# En su verde hogar

# lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis

# cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán.

# Y tú te dormirás. #

"Los ladrones de cumpleaños".

Oh... ¡Y alehop!

La monchhiguinda del pastel.

(RÍE) Hanae va a tener un cumpleaños sorpresa absolutamente genial.

Espero que no sospeche que hacemos una fiesta.

No te preocupes. Ramita y Skup se la han llevado lejos de aquí.

(GRITA) (RÍE)

¡Yuhuu!

(GRITA)

Y haces que atacas a los horribles.

-(GRITA) -(RÍE)

(GRITA) Toma eso, Blitz.

Y esto para ti, Blitz.

Es mi cumpleaños, así que no me molestéis.

¡Guau! Genial, Hanae.

Parece de verdad. Quedará muy bien en el álbum de fotos.

(RÍE)

(Música)

¿Listo, Sauce? "Listo".

Atención. ¡En marcha!

Bien.

(Ruido de despegue)

(RÍE) (RÍE)

¡Mi tarta!

(RÍE)

(RÍE) Atención.

Aterrizaje suave.

Y ya está. Y podemos cargar todos los regalos.

(RÍE) Es un carro que obedece muy bien.

(RÍE)

Pero, Blitz, nos van a pillar otra vez...

¿Y si vamos a recoger escarabajos mejor?

-Es mucho menos peligroso. -¡Cállate!

Si Su Majestad Aikor nos ordena robar una fruta luminosa,

obedecemos y punto. Eso es todo.

Venga, aterriza allí.

(GRITAN)

Ah...

¡Guau! No me lo creo.

¿No puedes tener más cuidado, lagartija?

¡Oh, una tarta!

-¿Dónde? (RÍE)

-Oh! -Por ahí.

Los monchhibichos están preparando un cumpleaños.

-Me encantan los cumpleaños.

Yo nunca he celebrado el mío...

-Yo tampoco...

Oye, solo tenemos que ir allí y robarles la tarta.

-Para celebrar nuestro cumpleaños. ¡Sí!

¡Qué buena idea, Blitz!

(RÍE)

-(RÍE) Bolitas paralizantes a discreción.

-¡Oh!

Uy...

(GRITA)

Kauri, socorro.

Nos atacan los horri...

(RÍE) Tenemos la tarta de cumpleaños.

(RÍE) (HACE BURLA)

-(HACE FUERZA)

Pero ayúdame en vez de quedarte ahí sin hacer nada.

-Ay... Está bien.

(SUSPIRA)

(HACE FUERZA)

(GRITAN)

¡Vuelve, tarta!

(Música)

¡Oh, no!

La tarta no está.

Es obra de los horribles.

La han robado. Vamos a ayudar a Sauce y a Kapix.

(Motor)

Vale, ahora haces tu superataque.

Ya sabes, ese en el que saltas desde el aire gritando "¡Yuhuu!".

Vale, monchhichis.

¡Yuhuu!

¡Ah!

Los...

Los...

-¡Los horribles! -Tienen la tarta de Hanae.

(GRITA) ¡Ataque supersónico!

¡Yuhuu!

(RÍE)

¡Yuhuu!

¡Yuhuhuu! Ay...

¿Qué tal la foto?

-Eh... Se me atascó la cámara. -(ASIENTE)

Oh...

Pues habrá que repetirla. ¿Eh, Hanae?

Vamos, ¡arriba, arriba!

(RÍE) (GRITA) (RÍE)

Ay... ¡Qué horror! ¡La tarta!

-Tenemos que avisar a los demás y...

Allí está Kauri.

-Sí. ¡Venga, Kauri!

-Shhh....

Vale. Ya estoy lista para la foto, monchhichis.

(Motor)

(Música)

-¿Eh? -¡Oh!

-Rápido, pisa el acelerador. Yo me encargo de él.

Ten, ¡toma ya!

(Música)

Oh...

(RESPIRA)

(RÍE)

Buen trabajo, hermanito.

-Te has deshecho de los monchhifeos. -(RÍE)

(RÍE) Entonces, ¡nos vamos ya a celebrarlo!

Vamos a celebrar nuestro cumpleaños aniversario.

-Shhh... Que no nos oiga Aikor.

-(DUDA)

¡Felicidades, hermanito!

(RÍE)

-Oye...

¿Por qué coges el más grande?

¡Dámelo!

-Pero... -¡Dámelo! Coge el pequeño.

-No. Es mío. Yo lo ví primero.

-Bueno, ¿me traéis una fruta luminosa?

Eh, ¿pero qué es esa tarta?

-Eh... -Eh...

-Es para vos, Magnífica Grandeza.

Por su cumpleaños.

-(GRITA) Pero no es hoy, fue hace tiempo.

-Precisamente.

Un solo cumpleaños al año no es suficiente

para vuestra grandiosidad.

-Perfecto.

Bueno, vamos.

Vamos a celebrar mi cumpleaños.

Moveos, lagartijas.

-¿Y qué hay de mi cumpleaños?

Oh, no...

Se van a comer la tarta de Hanae.

¡Rápido!

Vamos. ¡Vamos, gusanos!

Quiero el regalo grande ahora.

-Eh... Ahora mismo, vuestra Sublimidad.

-(GRITA) ¿Qué es esto?

-Eh... Monchhicoleteros, Excelencia.

Para vuestro hermoso cabello.

Hace que resalten sus ojillos malévolos.

¿Verdad, Blitz?

-Sí, absolutamente.

Y su sonrisa maligna también.

-¡Quiero probar la tarta! ¡Daos prisa!

(Claxon)

Ladrones de cumpleaños.

¿Qué? ¿Qué?

¡Un monchhichi!

"Magistui detentui".

Eh.

Oh...

No toques esa tarta. ¿Eh?

Uh... Monchhirán de ida y vuelta.

¡Uy! (RÍE)

Sauce...

Oh...

-¡Ah! El efecto de las bolitas paralizantes ya se ha pasado.

Voy a ayudar a Kauri. Ocupaos de los adornos.

Sí. Ten cuidado, Sauce.

(GRITA)

¡Yuhuu!

Eh, mirad.

Es Sauce. ¿Eh?

¿Qué haces aquí, monchhichi?

Yo...

Digamos que...

Es para tu álbum de fotos. Eso es.

(RÍE) Vamos, monchhichis, posad.

Oh, sí. Claro.

Vamos, sonríe.

(RÍE)

Genial. Bueno, tengo que buscar...

Unos cristales.

Y nosotros...

¿Y si hacemos unas fotos de las rocas negras

antes de volver a casa? Con este sol estarán preciosas.

# Felicidades, Aikor.

# Eres el rey que adoramos.

# Felicidades, Aikor.

# Eres el rey mejor. #

-Tú, canta.

Jamás.

(GRUÑE)

Canta o te convierto en babosa.

# Felicidades, Aikor.

-# Eres el rey que adoramos... -(RÍE)

Pero si es mi regalo para Hanae.

¿Qué es esa cosa?

¡Sauce!

(GRITA)

¡Ay! ¡Yey!

Buen trabajo, Sauce.

Bolitas paralizantes a discreción.

(GRITA)

Misión monchhirescate en marcha.

¡Oh!

-Mi tarta... ¡Mi tarta!

-Esperadme, lagartijas.

(Motor)

Más rápido, Kauri.

Pero cuidado con la tarta.

¡Yuhuu!

Ya está. Volvemos.

Ah, no.

No hemos terminado, cariño.

No... Estoy cansada, Ramita.

No, no, no... Es tu cumpleaños.

¡Quedarás fenomenal!

(GRITA) ¡Los rulos!

Mmm... ¡Eh!

(Motor)

Ah, Kauri y Sauce.

¡Kauri y Sauce están en peligro!

¡Oh, no!

¡Ha!

Atrapadlos, pandilla de inútiles.

Cuidado con las bolitas paralizantes.

Oh...

Oh, no...

Vamos directos al precipio de las nieblas eternas.

¡Ay, la tarta es mía!

Cuidado, Kauri.

Oh, no... ¡No!

¡No! Mi tarta de cumpleaños...

(LLORIQUEA)

(Música)

Arriba. Ascenso exprés.

Genial. Bravo, Sauce.

Estoy hasta las escamas.

Ahora os vais a acordar.

Poneos en guardia. ¡Sorpresa!

(GRITA)

(GRITAN)

¡Felicidades, horribles!

¡Sí! Buen trabajo, Hanae.

Oh... ¿Es por mi cumpleaños esta tarta?

¡Me encanta! ¡Qué buena pinta!

¿Te gusta? ¿Y si la probamos todos juntos?

(Música)

(TODOS) Buen viaje, tsurus.

(TODOS) Gracias a vosotros, los niños tendrán dulces sueños.

# Cumpleaños feliz

# para mi amiga Hanae.

# Cumpleaños feliz

# siempre le desearé. #

Mi álbum de fotos.

¡Me encanta!

(SUSPIRA) Gracias de todo corazón, monchhiamigos.

Es el cumpleaños más bonito de mi vida.

(Fuegos artificiales)