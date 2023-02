# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"LA PENA DE CABRIOL"

(CABRIOL CHILLA)

(RÍE) Para un poco, Cabriol. Hemos venido a buscar granilletes,

no a hacer el gamberro.

(RÍEN)

(Música intriga)

Oh. Miradle la tripa, la espiral se ilumina.

Oh... Significa que otro bongolín

está en peligro. Ah.

(CHILLA)

Es un bongolín salvaje.

¿No estás bien, chiquitín? ¿Estás enfermo?

(ASIENTE)

(ASIENTE)

Tengo la impresión de que comió bayas de esta planta.

Se parece mucho a los granilletes, pero...

Ah. Esas son bolsicas tóxicas. El pobre ha debido de intoxicarse.

(LLAMAN A LA PUERTA)

¿Uh?

¿Ah? ¡Otro bongolín más!

(GRUÑE) Pues no me parece bien.

(BALBUCEA)

Un bongolín no importa, pero dos es insostenible.

-No te preocupes, Capix, no se quedará mucho tiempo.

Solo hasta que lo curemos. Ya me ocupo yo,

no me importa tener dos bongolines en casa, ¿eh, Cabriol?

(ASIENTE)

Vale. Te lo advierto, no quiero la más mínima travesura,

si no...

(Silbato)

(CHILLA)

(SUSPIRA)

(GRUÑE)

Ya veréis, monchhiamigos, lo bien que estaremos los tres.

(GRUÑE)

(CHILLA)

¡Oh!

Oh...

Así que aquí está el nuevo bongolín. Me encanta su color.

-¿Cómo se llama? Ah, su nombre...

(BALBUCEA) Bongo... Le pega mucho, ¿verdad?

Estarás bien aquí, en la cesta de Cabriol.

(CHILLA)

Mira, esos son los tsurus. Llevan dulces sueños a los niños.

Les deseamos buen viaje. Cuando los tsurus se van,

es hora de ir a dormir. Vamos, salta.

(GRUÑE)

(Música)

Pareces mejor, Bongo. Voy a coger néctar de monchhinilla.

Te sentará bien.

(CHILLA)

(BALBUCEAN)

¿Eh?

(Continúa la música)

(Silbato)

¡Oh!

¡Rápido! Ah, ah, ah.

¡Eh! ¡Oh!

Cabriol, ¿eres tú quien ha hecho todas estas travesuras?

(CHILLA)

Menos mal que Bongo se porta bien.

¿Eh?

Toma, Bongo, néctar de monchhinilla fresco.

¿Quién ha desordenado todo esto? Ah, ha sido Cabriol.

Le encanta saltar por todas partes.

(SUSPIRA) Y ahora ha encontrado un amigo para hacer más travesuras.

Pero no. Bongo no ha hecho nada. Ya ves, está cansado...

Bueno, tengo que recoger frutas luminosas con Pollinia.

No quiero más travesuras, Cabriol, ¿vale?

Ya verás. Saldrá en la portada de las monchhinoticias.

"Cuando las monchhinelas actúan, no hay más parásitos".

(RÍE)

¡Eh! Mirad, he inventado un palo telescópico increíble.

(SUSURRA) Puedes usarlo para tu reportaje.

(RÍE)

Cuando aprietas este botón, se alarga y saca una foto.

Vamos, preciosas mías, a la mesa. Esperaos,

que es para las monchhinoticias.

(BALBUCEAN)

(CHILLA)

(Música intriga)

Oh, ah. ¡Mi silbato!

¡Tarjeta amarilla! ¡Te lo había advertido, Cabriol!

(CHILLAN)

(BALBUCEAN)

Increíble... Una pirámide de monchhinelas...

Espero poder sacarles una buena foto.

(CHILLA)

(BALBUCEAN)

(Música)

¿Qué está pasando allí arriba?

Rollito de chhinanas con miel.

¡Oh!

-Ay.

(A LA VEZ) Ah.

Eh, eh... Calma, mis monchhinelas.

-¿Pero qué está pasando aquí?

(BALBUCEAN)

(CHILLAN)

(Silbato)

¡Cabriol! ¿Eres tú quien asusta a las monchhinelas?

Eso no está bien.

(CHILLA)

Claro que es él. Es insoportable.

¡Tarjeta roja!

Tiene razón, Cabriol. Te estás pasando.

Deberías seguir el ejemplo de Bongo.

(CHILLA)

Ah... Pero si ya estás mucho mejor. ¡Vamos a ver a Sylvus!

(CHILLA)

(NIEGA) Tú te quedas aquí. ¡Estás castigado!

(CHILLA)

Buen trabajo, Hanae. Has cuidado muy bien

de nuestro amigo. Ahora puedes volver a vivir en la naturaleza.

(RÍE)

(RÍE)

¿Cómo es que no han salido las fotos?

Qué contratiempo porque son para las monchhinoticias.

¡Ya está! Solo había que hacer un pequeño ajuste.

Oh... Mirad, en realidad, no fue Cabriol

el que asustó a las monchhinelas.

(A LA VEZ) Ah...

¡Fue Bongo!

Tú que parecías tan bueno... Ah, no le eches la culpa, Hanae.

Es un animal salvaje, ya lo sabes.

(RÍE) Oh...

No lo hace a propósito. ¿Lo entiendes?

Sí, pero en este caso no debería haber castigado a Cabriol.

Él no hizo nada.

¿Oh?

(Silbato)

¡Cabriol, Cabriol! Ah, ah, ah.

Tampoco está en casa.

(Silbato)

(Silbato)

Cabriol ha salido del árbol y va directo a la Colina Misteriosa.

Oh, no... Es por mi culpa. No debería haberle regañado.

No te preocupes. Lo encontraremos.

Y aprovecharemos para soltar a Bongo en la naturaleza.

(A LA VEZ) ¡Misión monchhichi en marcha!

(CHILLA)

(Música intriga)

(Música animada)

(Música peligro)

(CHILLA)

(Música intriga)

(Frenazo)

Adiós, pequeño Bongo.

¡Puedes irte a casa! Ahora, monchhichis,

tenemos que encontrar a Cabriol. Puedo intentar escucharlo

con mi sonario.

(CHILLA)

Bongo... ¿Qué pasa?

Su espiral...

Un bongolín está en peligro. ¡Oh, no! Cabriol...

¿Puedes ayudarnos a encontrarlo, Bongo?

(ASIENTE)

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

(Música intriga)

(CHILLA)

(Continúa la música)

¡Bongo!

¡Quédate con nosotros!

(Música suspense)

(Maullido)

¡Oh, no! Cabriol...

Eh, monchhichis, esperad. Creo que tengo una idea.

(Chirrido)

¡Ya está! ¡Lo he grabado!

(Chirrido)

¡Cabriol! ¡Soy yo, Hanae!

(CHILLA)

Rápido, rápido. Antes de que vuelva la criconia.

Venga, vamos.

Ah, ya está.

Se acabó, mi chiquitín.

(Música tensión)

¡Oh, no!

(CHILLAN)

¡Hanae! ¡Ya!

¡Bien!

¡Rápido!

(Música)

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Gracias, bongolines. Nos habéis salvado.

(CHILLAN)

¡Adiós, monchhiamigos!

Perdona, mi Cabriol,

te acusé injustamente. Debería haber confiado en ti.

No me guardarás rencor, ¿eh?

(CHILLA)