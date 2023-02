Mis mejores monchhiamigos

# En su verde hogar

# lleno de felicidad,

# los amigos Monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichi, # las frutas brillan más,

# y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichi.

# En tu casa entrarán,

# los surus volarán

# y tú te dormirás. #

"Mis mejores monchiamigos".

Y ahora con cuatro pelotas.

Venga, Cabriol.

Mi "superaspi" está listo.

Ay, ay.

Eh, Sauce, devuélveme mi pelota.

Oh.

La pelota está atrapada en el tubo.

¡Ay!

¡Oh, no!

Hanae, ¿estás bien? ¿Te has hecho pupa?

¡Sorpresa!

¡Ah, una araña enorme!

Estoy bien, Sauce, ¿y tú?

Tu broma no tiene ninguna gracia.

Eres tú quien no tiene gracia con tu aspiradora

que no sirve para nada.

Y tú ni siquiera eres capaz de esquivar una pelotita.

Vamos, Sauce, haced las paces.

¿Nos damos la mano?

¡Eso es!

¡Ah!

"Monchibulona", ahora verás.

¡Modo supersoplador en marcha!

¡Ay!

(RÍE) ¡Te pillé!

¡Eh, eh, calmaos, Monchhichis!

Vamos, Cabriol, nos vamos a casa.

Yo también me voy, estoy harto de tus bromas pesadas.

¡Pero parad ya los dos!

Hola, Monchhichis, ¿vamos al Café Dulce?

Kauri, ¿qué le pasa a esos dos?

Pues que se acaban de pelear.

¡Hay que hacer algo!

¿Eh?

¡Sauce!

¿Te apetece venir a ver el vuelo de los surus?

¿Para encontrarme con Hanae?

¡Claro que no!

Vamos, ven a ver los surus, Hanae, hay muchas estrellas esta noche.

Te he dicho que no, para encontrarme con Sauce,

ni hablar.

Buen viaje, surus, gracias a vosotros,

los niños tendrán dulces sueños.

(Música)

¡No!

Tomad, listos para los golosos.

Hanae, ¿no vienes?

Ha hecho Monchis de frambuesa, tus favoritos.

No, gracias, no tengo hambre.

Está así desde que se peleó con Sauce el otro día.

Se acabará arreglando, no te preocupes.

Ya está, funciona perfectamente.

¡Genial! ¿Puedo probarlo?

Claro, es todo tuyo.

¡Ay!

¡Vela, cuidado, por favor!

Discúlpala, Sauce, está un poco loca, ya sabes.

Sí, lo sé,

siempre va volando por ahí sin mirar,

es una pesada.

(RÍE) ¡Tienes razón!

¡Ah!

Así que siempre voy como una loca por ahí sin pensar...

Te dejo con tu nuevo mejor amigo, Polinea.

Madre mía, madre mía, ¿qué le pasa?

¿Y cómo haré para recoger las frutas luminosas sin Hanae?

No te preocupes, tengo justo lo que necesitas,

mi "superaspi".

¿Esta está madura?

Sí. Perfecto.

¿Y esta, Polinea? Perfecto.

¡Para! ¡Sauce, para! Se ha atascado.

Oh, madre mía, madre mía.

Oh, madre mía, madre mía.

Sauce, es un verdadero desastre.

Están todas estropeadas, maestro.

Es imposible hacer el elixir de los sueños.

¿Qué es lo que pasó, Polinea?

-Sauce las aspiró con su invento, quería facilitar la cosecha.

-¿Qué?

¿Y así es como se facilita la cosecha?

¿Y Hanae dónde estaba?

-Es que Sauce y ella se han peleado.

Y ahora no quiere ayudarme más.

-Esta historia ha ido demasiado lejos,

hay que encontrar una solución.

¿Por qué no organizamos una fiestecita sorpresa para ellos,

para reconciliarlos?

¿Vas a estar aquí de mal humor todo el día?

He encontrado una nueva planta cama elástica

que mola un montón, tienes que verla.

No, ¿en serio? ¿Dónde?

Cerca del Café Dulce.

Y hace "piu-piu" cuando saltas encima.

Acaba de salir.

Te la enseñaré.

¿Sigue roto tu exprimidor de "monchinanas"?

Sí, no sé qué hacer.

¿Puedes ayudarme a arreglarlo?

Daos prisa, llegarán enseguida.

Oh, qué maravilla, es un cuadro precioso.

-Ah, no, no lo toques, la pintura no está seca.

-Oh, madre mía, espero que funcione.

-Ya casi he terminado mi poema.

-Ya vienen, todos fuera.

-Ten cuidado, me vas a pisar los pies.

-Eres tú, que te pones delante y no me dejas ver.

-Chss, se acercan.

¿Y dónde está esa planta cama elástica?

Vamos a arreglar el exprimidor.

¿Eh? ¡Ah!

(TODOS) ¡Sorpresa!

Querido Sauce y querida Hanae:

sois los dos muy importantes.

Deseamos que os reconciliéis cuanto antes.

-¡Mirad qué guapos estáis!

-¡Eh, pero es mi cuadro, se lo enseño yo!

-¿Y por qué va a ser tuyo? ¡Eres un egoísta! ¡Ay!

-Eh, mi monchitarta.

No me lo puedo creer.

-¡Ay!

-¡Ay!

¡Toma eso!

-¡Calma!

-¡Tú lo has querido! -¡Mi cuadro!

-¡Ya basta!

-¡Que paréis!

-¡Ahora verás!

-¡Basta, calma!

-¡No puede ser!

-¡No!

-¿Pero qué?

¿Habéis hecho todo esto para tratar de reconciliarnos?

Ha fracasado por completo.

Hola, Setita, ¿no tienes una carta para mí?

-Sí, pero no deberías llamarme "chinana podrida".

-Polinia, tengo muchos coleteros para que te pruebes.

-No, gracias,

no me apetece parecer una "chinana podrida"

con tus coleteros.

-Por suerte tenemos suficientes frutas luminosas

para hacer el elixir de los sueños, maestro.

-Bien, entonces, a trabajar, Hojita.

¿Qué, empezamos?

-Pero es imposible sin los surus, maestro.

-¿Qué? ¿Qué?

Vamos a ver qué pasa.

-¡No!

¡Nunca más volveré a trabajar contigo, Artus!

-Me alegro, porque yo tampoco.

-¡Oh!

-¡Monchhichis!

¿Dónde se han metido todos?

¡Ah, Setita!

Hola, Fieldo, pero ¿dónde estabas? Justo acabo de volver.

Me caí en un agujero en las hierbas bajas.

Por suerte, mis pequeñas monchinelas me ayudaron a salir.

-¿Un agujero?

Tengo una idea.

-¡Oh!

¡Silvus se marcha del árbol de los sueños!

(RÍE) Forma parte del plan.

Y, Kapix, tú también puedes ayudar.

Escalerilla colocada.

Puedes bajar, Silvus.

Ya está, estoy listo.

Ahora volveremos al árbol.

¡Alerta roja, alerta roja!

¡Silvus se ha caído en un gran agujero en las hierbas bajas!

¡Corre un gran peligro!

-¡Madre mía, madre mía!

-¡Por suerte, el nuevo equipo Monchhichi compuesto por Kauri,

Hojita y Fieldo han ido a salvarlo! ¿Un nuevo equipo?

¡Le deseamos buena suerte a nuestro nuevo equipo!

¿Un nuevo equipo?

"Funciona, ya vienen."

¡Eh! ¡Eh, un momento!

¡El superequipo somos nosotros!

Somos nosotros quienes protegemos a los Monchhichis.

Y los sueños de los niños.

Genial, por fin estáis de acuerdo en algo.

Pero si vais a salvar a Silvus, no quiero más discusiones.

Entendido.

Bueno, ¿dónde está ese agujero? Cerca de las rocas de Farandolis.

¡Misión Monchhichi en marcha!

¿Estás bien, Silvus?

¡Oh, daos prisa!

¡Me he hecho daño!

¡Adelante, Monchhichi!

¡Súbenos, Sauce!

¡Encantado, Hanae!

Cuidado con la pierna, Silvus.

Gracias, Monchhichi.

Pero ¿entonces no estás herido?

(RÍE)

¿Os inventasteis todo esto para que hiciéramos las paces?

Pues sí, en efecto, monchiamigos.

Y fue una buena idea, ¿verdad?

(RÍE)

(TODOS) ¡Bravo! ¡Yuju!

Perdonad, los dos lo sentimos mucho.

Se pelearon todos por nuestra culpa.

Pero todo eso ha terminado.

Ya estamos juntos de nuevo.

¡Somos los Monchhichis!

(TODOS) ¡Juntos para siempre!

Que tengáis buen viaje, surus.