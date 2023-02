La piedra de los deseos 2ª Parte

# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos Monchhichis, # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis,

# las frutas brillan más,

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis,

# en tu casa entrarán, # los Surus volarán,

# y tú te dormirás. #

"La piedra de los deseos. Segunda parte."

¡Viene directo hacia nosotros!

Parece que viene a por nosotros.

Viene directo hacia nosotros.

¡Cuidado!

Rápido, a cubierto, ¡vamos!

¡Abajo!

-¿Cómo estáis, "monchhiamigos"? ¿Va todo bien?

-Encuentra el modo de parar el "monchhicoche", Sauce.

En realidad no es mi "monchhicoche".

Sí, en realidad es el "monchhicoche" volador

que le pedí a la Piedra de los deseos.

¿Qué?

¿La Piedra de los deseos? Pero, dijiste que no existía.

Sí, sí que existe y la encontré.

¿Dónde está la piedra ahora?

Está en mi casa.

¿Qué?

La puse con el resto de mi colección de piedras.

Sauce, hay que ir a buscarla.

-¡Alerta roja, alerta roja!

Está volviendo.

Lo está rompiendo todo.

Tarjeta roja, bólido loco.

Déjanos en paz de una vez.

A este "monchhicoche" no le gusta que le hablen mal.

Pero tengo un plan para deshacerme de él.

Rápido, a los "parahojas".

Nosotros iremos a recuperar esa piedra.

-Ahora mismo, maestro.

¡Oye, especie de cacerola con ruedas!

Tienes el motor más oxidado que una "chinana" podrida.

¡Eh, montón de chatarra!

(RÍEN)

Eh, genial, funciona.

Nos sigue cómo esperábamos.

Solo puede ser la Piedra de los deseos.

-En el cuento es verde.

-Me pregunto si no se habrá vuelto negra, como "monchhicoche".

Esta piedra tiene el poder de convertir los deseos

en catástrofes.

-¡Oh!

¡Eh, por aquí, caja de herramientas vieja!

(Música)

¡Oh, no!

¡Hanae!

(Música)

Eres un cacharro andante.

Seguro que funcionas con zumo de calcetín.

Por eso tienes tan mal genio.

¡Yuju!

(Música)

¡Oh...!

¡Yuju! ¡Misión Monchhichi cumplida!

¡Bien hecho, Sauce!

Esta piedra es muy extraña.

-Sabremos más si la buscamos en el Gran "mochhilibro".

-¿Alguien puede decirme qué ha pasado?

-Acaba de atacarnos un "monchhicoche" volador.

Imagínate.

Sí, además era malísimo.

Pero el equipo Monchhichi se ha librado de él.

Espera, ¿un "monchhicoche" volador?

¿Y ha tenido que pasar cuando estaba con Fieldo?

No me creo que me haya perdido esa primicia.

Sí, no se puede estar en varios lugares al mismo tiempo.

Ah, ese sería mi sueño, Ramita.

Voy a ir a ver a Sylvus, me dirá lo que pasó con el "monchhicoche".

(RÍE)

Esta piedra de los deseos es un misterio total.

-La piedra de los deseos.

-Vamos a ver si ha vuelto el equipo Monchhichi.

Sauce nos contará más.

-¿Qué hacemos con la piedra?

-La dejaremos en la caja mientras esperamos.

-Oh, la Piedra de los deseos.

Me gustaría estar en varios lugares al mismo tiempo

y no perderme nunca una primicia.

-"Que se cumpla tu deseo".

-¡Guau!

¡Primicia! El fotógrafo de los Monchhichis

ha pedido un deseo.

Estar en todos los acontecimientos.

¡Primicia! Estamos presenciando el regreso triunfante de los héroes.

Nunca te pierdes nada, Scoob.

Acabamos de llegar.

(RÍE)

-Para recuperarnos del susto

he preparado una deliciosa "monchhitarta".

-Ñam, ñam.

-¡Primicia! Degustación sorpresa en café dulce.

-Hola, mis pequeños Monchhichis.

Ya está, nos hemos librado del "monchhicoche" volador

para siempre.

¡Primicia! Kauri, Sauce y Hanae, cuentan sus hazañas Sylvus.

¡Primicia! Kauri se ha caído y ha aterrizado con el trasero.

Espero que no sea otra vez la Piedra de los deseos.

Rápido, hay que volver al laboratorio.

Estoy seguro de que la guardé en esta caja.

¡Primicia! Sylvus descubre que han robado

la Piedra de los deseos.

Bueno, está claro que se la llevó Scoob.

Y una primicia, y otra primicia, y una primicia mejor.

Aquí.

Gracias, Piedra de los deseos.

Ahora los Monchhichis se van a enganchar a las "monchhinoticias".

(BOSTEZA)

-¿Qué?

-¡Primicia! El vago de Kapiks pillado en flagrante

delito de siesta durante su guardia.

-Pero no es posible... ¿Dónde está mi tarta?

-¡Primicia!

Para probar sus tartas se las pone en la cara.

(RÍE)

Primicia, primicia, primicia...

¡Ayudadme, por favor!

Te sacaremos de ahí, no te preocupes.

¿Pero qué podemos hacer?

Tengo una idea.

Eh, mirad arriba. Una mega primicia.

Una "monchhinela" gigante.

¿Una "monchhinela" gigante?

Se ha ido por ahí, daos prisa. ¡Rápido! ¡Id a por ella!

Buena idea, Kauri.

Muchas gracias, Monchhichi.

Por favor, llevados esta piedra, es demasiado peligrosa.

Rápido, volveremos enseguida.

Y tú vete a encerrarte en casa antes de que vuelvan.

Entonces, si lo he entendido bien,

cuando encontraste la piedra estaba levitando sobre una columna de roca.

Eso es. Y todavía estaba verde. Como en el cuento.

Claro, por supuesto, ha pasado como en el cuento.

Aquí está, es la solución a nuestro problema, mis Monchhichis.

En todos los cuentos, cuando tratas de deshacerte de una maldición,

solo tienes que volver a poner todo en su lugar.

Entonces, ¿si llevamos devuelta la piedra a la Gran caverna

todo volverá a ser como antes?

En efecto. Es probable que funcione.

Entonces, misión Monchhichi en marcha.

(Música)

Es por allí.

Seguidme.

(Ronquidos)

Hay que intentar evitar despertar a la "monchhironca" como sea.

Seguidme, sé cómo pasar.

¡Primicia!

La "monchhiroca" es la planta más fea de toda la Colina misteriosa.

Las bolitas de sueño.

Si nos tocan nos quedaremos dormidos.

¡Ah...!

¡Voy a ayudarte!

¡Primicia!

¿La "monchhiroca" se tragará a Sauce?

Odia el flash de la cámara.

¡Ayudadme!

No es cómoda esta "monchhiroca".

¡Eh, mi cámara!

Pulsad el modo automático de las cámaras.

(TODOS) ¡Yupi!

Muchas gracias, "monchhiamigos".

Agarraos a mí.

¡Primicia!

Hanae, Sauce y Kauri dejan la Piedra de los deseos en su sitio.

(TODOS) ¡Otra misión Monchhichi cumplida!

(Silbato)

-Basta ya.

Tarjeta roja, prohibido sacarme fotos.

-¡Déjame en paz!

¡Ja!

El problema es que todavía se puede acceder a la piedra.

A menos que...

Que tengáis buen viaje, Surus.

Gracias a vosotros los niños del mundo

van a tener dulces sueños.

Tengo una pequeña sorpresa para vosotros, "monchhiamigos".

Podremos reanudar la gran lectura esta noche.

¡Bien!

Pero, ¿y la última página?

Todavía no la hemos encontrado, Sylvus.

No la necesitas, Sauce.

Ya puedes terminar la historia.

La Piedra de los deseos era en realidad

una piedra de la malicia de la que había que deshacerse.

La cueva donde está escondida ahora está cerrada para siempre

y la tribu Monchhichi nunca volverá a correr riesgos.

Y, lo siento mucho, por mi culpa habéis estado todos en peligro.

No pasa nada, Sauce.

No importa, te perdonamos.

¡Una gran sonrisa para las "monchhinoticias"!