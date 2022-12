# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"MAESTRO HOJITA"

Y esta, Pollinia, ¿está madura?

Sí, Hanae, y será perfecta para el elixir de mañana.

(Música)

Mi querido Hojita,

hoy serás tú quien fabrique el elixir de los sueños para los tsurus.

-¿Yo? Pero, ¿está seguro, maestro?

-¡Oh, sí! Esta noche será gracias a ti que todos los niños del mundo

tengan dulces sueños, pero no, no te preocupes,

estoy aquí para asesorarte.

-Entonces, para empezar, meto la fruta luminosa más madura

en el alambique, ¿no es así, maestro? -Exacto. ¿Y luego?

-Luego vierto las semillas de monchhiplop.

Luego agrego las semillas de monchhiestrella.

-Eso es, muy bien.

-Las semillas de monchhiplop, dos pellizcos, ni uno más.

¡Oh! Este no es el frasco de monchhiplop.

-¡Oh! (TOSE)

-¿Está bien, maestro? (EXCLAMA)

(RÍE)

(BALBUCEA)

(EXCLAMA)

(Música)

¿Eh? ¿Qué está pasando?

¿Por qué suena como una canción de cuna?

¿Ahora cómo voy a saber si las frutas luminosas están maduras?

Vamos a ver a Sylvus. Sauce, Kauri, nos vemos en casa de Sylvus,

¡rápido! ¡Ya vamos!

(BALBUCEA)

(GRUÑE)

Todo es por mi culpa.

Sin querer le eché polen de balbuceo de los prados encima.

Lo respiró y comenzó a comportarse como un bebé.

Entonces, por eso las frutas luminosas tocan esa música.

Sylvus está conectado con el Árbol de los Sueños.

Cuando le pasa algo, también le pasa al árbol.

¿Qué? (PEDORREA)

(RÍE) Hojita, menos mal que estás tú

para terminar el elixir de los sueños.

Sí, bueno... -¡Madre mía!

Hay que curar a Sylvus rápidamente.

De lo contrario, no podremos recoger más frutas luminosas.

-Esperad, debe haber una cura en el Gran Monchhilibro.

¡Oh, lo encontré!

Balbuceo de los Prados: su polen provoca balbucitis aguda.

Solo los pistilos de la flor de la Sabiduría

permiten curar esta enfermedad.

¿Dónde está esa flor de la Sabiduría, Hojita?

En el corazón de la colina Misteriosa.

En la Gran Caverna.

¡Vamos, en marcha! ¡Adelante, monchhiamigos!

Espera, Hanae, tendréis que tener cuidado con los corales tosedores,

sobre todo no los toquéis.

Luego, pasaréis por el túnel de las luminiolas

y, al final, llegaréis a la Gran Caverna.

(A LA VEZ) ¡Misión monchiichi en marcha!

(Música)

Nunca lo he hecho.

Si me equivoco con la receta

los niños no tendrán sus dulces sueños.

(SUSPIRA) -Confía en ti mismo, Hojita,

has visto a Sylvus prepararlo cientos de veces.

-¡Uh!

-¡Maestro, tenga cuidado!

-¡Madre mía, madre mía, madre mía, Sylvus!

(ENRABIETADO)

(BALBUCEA)

(Música)

¡No, no, no, no, no! ¡Sylvus! ¡Oh, no!

-¡Uh! (SE EXTRAÑA)

(RÍE)

-Bueno, pero Sylvus... ¿Qué te pasa? (PEDORREA)

-¿Qué? -Capix, necesitamos tu ayuda.

¡Ah! Ya llegamos a la colina Misteriosa.

Podéis contar conmigo, amigos, domino la situación.

-Muchas gracias, Capix. -Ya verás, mi pequeño Sylvus,

conmigo no podrás hacer tonterías. Se acabó.

-Entonces, ¿es verdad? Pollinia me dijo

que Sylvus se había convertido en un bebé.

¡Oh! Es encantador, qué mono es.

-No, Sylvus, para. -¡Eh, Sylvus!

¿Te gusta mi coletero?

Toma, para ti.

Te enseñaré cómo se pone, sé cuidar muy bien de un bebé.

Tengo muchos otros en mi peluquería

y pinceles muy bonitos de todos los colores.

(EXCLAMAN) ¡Qué bonitos! ¡Mirad estos colores!

Primero debemos cruzar la entrada de los corales

para llegar luego al túnel de las luminiolas.

¡Oh! ¡Mirad todos estos corales tosedores! Será muy difícil pasar.

¡Ey! Ten cuidado dónde pones las patas, Cabriol.

(TOSEN)

(ESTORNUDA)

(Música)

¿Habéis visto cómo ha pasado? Haremos lo mismo.

¡Cuidado, monchhichis, en posición!

(Música)

¡Yuju!

(Música, risas)

¡Yuju!

¡Ahí, mirad! Es la entrada del túnel.

(Continúa la música)

¡Ay! Por aquí, monchhichis.

¡Au! Sylvus... Si sigues así... -No, no, no,

no tiene sentido regañarle así, Capix,

es demasiado pequeño para entenderlo, debes hablar con él muy suavemente.

Repite después de mí:

ce-pi-llo. (BALBUCEA) Cepillo.

-¿Lo ves? Aprende a hablar y, además, es más bueno que un santo.

(Música)

(Golpe)

(GRITAN) -¡Sylvus!

-Estambres de Armonía... No, polen de perla.

¡Oh! Ya no lo sé, no podré hacerlo.

-Seguro que sí, respira hondo, lo recordarás.

(INSPIRA)

-Gracias, Pollinia.

-Primero, se vierten las semillas de monchhiplop.

(BALBUCEA)

-¡Sylvus! Para ya de hacer el gamberro.

(GRITAN)

-Basta ya, dame ese frasco, Sylvus, no es un juguete.

(LLORA) -Le asustas con esos gritos.

¡Oh! Ven que te cojo en brazos.

(CANTA) ¡Oh, Sylvus! ¡Oh, Sylvus!

(CANTA) Cálmate ya en mis brazos.

(TARAREA)

-¡Pollinia!

¡Oh, no! Antes no vi esta página.

Es muy importante no acercarse a las terribles ventusias

en el túnel de las luminiolas.

Porque, de lo contrario, podrían quedar atrapados para siempre.

-¡Madre mía, madre mía, madre mía! Los monchhichis están en peligro.

-Iré a ayudarlos, ¡rápido!

-¿Pero quién preparará el elixir?

La Gran Caverna está justo al final de este túnel.

(JADEAN)

¡Uy! ¡Ah!

¿Eh?

(GRITAN)

¡Ah!

¿Qué es esto? Puré de chhinanas, no hay forma

de despegarse de estas cosas.

¡No, Cabriol, no te dejes atrapar como nosotros! Ve a buscar ayuda.

(Música)

¡Uhm! Corales, corales... No sé cómo voy a poder pasar.

(RÍE) Eres tan listo... Gracias por tu ayuda, Cabriol.

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Hojita, sí! -¡Lo siento mucho, monchhichis!

(GRITA)

Debería haberos advertido del peligro de las ventusias,

todo es por mi culpa.

Claro que no, Hojita.

Y seguro que encontrarás una solución para sacarnos de aquí.

Vale. Que no cunda el pánico.

¡Oh, Sauce! ¿Tienes tu caja de muestras?

Ahí va.

Muchas gracias.

-Y un poco de puré de monchhinanas. ¡Ñam, ñam!

(IMITA MOTOR)

El monchhicoche entra en el garaje. ¡Vamos, abre la boca!

¡Oh! -Por favor, Sylvus, escúchanos.

-¡Madre mía, madre mía!

Los niños no tendrán sus dulces sueños esta noche.

-Soltad inmediatamente a mis monchhiamigos,

ventusias malévolas.

(Música)

¡Ah!

Polen de corales tesedores. (ESTORNUDA)

¡Buena idea, Hojita! (ESTORNUDAN)

¡Oh! Qué bonito.

Mirad, allí, la flor de la Sabiduría.

Voy yo.

¡Au! Me toca.

Imposible, no voy a poder, el final es demasiado alto.

Tiene que haber una manera de subir ahí.

¡Oye! ¿Habéis visto eso?

¡Uau! ¡Es mágico! Venid, subid conmigo.

Ya sé cómo hacerlo.

Hanae, por favor,

quédate aquí para evitar que el cristal baje de nuevo.

Nosotros seguimos.

(Música)

Ya está, ¡he llegado!

Ten cuidado, Sauce,

tienes que coger unos pocos pistilos con delicadeza.

(Música suave)

(TODOS) ¡Bien! ¡Misión monchhichi cumplida!

(Música)

La poción con los pistilos de las flores de la Sabiduría,

debería curarlo. -Toma, bébete este biberón, Sylvus.

¡Ñam, ñam! Sí. (BALBUCEA)

-Si te lo bebes todo, te dejaré jugar con mi silbato.

(RÍEN)

-Bueno, Capix,

pero, ¿qué quieres que haga yo con un silbato?

¡Sí! Ya está, Sylvus está curado. (RÍEN)

Y finalmente...

Agrego unos estambres de Armonio, solo una pizca, nada más.

-¡Enhorabuena!

Acabas de fabricar brillantemente tu primer elixir de sueños,

significa que pronto te llamaré maestro Hojita, ¿qué te parece?

(TODOS) ¡Sí, viva el maestro Hojita!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Que tengáis buen viaje, tsurus!