# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"MALVADAMENTE ENFERMO"

(Zumbido)

(RÍE) Te he engañado.

Eh, eh, eh. -Mira, es una monchhipica furiosa.

Son malas... malísimas. -Aikor nos pidió mosquitos,

no monchhipicas. Ay...

¡Vamos a casa!

(RÍE)

(Música intriga)

Cuida bien del elixir, mi pequeño Hojita.

"Yo iré a recoger plantas medicinales".

-"Sí, maestro. Hasta luego". -Mm... Puedes volver,

mi escarabajito, ya he visto suficientes monchhichis por hoy.

-¡Amo! -¿Eh?

-¡Amo! Traído los mosquitos. Por fin, ya era hora.

(GRUÑE)

(RÍE)

Ah. -Y además... también traigo

un pequeño regalo. Es un bonito cactus

para la colección de su grandeza. -¡Ay! ¡No!

(ESTORNUDA)

¡Ay!

-Amo, amo..., dejadme ayudaros...

Ahora verás, especie de...

(ESTORNUDA)

(ESTORNUDA)

Ay... Pero haced algo, pandilla de babosas.

No aprietes tanto, gusano.

-Es solo un resfriado de nada, vuestra grandeza.

Os curaré, ya veréis. ¡Ay!

-¡No! Pero qué idiota eres.

(ESTORNUDA) Te comunico que eso es un libro de maleficios,

no es un libro de remedios como el del monchhichi viejo.

-¡Ay, ay! -Ah, pues claro...

El monchhichi viejo. -¡Ya está! He terminado de recoger.

(AMBOS) ¡Bolas paralizantes!

(Música intriga)

Oh, los horribles... ¡Han secuestrado a Sylvus!

(Trinos)

Mm... Mm...

¡Ñam!

¡Eh! Yo también quiero el último buñuelo de chhinana.

(Silbato)

¡Alerta roja! ¡Los horribles han raptado a Sylvus!

(A LA VEZ) ¿Qué?

¡Rápido! Hay que ir a salvarle. ¡Misión monchhi en marcha!

(ESTORNUDA)

No... ¡Nunca te curaré, Aikor! -Olvidas que conocemos

tu punto débil, querido Sylbus, ¿verdad, escarabajito?

(Pedorretas)

¡Aquí estamos, Sylvus! ¡Bolas paralizantes a discreción!

(ESCUPEN)

¡Ah!

Oh.

Escarabajito...

Ah, ah, ah...

(ESTORNUDA)

¡Oh, no! ¡Ah!

(RÍE) ¡No, no! Ten piedad. No, para.

¡No, eso no! ¡Sylvus odia las cosquillas!

Lo sé. "Magristrui levitatui".

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Ya... ya basta.

(TITUBEA) Has ganado, Aikor

Te curaré. Ah, ah, ah.

Oh...

Se trata de un cactus megachús. Su polen causa chumitis fulminante.

-¿Y... es curable eso?

(ESTORNUDA)

Tienes que frotarte la nariz con un pétalo de calmineta rascaflora.

Es una flor que crece muy lejos, en el Bosque Profundo.

(ESTORNUDA) Ay... ¿Dónde está ese bosque?

Bueno, hay que ir a la Colina Misteriosa

y seguir este camino. -¿La Colina Misteriosa?

Pero está llena de plantas y bichos peligrosos.

(ESTORNUDA)

Ay... Iré yo, vuestra grandeza.

-Tú quédate aquí. No me puedo fiar de un gusano como tú.

(ESTORNUDA) Los monchhichis tendrán el detalle de ir, ¿verdad?

(A LA VEZ) ¡Jamás!

Escarabajito...

¡No!

Oh, oh... Vale, iremos.

(RÍE) ¡Para!

Las flores de calmineta tintinean como campanillas,

pero tened cuidado. Crecen en una planta muy grande y pegajosa.

Ánimo, Sylvus, resiste. ¡Volveremos pronto!

Más os vale volver y sin trucos, ¿entendido?

Si no...

-Vuestra grandeza, falta polen de zarza negra.

Voy a ir a buscarlo. -Pero, Blitz, ¿qué dices?

Todavía tenemos un montón.

(CHISTA) Cállate. Voy a ir al Bosque Profundo.

Voy a traer la calmineta rascaflora. No permitiré que la traigan

los monchhichis. -Ah... Blitz, toma.

Llévate mi monchhipica furiosa, puede darles mucho miedo.

-Ay...

Ay, ay.

(Estruendo)

(Música intriga)

No es este túnel, hay que seguir todo recto.

(Gruñido)

Eh... Se oyen unos ruidos raros allí.

(Gemido)

Allí está. Bolitas paralizantes a discreción.

(Gruñido)

Pero... ¿qué es eso?

Uh.

(RÍE) Lo atraeré hacia los monchhichis.

Oh. Ay...

(GRUÑE)

Ay, ay... ¡No, no, no! ¡No me has visto!

¡No estoy aquí!

¡Parad! Eh... ¿Habéis oído eso?

¡Ay! Oh.

Ah...

Vete, bicho cornudo.

¡Vete, échate! ¡A tu guarida!

-¿Eh? Uh...

-Ah, ah, ah.

¡Ay!

(Música)

¡Uf! Salvado.

(GRUÑE)

Qué raras son estas flores.

(RÍE)

Eh... Me acercaré despacio.

(Música tensión)

¡Sauce, cuidado!

¡Eh! Ah, ah, ah...

Ay, gracias, Hanae. Me has salvado el sombrero,

eres la mejor.

(RÍE)

Vamos, es tu turno, monchhipica furiosa.

(Zumbido)

¡Ah! ¡Cuidado! ¡Una monchhipica!

¡No podrás retenerla mucho tiempo! Acabo de tener una idea,

a los monchhipicas les encanta la crema de chhinana.

¡Eh! ¡Toma mi buñuelo! ¡Venga, qué aproveche!

Ay... No.

Ah, ah. Ay, ay...

(A LA VEZ) ¿Blitz?

¡Ay! ¡Suéltame, monstruo!

(RÍEN)

Gracias, Blitz. Sin ti, nunca habríamos pasado.

Ay...

(GRUÑE)

Uy... Qué largo es este túnel. Seguro que te has confundido, Hanae.

(SUSPIRA) Ya que eres tan listo, toma, mira tú el mapa.

¡Eh! En lugar de discutir, venid a ver esto.

(A LA VEZ) Oh...

Ay, ay, ay. ¿Eh?

Sí, sí. Ven con papá Blitz.

Sí, eso es. Ahora, tira. Venga, tira, bicho gordo.

¡Ay!

(Trinos)

Ah, ah, ah.

Oh, no puede ser. ¡Dejadme en paz!

(CHISTA) Escuchad.

(Tintineo)

(RÍE) ¡Ah, es esa! ¡La flor de calmineta!

(AMBOS) ¡Sauce!

(RÍE) ¡Yuju!

(RÍEN)

La calmineta rascaflora.

Sylvus tenía razón. Esta planta es realmente pegajosa.

Uh... ¡Claro! ¡Tengo una idea!

(RÍE)

¡Ahora yo, Hanae! Eh.

¡Ahora tú, Sauce! Ah.

Uy...

¡Bien, la tengo!

(A LA VEZ) ¡Misión monchhichi cumplida!

(ESTORNUDA)

(Chirrido)

Ah... Aquí están los monchhichis. Si quieres la flor,

libera a Sylvus ahora mismo.

(ESTORNUDA) ¡Nunca! ¡La flor primero!

¡Libera a Sylvus ahora mismo o aplasto la flor!

Escarabajito...

-Uh, uh.

(RÍE)

(Zumbido)

¡No! Dadle... la flor.

¿Eh?

(GRUÑE)

(RÍE)

¡Ah!

(ESTORNUDA)

(OLFATEA) Oh, sí. Me ha sentado fenomenal, funciona.

Lo noto. ¡Ahora danos a Sylvus!

(RÍE) Ni los sueñes, monchhifeo. "Magristrui corpi...".

Oh, ah. ¡Ah! ¡Me pica mucho!

Uh, ah.

-¡Ay!

-¿Estáis bien, amo? Los pétalos de calmineta rascaflora

curan la chumitis, pero también provocan una picazón horrible.

(RÍE)

(RÍEN TODOS)

(AIKOR) ¡Ah! Cómo pica. ¡Es horrible! ¡Glitz, haz algo!

-¿Pero qué queréis que haga?

(A LA VEZ) ¡Dulce sueños, niños!

Buen viaje, tsurus. Gracias a vosotros,

los niños tendrán dulces sueños. Muchas gracias por vuestra ayuda.

Odio las cosquillas.

(RÍE) Yo también. ¡Ah!

Para, no me gustan las cosquillas.

(RÍE) A mí tampoco.

(RÍEN)

¡Ay! ¡Pero rasca más fuerte, chorlito con escamas!

-Eso es lo que hago, amo.

-¡Amo!

¡Amo, socorro!