ha estado nunca allí.

Creemos que aquí es donde está el claro de las mariposas gigantes.

-¿Mariposas gigantes, maestro? Sueño con verlo algún día.

-Para eso tendrías que escalar el Gran Pico.

Se puede ver todo desde lo alto. Es el punto más elevado del país.

Está tan alto que nadie ha podido subir.

-Entonces seré el primero en subir, así lo veré todo.

Incluso las mariposas gigantes.

-No, Hojita. Es demasiado peligroso.

-(LAMENTÁNDOSE)

-Pero quiero que vayas a desatascar a ese pequeño Tsuru.

Oh, no tenemos más monchhinilla.

¿Puedes ir a buscarla en casa de Polinia, por favor?

-Por supuesto, maestro.

-Si tienes vértigo en una simple escalera,

¿de verdad crees que podrías escalar el Gran Pico?

-Hijo un trozo de mi deliciosa tarta de arambuesa

para el Monchhigoloso.

Muchas gracias, Bess.

-Oh, Perdona, Sauce. Definitivamente no es mi día.

-¿Qué te pasa, Hojita?

-Es que me gustaría subir a la cima del Gran Pico para ver el

claro de la mariposas gigantes, pero es demasiado alto para mí.

Es imposible escalarlo.

-Nada es imposible, Hojita.

Un día hice una tarta de pisos de 10 metros de altura.

Y además, yo puedo ayudarte.

-¿De verdad? Pues claro.

Iremos en mi ventoseta. Vamos, sígueme.

Esta es mi ventoseta.

La suelo usar para recoger Monchhinanas.

Puede subir a cualquier parte.

-Un toque de mirabilis*.

Una pizca de Monchhitronela.

Y lo único que que falta es la Monchhinilla.

¿Pero qué hace Hojita? Tarda muchísimo.

-Para subir, giras esta palanca a la derecha.

Para bajar, la giras a la izquierda.

Y para arrancarla, aprietas el botón rojo.

También se usa para parar la ventosa.

Mira. Es súper fácil.

También hay una cuerda para agarrarse.

Práctica si hay problemas

Es altísimo.

No hay nada que temer. Estas ventosas son super eficientes.

Estarás en la cima en un batir de alas de Monchhinela.

¿No se te olvida nada?

No, tengo todo lo que necesito.

Podré completar el mapa.

Sylvus se llevará una sorpresa.

Y sobre todo, veré el claro de las mariposas gigantes.

Entonces vamos.

-¿Hojita? No, no lo he visto hoy.

-Esto es muy extraño. Me pregunto dónde estará.

-No andará lejos. No te preocupes, te ayudaré a encontrarlo.

¡Genial!

Será un buen reportaje periodístico.

Y dos chinanas más.

Genial. La cesta está llena, Hanae.

-¡Hojita!

¡Hojita!

¿Estás segura, Bess?

-Sí. Han ido en la ventoseta de Sauce.

-¡Pero es un desastre!

Hojita tiene un vértigo terrible.

No será capaz de llegar a la cumbre del Gran Pico.

Nadie puede llegar tan alto, incluso con el parahojas.

-¡Madre mía, madre mía!

-En su lugar, yo tendría miedo de caerme.

Tenemos que actuar rápido. Envía tu dron, Scoop.

Hojita puede estar en peligro.

-Ahora mismo.

-Espero que no le haya pasado nada.

¿Has visto? Ya tenemos visita. Es el dron de Scoop.

Hola, Monchhichis.

-Oh, Hojita.

Oye, ¿pero qué te pasa?

-(TARTAMUDEANDO) Tengo miedo a las alturas.

-¡Madre mía, madre mía!

-Pobre, debe de estar mareadísimo.

-¿Qué pasa si se queda atascado?

Hojita... Lo mejor es que vayamos con ellos.

¿Vienes, Hanae? Misión Monchhichi en marcha.

Respira hondo.

Pase lo que pase, no mires hacia abajo.

Subiré a la ventoseta para echarte una mano.

-No, no hace falta. Me las puedo arreglar yo solo.

Mantén la calma. Gira la palanca a la izquierda.

-Sigue así, Hojita.

El tornavuela no puede ir más alto,

el motor no tiene suficiente potencia.

-No te preocupes, ya no estoy lejos de la cumbre.

Estamos en contacto con los "walkie-talkies".

Genial, te oigo perfectamente.

Por fin veré el claro de las mariposas gigantes.

¡Socorro!

Espera, Hojita. Te agarraré con la cuerda del tornavuela.

No, quiero seguir.

Estoy muy cerca de la cumbre del Pico.

¡Hojita!

¡Hojita!

Está un poco más alto.

-Ahora, Hojita, en un arrebato de increíble audacia,

decide subir con la fuerza de sus brazos a la cima del Gran Pico.

-¡Sí! Sigue así, Hojita. Estamos todos contigo.

-¡Lo logré! Estoy en la cima.

El claro de las mariposas gigantes es mío.

-Nuestro alpinista súper valiente se encuentra atrapado

en una burbuja que ha soplado un escarabajo gigante.

-Hojita, no pinches la burbuja.

-Respira hondo.

Respira hondo.

¿Estás bien, Hojita?

Respira hondo. Respira hondo.

Respira hondo.

(RADIO) "Estamos aquí, no te preocupes."

Gracias, Sauce. Estoy bien.

Veo todo el país de los Monchhichis desde mi burbuja.

Es realmente fabuloso.

(TODOS) ¡Hojita, cuidado, el escarabajo!

¡Yuju!

¡Yuju!

¡No me atraparás!

¡Ey, bicho horrible con cuernos, deja a nuestro Monchhichi en paz!

¡Ahora mismo!

Muy bien, Hanae. Gracias.

¡Vete a tu casa, escarabajo!

Mochimerang de ida y vuelta.

-Nuestros tres valientes Monchhichis han logrado huir

de la horrible criatura.

-¡Sí, qué bien!

-Pero...

es preocupante. He perdido el rastro de Hojita.

¡Hojita, Hojita!

Ya no responde.

Hojita ha desaparecido.

-Es el claro de las mariposas gigantes.

Oh. ¡Oh!

¡No!

Gracias por tu ayuda, mariposa gigante.

¿Dónde se ha metido?

(RADIO) "Ya voy.

¿Me veis? Me estoy acercando. A la derecha."

Tenemos que darnos prisa y sacarlo antes de que estalle la burbuja.

Me encargo yo.

¡Yuju!

Muchas gracias, amigos.

-(TODOS) ¡Bien! ¡Se ha salvado!

(CANTAN)

-Y es el regreso de nuestro increíble héroe,

el primero en llegar a la cima del Gran Pico.

¿Hojita, cuáles son tus impresiones después de esta hazaña?

-Ha sido maravilloso. ¡Impresionante!

Te deja sin aliento.

-Me has hecho pasar mucho miedo, Hojita.

Muchísimo miedo.

Te felicito, Hojita.

Gracias a ti, este mapa ya está completo.

-Pero no me dio tiempo de verlo todo con detalle, maestro.

Deberíamos ir a explorar la región usted y yo.

-Con mucho gusto, pero con una condición:

Que me dejes pilotar la ventoseta de Sauce.

(Risas)

Que tengáis buen viaje, Tsurus.