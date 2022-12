# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"EL NUEVO HOJITA"

Oh, despacio, Hojita.

Si logras hacer este injerto correctamente

le vendrá fenomenal al Árbol de los Sueños

y, a su debido tiempo, ayudará a que crezcan frutas luminosas.

-¡Ah!

(Música)

¡Buen trabajo, Hojita!

(RÍE)

Tu primer injerto es perfecto. -Gracias, maestro,

pero nunca lo habría logrado sin usted.

Precisamente, mi pequeño Hojita, creo que ha llegado el momento

de dar un nuevo paso en tu aprendizaje.

Me gustaría que inventaras tu propia poción.

Tienes libertad para elegir lo que quieras.

-Pero... Eh... Me va a ayudar a hacerla, ¿no?

-Esta vez no. Te las arreglarás solo.

Me voy a recoger plantas en las Hierbas Bajas.

Veré qué nos has preparado cuando vuelva.

-¿Eh? -El laboratorio,

el Gran Monchhilibro... Todo está a tu disposición.

-Pero...

Pero... pero, maestro... -¡Sorpréndeme, mi pequeño Hojita!

-Uh...

No.

Ah. ¿Un bálsamo para rizar los bigotes?

No, no y no.

¡Sylvus! Hola, Hojita, ¿dónde está Sylvus?

Quiero enseñarle mi nuevo invento, el hipervaporizador.

No está aquí, Sauce. Se ha ido a recoger plantas

por desgracia. Bueno, ¿qué te pasa?

Sylvus quiere que invente mi propia poción.

Piensa que voy a sorprenderle, pero no sé qué hacer.

Seguro que encontrarás algo, solo tienes que confiar en ti mismo.

Ese es el problema. No confío en mí mismo.

Uh... ¡Eh! Tengo una idea. Hojita, podrías inventar

una poción que te dé lo que te falta,

confianza en ti mismo. ¿Tú crees?

Sí. Imagina a un Hojita que sería audaz y valiente

y superseguro se sí mismo. Un nuevo Hojita en dos palabras.

Ah...

(BALBUCEA)

Ah, ah. ¿Qué te pasa, Fieldo?

¿Te han comido la lengua? No... consigo... hablar.

Ah... Parece que te has tragado un rallador.

Me he... quedado sin voz. No pierdas el tiempo,

ve a ver a Sylvus y te encontrará un remedio.

Ah... Rápido, Sauce.

Aquí está.

(RÍE)

Bueno... Eh... Un poco de polen de fuerzal,

pepitas de fruta de corajina y una dosis de audaciol.

No, venga, mejor tres dosis.

(AMBOS) Oh.

Está... lista. Bueno, creo. ¡La probaremos ahora mismo...

con mi hipervaporizador! Eh, no. Tenemos que esperar a Sylvus.

Claro que no. Ya verás, le impresionaremos.

¡Ah!

¡Oh! ¿Y bien?

Ah.

(RÍE) Voy a hacer grandes cosas, ya verás.

(RÍE) Tu poción te ha hecho efecto.

Ah... -¿Eh?

-Sylvus... -Sylvus no está, Fieldo.

Pero no te preocupes, Hojita te preparará

un remedio milagroso. ¿Verdad, Hojita?

Eh, eh... Claro, yo me encargo. Te curaré, ya lo verás.

Uh...

(RÍE) Haré algo aún mejor. Voy a inventar una monchhipoción

que pueda curar todas las enfermedades.

Genial. ¿Eh?

Y esta vez usaremos mi hipervaporizador.

Pásame el frasco de florisana, por favor, Sauce.

Aquí tienes, el frasco de florisana.

Y ahora mezclamos todo bien...

¡Y...!

(AMBOS) ¡Ay!

¿Eh? -Está lista.

Venga, ponte de pie, Fieldo.

(CARRASPEA)

No te muevas, te toca, Sauce. ¡Atención!

Oh, oh.

¡Funciona!

(RÍE) Bravo, Hojita.

(RÍE)

Gracias.

Eh... Vamos a ver si mi monchhipoción de verdad cura de todo.

¡Cabello sin brillo, pies helados, pitidos agudos!

¡Mi monchhipoción lo cura todo, absolutamente todo!

Basta un toque rápido de hipervaporizador y listo.

¡Adiós a todos los dolores! ¡La solución a todo!

¡Ah! ¿Funcionará con mi secador de pelo viejo?

-Es una broma, Ramita. Una poción milagrosa

que lo cura todo no existe. -¡Claro que sí!

La prueba... A mí me ha curado la voz monchhipoción de Hojita.

No es ninguna broma, os lo digo yo.

(TARAREA)

Quiero probarla. Estoy cansada y nerviosa,

me siento como un flan de chhinana.

¡Es tu turno, Hojita!

Oh...

¿Uh?

¡Uh! ¡Increíble! He recuperado las fuerzas.

Traedme los montones de platos sucios.

-A mí me duele el brazo de estampar tantas cartas.

-¡Te toca, Sauce!

-Ah, oh.

(RÍE) Ya no me duele nada el brazo.

¡Y también quiero! -¡Yo primero!

¿Eh?

(TARAREAN)

(RÍEN)

¡Vaya! ¿Ya estás curado, Fieldo? ¡Sí!

Hojita y Sauce han preparado una supermonchhipoción

y, ahora, curan los males de todos en el Café Dulce.

¿Qué? ¿Qué habrán hecho esos dos? Oh, oh.

(RÍE) ¿Has visto eso? Es supereficaz

la monchhipoción de Hojita.

(RÍE)

Pero, Sellita, es realmente increíble.

Vuelves a estar en plena forma.

Hemos curado a todo el mundo. ¡Es genial!

¿Y si hacemos algo aún mejor? ¿Qué me dices?

Sylvus estaría aún más orgulloso de mí.

No hace falta.

Ya estará supersorprendido. No te preocupes.

Lo que has hecho hoy es casi tan genial

como crear dulces sueños para los niños, Hojita.

¡Ah! ¿Dulces sueños para los niños? ¡Me has dado una idea!

-¡Venga, vamos, pequeñas mías! Juntaos todas...

(TOSE)

(RÍEN)

Mi voz... ¿Fieldo?

A lo mejor, es por el remedio de Hojita y Sauce.

¡Tenemos que avisarles! Sí, te lo aseguro.

Sueños maravillosos para todos los niños...

que durarán toda la noche.

(RÍE)

Espera, es muy peligroso. Gracias al trasplante,

obligaré al árbol a producir cien veces más de frutas luminosas.

La poción que voy a crear va a ser excepcional.

Ten cuidado, Hojita, si haces daño al árbol,

no olvides que harás daño a Sylvus al mismo tiempo.

Sabes muy bien que están conectados. Sé lo que estoy haciendo, Sauce.

(BESS GRUÑE)

Para ya, Bess, lo vas a romper todo.

¡Pedazo...! ¡Eh!

Ah.

No puedo parar. ¡Platos, platos, platos!

¡Platos, platos! ¿Pero qué le ha dado?

(SUSPIRA) Empezó cuando tomó la monchhipoción de Hojita.

¡Ah! ¡Platos, platos, platos! ¡Hanae, Kauri, rápido!

¡Sauce! ¿Bess también tomó tu remedio?

Sí, pero... ¡Apartad!

¡No puedo parar de estampar! ¡Estampar, estampar!

Oh, no... La monchhipoción tiene efectos raros. ¡Mira!

Y pasa algo aún más grave. Hojita está preparando una nueva

para forzar al árbol a producir más frutas luminosas.

¿Eh? ¿Pero es que se ha vuelto loco? Es muy grave.

Los sueños de los niños están en peligro.

Hay que pararle enseguida. ¡Platos, platos!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

¡Oh, no! Ha cogido mi hipervaporizador...

(AMBOS) ¿Eh?

O sea, que ya está con las frutas luminosas.

Hanae, encuentra al Sylvus, puede que necesite ayuda.

Nosotros intentaremos detener a Hojita.

(Música)

(A LA VEZ) Ah, ah, ah. -¡Uy!

¡No! ¡Hojita...!

-Oh...

(Música tensión)

¡Oh, no!

Hojita, ¿qué has hecho? -¡Ah!

Cuidado.

(A LA VEZ) Oh, oh.

Ah... ¿Pero qué...?

¡Ah!

(Silbato)

¡Todo el mundo a cubierto! -¡A cubierto!

-Ah. -Estampar, estampar, estampar...

-Oh. ¿Qué te pasa, Sellita?

(Continúa la música)

¡No...!

¡Ah! Madre mía... Pero... ¿qué he hecho?

¡Hojita, ven a ayudarnos! Ah...

Mi monchhipoción de confianza. ¡Oh, no! ¡No me queda más!

Ah, ah.

(Música intriga)

¡Sylvus!

¿Eh? ¡Alto! ¡Fruta gigante! ¡Cuidado!

-Oh, Sylvus... Soy yo, Pollinia. -¿Eh? ¡Peligro!

¡Oh! ¡Salvad los sueños! -Es horrible, todo por mi culpa.

Las frutas gigantes lo están destrozando todo.

No te preocupes. Encontraremos una solución todos juntos.

Vale.

¡Aquí! La he encontrado. Ya está.

Tú, Sauce, tráeme un frasco. Hanae, busca el tarro

de semillas de residia y tú, Kauri, las mueles en el mortero.

(RÍE)

¡Vamos! Venga, Hojita, funcionará.

Confía en ti mismo.

(VITOREAN)

¡Buen trabajo, Hojita, lo has conseguido!

¿Eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ha habido un terremoto?

-¡Sylvus! Qué bien que estés curado.

-Maestro, lo siento muchísimo, de verdad.

-Bueno, se puede decir que has causado

una verdadera catástrofe. -Ah...

-Por suerte, supiste cómo detenerla y arreglar tus errores solo.

-Maestro, no lo conseguí solo. Mis monchhiamigos me ayudaron mucho.

(RÍEN)

Estampar, estampar, estampar... Bueno, parece que todavía

queda una poción por inventar. Estampar, estampar...

(RÍEN)

(A LA VEZ) Oh...

Que tengáis buen viaje, tsurus. -Gracias a vosotros,

los niños tendrán dulces sueños.