# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"EL REY AIKOR"

(MEGAFONÍA) "Aquí Radio Monchhichi.

La radio de la fiesta".

Vamos a ver qué preparas.

-Estamos haciendo muchas tartas deliciosas.

-Gracias. Qué talento.

Y para hoy, música bonita que damos en el puesto de Kauri.

Y yo voy a dar un curso de vuelo acrobático.

¿Lista, Ramita? ¡Sí!

¡Yuju! ¡Me encanta!

Y aquí está Sylvus, nuestro gran maestro.

-Mis queridos monchhichis.

Os deseo a todos que lo paséis bien en la feria de este año.

(GRITAN) ¡Viva Sylvus! ¡Viva el árbol de los sueños!

¡Viva la feria!

-Oh, Sylvus, sí, sí, sí. ¡Hurra!

(GRUÑE) ¡Odio a los monchhichis!

Es a mí a quien me deberían adorar.

¿Por qué no aprovechar esa horrible feria?

Con mi nuevo invento todos se postrarán ante el poderoso Aikor.

(Música)

Alto, cuando os dé la orden, apuntad. -Listos, su grandeza.

-"Magristrui corpidui, ellezcui".

(GRITAN)

Una gigapala de adoración.

-Y ahora hay que mezclarlo bien.

-¡Cuidado!

(GRITAN)

Viva nuestro rey Aikor. (REPITEN) Viva nuestro rey Aikor.

-Ay.

(Pedorreta)

Ahora te toca a ti, mi pequeño escarabajito.

(Música)

Oh, es maravilloso.

Viene Aikor.

Escuchad todos, miserables monchhichis.

Vengo a tomar posesión del árbol de los sueños.

Dadme la bienvenida como debe ser. Firmado, vuestro rey Aikor.

-Viva nuestro rey Aikor.

(GRITA)

Se mueve mucho, ¿eh? Venga, vamos al árbol.

Viva nuestro rey Aikor.

¿Pero qué está pasando aquí?

Kauri, baja el retrato de su majestad Aikor.

Sauce, ¿qué pasa?

Nuestro gran rey Aikor viene a visitarnos.

Viva Aikor.

Pobre monchhicur.

No me lo creo, están todos hechizados.

¡Rápido, vamos a ver a Sylvus!

Venga, colocadlo ahí.

¿Sylvus?

Hanae, nuestro gran rey viene a visitarnos.

¿Estás lista?

-Aquí está el regalo para nuestro rey.

(Trompeta)

¡Ay!

Dad la bienvenida a Aikor, vuestro rey.

-Viva nuestro rey Aikor. Viva nuestro rey Aikor.

Tenemos que imitarles, si no, nos pillarán.

¡Ah!

-¡Inclinaos ante mí, monchhichis!

(RÍE)

Oh.

Buscaré una solución en el Gran Monchhilibro, cúbreme.

(MEGAFONÍA) "Aquí Radio Aikor.

Los monchhichis están viviendo un momento histórico".

-¿Por qué hay una monchhifea que se va?

-¡Ay!

(Música acción)

¡Repetid conmigo, monchhichis: "Viva nuestro rey Aikor"!

(REPITEN) Viva nuestro rey Aikor.

(RÍE SATISFECHO)

Bailemos una monchhizumba por la gloria de nuestro rey.

(Música)

(RÍE)

(RESOPLA ALIVIADA)

(Música)

Bueno, ya basta, es la hora de mi regalo, lo quiero ahora.

-Ahora, su majestad sublime,

vamos a ofreceros lo más valioso del mundo para los monchhichis.

(RÍE NERVIOSO)

-¿Es una fruta luminosa?

(Música tensión)

¡Ah!

¿El Gran Monchhilibro?

(ENFADADO) ¿Este es vuestro regalo excepcional?

Pero es para los que son buenos, no lo quiero.

-¡Ah!

-Tú, ven a hacerme una foto, con muchas frutas luminosas.

-Será un gran placer, oh, gran rey Aikor.

-Y tú, el monchhichi viejo, nos acompañarás.

-Vamos a la rama de las frutas luminosas, su majestad.

-"Su majestad", me encanta.

En cuanto a ti, monchhifea, me repeinarás antes de la foto.

-Oh, sí, su majestad sublime.

(SE ESFUERZA)

(Música tensión)

Monchhichis, ¿estáis ahí?

Estaba buscando un regalo para Aikor.

Es muy buena idea, Hanae, te ayudaremos a encontrarlo.

No,

no,

no,

no,

no...

Qué bonito. Además, hay muchos en tu casa,

si vais a buscar uno, Aikor estará encantado.

Ah, ¿sí? ¿Estás segura?

Segurísima. Yo me encargo del papel de regalo, nos vemos luego.

(ALIVIADA) ¡Ay!

(Música)

(RÍE SATISFECHO)

-Hola, ¿encontraste la solución en el Gran Monchhilibro?

"Espera".

¡Ya lo tengo, Ramita, la encontré!

Sé cómo hechizó a los monchhichis ese horrible Aikor.

(FURIOSO) ¿Cómo te atreves, pequeña monchhifea?

"¿Aikor?". ¡Ah!

(GRUÑE)

-¡Ay!

(GRUÑE) -¡Atrapadla!

¡Scoop!

-Sí, su majestad.

-¡Hanae y Ramita son unas traidoras, atrapadlas!

(TODOS) Encontrar a Hanae, encontrar a Ramita, encontrar a Hanae.

-"¡Hanae!". ¡Ay!

"Soy yo".

Ramita, encontré una canción que puede anular el hechizo,

todos los monchhichis tienen que escucharla.

"¡Bien!".

-¡Traedme a esas monchhifeas al Café Dulce!

(Música tensión)

Deberíamos conseguir el micrófono de Radio Monchhichi.

"Te ayudaré".

-Avance especial. Nuestro rey Aikor empieza a perder la paciencia

y no parece nada contento.

¡Ah!

¡La monchhifea está aquí!

-Han visto a Hanae en el monchhibol.

¡Dame tu micrófono, Scoop!

(Música acción)

(Continúa la música)

¡Capturadla!

(AMBOS) Capturar a Hanae,

capturar a Hanae.

-¡Ah!

(Música acción)

¡Eh, monchhichis, aquí!

¡Ay!

(A LA VEZ) ¡Bolitas paralizantes!

-¡Ah!

(GRITA)

(SE ESFUERZA)

(Música tensión)

(A LA VEZ) ¡La monchhichi se nos ha escapado!

-¡Moveos, venga, cogedla!

(Música tensión)

¡Bolitas paralizantes a discreción!

¡Ah!

¡Ah!

(BURLONA) ¡Has fallado!

¡Ah!

¡Yuju!

¡Eh, eh!

(Música tensión)

(GRITAN)

(GRITAN)

¡Ah! -¡Ay!

Ahora operación desencantamiento.

¡Voy, monchhiamigos!

(MEGAFONÍA) "Lagartos fuera de juego, Hanae ha vuelto".

-¿Qué?

(Música)

# Con los monchhichis

# la vida es bella,

# los monchhichis

# estamos todos unidos.

# En la tribu de los monchhichis

# somos libres, somos libres.

# Bajo un hermoso cielo # hacemos lo que queremos,

# partidos de monchhibol,

# tartas y también cuadros bonitos.

# En la tribu de los monchhichis

# somos libres, somos libres. #

¡Ah, no, no, no!

-Tu reinado ha terminado, Aikor.

(GRUÑE)

-¡Volveré, monchhichis, volveré!

# En nuestro árbol

# preparamos dulces # sueños para los niños,

# cada día es una fiesta, # todos tienen su receta.

# En la tribu de los monchhichis

# somos libres, somos libres.