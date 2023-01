# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"RAMITA HA DESAPARECIDO"

(GORJEA)

(CHILLA)

Eh, Cabriol, mi pelota. Pero vuelve aquí.

(RÍE)

Ah.

Hola, Hanae, tengo un montón de coleteros muy monos de regalo.

Oh.

Hanae.

Eh, Hanae, estoy aquí.

¡Ah, Ramita, estabas ahí!

Mm...

Oye, dame esa pelota.

Eh, Kauri, sujeta bien la cesta, voy a sujetarla al suelo.

(Música)

Cuando pienso que todo esto lo ha hecho por su bongolín

es que me despeino. -Hanae estaba ocupada, eso es todo.

-Demasiado ocupada para mí, quieres decir, pero no para Cabriol.

Ay, si desapareciera seguro que Hanae ni se daría cuenta.

-Vamos, Ramita, no digas tonterías. Hanae no es así.

-¿Tú crees? Pues antes ni siquiera me hizo caso.

-Seguro que si tú desaparecieras, ella se pondría a buscarte enseguida.

-¿Y si desapareciera de mentira?

-Tengo que regar mis plantas. Madre mía.

-¿Se ha olvidado de nosotros o qué?

-Y Sylvus me está esperando para preparar el elixir.

-Yo no puedo esperar, tengo correo que repartir.

¿Qué está pasando? ¿Dónde está Ramita?

Ni idea, estamos esperando que venga.

-Oh, lo juro por mi silbato, estoy harto de esperar. Me voy.

(RÍE)

-Hemos quedado todos con Ramita y no está aquí,

¿no os parece rarísimo?

Habrá ido a buscar plantas para sus perfumes

y se le habrá pasado la hora, Ramita siempre llega tarde.

¡Ah! Mm...

-Pues yo creo que es preocupante que no esté aquí,

¿y si le ha pasado algo grave? (RÍE)

No, Scoop, ya conocemos a Ramita, nunca es puntual.

Bueno, me voy a cuidar mis plantas. -Tanto esperar para nada.

-Espero que Sylvus no se enfade. -Se ha olvidado de nosotros.

(CHISTA) -Ramita. -¿Eh? ¿Has oído?

Hanae ni siquiera se preocupa por mí. -Mm...

Ya lo sé, probaremos otra cosa.

Y, además, podremos ir a buscar muchas plantas inaccesibles

y también piedras bonitas.

Incluso podríamos hacer grandes viajes.

"Es horrible". (A LA VEZ) ¿Eh?

-Pobre Ramita. ¿Scoop?

Ah, aquí estáis. Ha sucedido una desgracia.

Ramita ha desaparecido. (A LA VEZ) ¡Oh, no!

-Mirad, lo único que queda es un pobre zapatito.

Lo perdió antes de que la raptaran estoy seguro. Ramita.

(LLORA) Vamos, Cabriol, busca.

(Música)

¡Ah!

(CHILLA) Oh, no, tú no.

Ay, vete, lo vas a estropear todo.

Ahora tengo que buscar otro escondite.

Le hemos perdido el rastro.

¡Ah! ¡Cabriol!

Uf, por culpa de Ramita llego tarde a repartir el correo.

-Y a mí es la tercera vez que me cancela una cita.

-Ay.

¡Ajá!

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Música)

(Chillidos)

¿Ah? Aquí no me encontrará. ¡Ay!

Oh, no, ¿tú otra vez? No entiendes nada, vete, vete. ¡Ah!

¡Ah, qué catástrofe!

No puede ser, ya me has robado a mi monchhiamiga,

¿No te basta con eso? ¿Qué vas hacer ahora? ¿Eh?

-Hanae, deberías enseñarle a tu bongolín a tener más cuidado.

Lo siento, Sellita, luego te lo cuento, ¿vale?

¿Le has visto? ¿Por dónde se ha ido? Por allí, hacia la terraza de Sauce.

¡En marcha, monchhiamigos!

¡Cabriol! ¡Cabriol! ¡Cabriol!

¡Cabriol!

¿Eh?

¡Por allí!

(Música)

¡Cabriol! ¡Cabriol!

¡Cabriol! ¡Cabriol!

¡Socorro! ¡Mi cesta voladora!

Ramita y Cabriol están dentro. ¿Pero qué les ha pasado?

Tenemos que rescatarles. Misión monchhichi en marcha.

Socorro, ayuda.

¿Cómo vamos a hacer para bajar?

Es todo culpa tuya. Esta vez es el final de mis rulos.

(Música)

¿Mm?

Van a la Colina Misteriosa.

Ah, acabo de tener una idea.

¡Ay! ¡Ay!

¡Estamos cayendo! ¡Ah!

Oh, no, la cesta voladora está cayendo. ¡Rápido!

¿Oh? ¡Ay!

Oh, qué alto está esto.

(CHILLA) -¿Eh?

¿Y ahora cómo bajamos? ¿Eh?

(CHILLA) -No está mal. Me toca.

Bueno, un poco de valor, hay que saltar sin pensarlo.

¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh!

¡Tachán! ¡Ay!

¡Ah! ¿Qué es eso?

¡Ay!

(Música)

¡Ah!

¡Uy! ¡Ah!

Allí hay un túnel. ¡Sígueme!

(Continúa la música)

¡Mi cesta voladora! Está aquí.

No quiero terminar devorada por ese monstruo horrible.

¡Ay, ayuda!

¡Ay! (CHILLA)

-Eh, deja en paz mis coleteros.

¡Ay!

¿Lo habéis oído? Viene de allí.

Rápido, vamos, monchhichis.

(Continúa la música)

¡Oh, no!

En guardia, lanzamiento de rulos.

(CHILLA) -Oh.

¡Ay! ¡Ah!

(CHISTA)

Ah... Uf.

¡Ay! ¡Ah! (CHILLA)

-Ay.

Mira, allí estaremos a salvo.

Es el final, se acabó, Cabriol, este bicho nos va a comer.

Vete, monstruo con patas. ¡Oh!

¡La criconia! Los ha acorralado.

Tenemos que distraerla para que Ramita y Cabriol

pueden escapar.

¡Cabriol, Ramita, estamos aquí! ¡Hanae!

¡Sauce, atención, ya voy!

¡Atrápame si puedes!

No te tengo miedo, bicho con patas.

Cabriol, Ramita, venid conmigo. Casi nos pilla.

(GRITAN) No me toques los pies.

Agárrate bien, Hanae.

(CHILLA)

-Están tardando mucho. (RÍE)

¡Lo lograron! (A LA VEZ) ¡Bien!

¡Hurra! Ramita, Cabriol, estáis aquí.

Hanae, si supieras el miedo que he pasado...

Os he hecho correr a todos un grave peligro. Lo siento mucho.

(CHILLA) Me lo vas a tener que explicar,

si no te importa.

(Chillido)

Creo que es hora de volver.

(Música)

¿Cabriol, dónde estás? Oh, mi zapato. Gracias, Cabriol.

Y también gracias por salvarme. (CHILLA)

(RÍE) Aquí estás, mi pequeño Cabriol.

Es una monada este bongolín chiquitín.

Ah, te lo voy a contar, Hanae.

Me inventé esa historia, pero me arrepiento mucho.

Podrías haberme dicho que estabas enfadada, Ramita.

Eres mi mejor monchhiamiga, ¿o es que no lo sabes?

Oye, ¿puedo elegir ya mi coletero? Claro, coge el que quieras.

Este, por nuestra amistad. (RÍE)

Ah, el vuelo de los tsurus. ¿Quieres que los veamos juntas?

Buen viaje, tsurus, gracias a vosotros