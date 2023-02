# En su verde hogar # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más # y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"LA NOCHE DE LOS MALOS SUEÑOS"

(Música)

¡La he encontrado!

Ya tenemos la monchhinuez moscada para Bes,

solo nos falta encontrar

la semilla de floraluna para Silvus.

¡Allí!

¡Ya la tengo!

Entonces podemos volver al Árbol de los Sueños.

(OLISQUEA)

Ay, ¡qué bien huelen!

Seguro que Ramita se alegrará mucho de tener polen perfumado.

¡Oh!

¡Oh, capullo!

Los estudiaré.

(Bocina)

¡Ya voy!

Y, por favor, no toques la bocina sin preguntarme primero.

Es muy sensible.

Vale, bueno...

(Música)

Oh, ¿adónde vais así?

Llevo a mis monchhinelas a pastar en el Valle de las Begonias.

Volveremos mañana.

Y yo les acompaño a acampar bajo las estrellas.

¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!

Ah, buen trabajo. -¡Fenomenal!

-Ah, pero qué bien huele.

-Estupendo, tengo ganas de probar

mi nueva receta de tarta de monchhinuez moscada.

Y esto es para ti.

Gracias, Sauce. Gracias, Kauri.

Siempre se puede contar con vosotros, monchhichis.

Bueno, os dejo. Voy a estudiar mis capullos.

(BOSTEZA)

"¡Kauri! ¡No!"

"¡No hagas eso!"

"¡Adiós, pequeño monchhicoche!"

"La bocina estaba rota, de todos modos."

"¡No!"

¡Oh, no, no!

¡Oh!

(Música)

"¿Qué estás pintando, Artus?

"-Oh, Sellita, solo estoy retocando tu retrato."

"-¿Qué? ¿Qué estás retocando?"

"-Mira, está mucho mejor así, ¿verdad?"

"-Oh, no."

"¡Qué horror!"

(Ronquidos)

"-¿Qué planeas hacer con esas semillas explosivas?"

"Podría ser peligroso, Hojita."

(HOJITA SE RÍE)

"¡Oh, no, no hagas eso!"

"¡No!"

¡Oh!

Es esa purpurina la que me ha hecho tener esa pesadilla.

Es de estas mariposas.

¿Pero qué pintan en el Árbol de los Sueños?

Eh... Silvus...

Creo que fui yo quien las trajo de la Colina Misteriosa.

Oh, entonces esta noche no será tranquila, Sauce.

-¡Socorro!

-¡Mis pasteles!

-¡No, mis cartas!

-¡No, eso no!

(Ronquidos)

(RÍE)

¿Pero dónde se han metido todos?

(SILVUS) ¡Mis queridos monchhichis!

Sé que habéis dormido todos mal,

pero Sauce y Kauri se llevarán a las mariposas

al lugar del que vinieron.

Así que esta noche todos dormiremos estupendamente.

(BOSTEZA)

Mientras tanto, cuento con vosotros.

Hoy, como todos los días, los niños deben tener sus dulces sueños.

¡Así que ánimo!

¿Qué está pasando? Estáis todos muy raros.

Bueno, sí, es por las tres mariposas horribles

que traje de la Colina Misteriosa.

Por su culpa tuvimos pesadillas toda la noche.

Oh, no, no tiene ninguna gracia.

Bueno, ¿vamos a cazar mariposas?

Tened cuidado.

No sabemos mucho sobre esos insectos.

¡No tan rápido, Hanae!

(RONCA)

(Música)

¡Ay!

Lo siento, no he podido coger la liana.

¿No has visto las mariposas?

Eh... No.

(GRITOS)

¿Estás bien, Sellita? Sí, sí.

Solo me despisté un momento y me caí.

¡Allí!

¡Ya te tengo!

¡Oh! ¡Oh!

¡Hanae!

¿Estás bien?

¡Despiértate!

Pero... ¿pero qué está pasando?

La mariposa te durmió y luego huyó.

¿Adónde ha ido?

(BOSTEZA)

(SUSIPIRA)

Me encantaría estar en su lugar.

¡Ja!

Es el polen de la flor en la que encontré los capullos.

¡Claro! Es su aroma lo que atrae a las mariposas.

Acabo de tener una idea.

(RONCAN)

¡Esta vez te pillé!

Genial.

(GIME)

¡No, mis coleteros no!

¡Ya basta, estoy harta!

¿Me vas a dejar dormir ya?

¡Ay!

-¡Oh!

¡Oh, Ramita!

Muy bien, Hanae.

Vamos, solo nos quedan dos.

(Gritos)

Voy a ver qué pasa.

¡Ah!

¡Ah!

¡Agárrate a mí!

¡Uf!

-Gracias, Hanae.

¡Cómo encuentra a esa mariposa dormilona!

Déjanosla a nosotros.

Me ocuparé de ella con Sauce y Kauri.

(RONCAN)

Madre mía.

¡Ah!

¡Ja!

¡Y una más!

¡Ay!

Oh, qué lista. Se lo ha comido todo.

Tendremos que apañárnoslas solos para atrapar a la última.

Lo sentimos, Hanae. Nos quedamos un poco...

dormidos.

(Gritos)

¡No, aquí no!

¿Qué pasa?

¡Una mariposa!

Entró por allí, está con los tsurus.

¡Misión cumplida!

Era la última.

(TODOS) ¿Eh?

-Oh, están contaminados.

Tenemos que evitar que lleguen a los niños.

Si no lo hacemos, les llevarán malos sueños a los pobrecitos.

¡Misión monchhichi en marcha!

¡Empieza la captura de los tsurus!

(Música)

¡Tieldo!

¡Necesito tu ayuda, rápido!

Petunia, no nos sueltes.

Pepita, rodéalos por la derecha.

Y tú, Monchhitronela, por la izquierda.

¡Venga!

Y ahora... ¡atrapadlos!

¡Bravo, Tieldo!

¡Bravo, monchhinelas!

(RÍE)

Al menos ha salido algo bien.

Por desgracia, es demasiado tarde para el vuelo de los tsurus.

-Oh, estamos todos muy cansados.

-Me temo que esta noche no todos los niños

podrán tener dulces sueños.

Pronto oscurecerá.

A lo mejor todavía lo conseguimos con un poco de ayuda.

Bienvenidas a casa, mariposas.

Estaréis mucho mejor aquí.

(Música)

Gracias.

(BOSTEZA

¡Oh!

¡Los tsurus!

¡Lo hemos conseguido!

(AMBOS) ¡Buen viaje, tsurus!