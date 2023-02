Kepix y el nuevo trío

# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"CAPIX Y EL NUEVO TRÍO"

Los monchhichis están dormidos como troncos.

Las frutas luminosas serán nuestras.

-Ay...

(RÍEN)

¿Ah?

(GRUÑE)

(Silbato)

(AMBOS) Ah... ¡Bolitas paralizantes a discreción!

¡Lo juro por mi silbato!

¡Oh!

¡Ah!

Oh.

¡Mi gorra!

(RÍE) Te adoro...

(A LA VEZ) ¡Alerta, monchhiamigos!

(Música acción)

¡Ya basta, horribles! ¡Tomad puré de chhinanas!

-Ay, ay.

-Blitz, querrás decir: "¡Cuidado".

-Ah, espérame, hermano. Eh.

(Silbato)

Oh... ¡Oh, no!

¡Ay, mi tobillo! ¡Mi gorra!

-Gracias por el corte de pelo, Ramita.

-Un poco de perfume para terminar y estarás perfecto.

-¡No, no, no! Sin perfume. -Pero lo he hecho yo misma.

-¿Eh? Los horribles... -¡Oh! ¡Han robado una fruta luminosa!

¡Lanzar rulos!

(AMBOS) Ay, ay.

Muchas gracias, amigos. -Ay... ¡Sálvese quien pueda!

(A LA VEZ) ¡Chi, chi, chi, hurra!

Toma, Sylvus. Soy yo quien la ha recuperado.

-Bravo, Ramita. -Gracias.

Yo también soy muy buena guardia. -Sí... Y, por suerte,

Capix estaba allí para dar la alerta. ¿Eh? ¡Capix!

¡Y Sauce!

Es solo un pequeño esguince. Con un poco de descanso

y mi medicina, estarás en pie esta noche.

-Y no hay nada como esto para reanimar a un monchhichi.

(CARRASPEA) ¿Eh? ¿Dónde está mi gorra?

-Bueno, Sauce, nunca se usa un lanzador de puré

cuando estoy yo en medio. ¡Mira lo que has hecho!

Un guardia no es nada sin su gorra. ¡Prohibido el lanzador de puré

hasta nueva orden! Espero que quede claro.

Pero... Venga, vamos. Cálmate, Capix.

Artus te hará una gorra nueva lo antes posible.

-Y más le vale hacérmela bien.

(GRUÑE) Estoy indignado... ¡Indignado!

Nunca había visto a Capix ponerse en semejante estado.

Sí... Como tenía tanto apego a su gorra,

no va a ser capaz de calmarse él solo.

Ah. Hanae, Kauri, es urgente que vayáis a buscar

esta hoja en la Colina Misteriosa. Tiene el poder de calmar

hasta al monchhichi más alterado, siempre que la apriete fuerte

con la mano. Crece sobre una flor con patas durmiente.

¿Qué es una flor con patas durmiente?

Una flor grande con patas que tiene la costumbre

de cambiar de lugar después de cada siesta.

Tiene un olor muy especial, dulce y afrutado.

(HUELE) Ah. Y con unos toques de pimienta.

La hallaréis fácilmente gracias a su perfume.

-Es una gran misión para mí. Soy la reina de los perfumes, ¿no?

-¿Uh?

(A LA VEZ) Eh...

Vale, de acuerdo. Remplazarás a Sauce en esta misión.

(RÍE) ¡Bien!

Tened mucho cuidado con la flor durmiente.

Es muy peligrosa cuando se despierta. Eh...

Ah. ¡Misión monchhichi... en marcha!

-Y tú, Sauce, mientras esperas a que vuelvan,

te encargo que adviertas a los monchhichis

que no contraríen a Capix. Entendido, Sylvus.

¡Yuju!

(RÍE) ¡Yuju!

(RÍE) ¡Ay!

¡Yuju!

¡Seguidme, monchhichis! ¿Eh?

¡Ay!

Ups... ¿Estás bien, Ramita?

Oh... Son estos malditos parahojas, que no funcionan nada bien.

Venid, os guiaré yo.

¿Uh?

Estoy orgulloso de vosotras, mis pequeñas traviesas.

Sobre todo, tratad de no enfadarle, ¿vale?

(Silbato)

¿Eh? -¡Eh, monchhinelas!

Hacéis demasiado ruido con vuestros...

(BALBUCEA) ¡Ya no podemos escucharnos!

-Pero están desparasitando el Árbol de los Sueños, Capix.

(GRUÑE)

¿Eh? Eh, pero...

(GRUÑE) ¡Fuera de aquí! No quiero veros más aquí, ¿entendido?

Hala... Mirad, es mágico.

Es por allí, seguidme.

(AMBOS) Uh.

Ah... ¡Uy!

(OLFATEA) Qué bien huele esta flor.

Toma, huele. No tenemos tiempo para divertirnos.

Buscamos la flor con patas. ¡Eh!

(ESTORNUDA)

Esa es una planta estornudante. Oh.

Andando, no podemos perder el tiempo.

(Música intriga)

(ESTORNUDA)

De momento, no huelo nada. Debemos estar lejos

de la flor con patas, lo que haría falta es...

¡Usaremos la flores trampolín para ir más rápido!

Es justo lo que iba a decir yo. ¿No será esto lo que estás buscando?

Ah, sí.

¡Haced como yo! Oh.

¡Ay!

¡Ah!

¡Oh! Ramita...

(AMBOS) ¡Monchhichis... al rescate!

Oh... Déjame en paz, especie de bicho feo.

¡Ay! ¿Eh?

No es más que un pequeño monchhimontes juguetón.

(CHISTA)

(SUSURRA) ¿Oís eso?

Es la flor con patas durmiente. Oh... ¡Ah!

¡Scoop! ¿Por qué la desaparición de mi gorra no está en la portada

de las monchhinoticias? Bueno, hablo de ello en la página 5.

Han pasado tantas cosas entre medias...

-¿En la página 5? ¡Es inaceptable!

¡Prohibido publicar las monchhinoticias!

(GRUÑE) ¡Estoy indignado, indignado, indignado!

Está muy nervioso. No le contrariéis.

(Gruñido)

(SUSURRA) Cuidado, que viene. Evitadle.

Ah, ah... ¿Un zumo de monchhinana, Capix?

(GRUÑE)

Tus pasteles están demasiado dulces, Bess.

¡Ordeno el cierre inmediato del Café Dulce!

-Oh.

(Murmullo)

Bueno... ¿Ya está mi gorra lista? ¡Sí! Acabo de terminarla.

-¡Ay! ¡Pesa demasiado! ¡Tendrás que volver a hacerla, Artus!

(GRUÑE) ¡Estoy indignado, indignado!

Oh... -Espero que los monchhiamigos

traigan rápido esa hoja calmante.

(Música intriga)

(ESTORNUDA)

No debemos despertarla, ¿recuerdas?

(Música intriga)

(ESTORNUDA)

Ah. Uy.

¡Yuju! ¡Misión monchhichi, cumplida!

¡Ah! ¡Corred!

¡Ay!

(RUGE)

¡Oh, oh, oh! ¡Ramita!

¡Ramita!

¡Ayudadme! ¡Eh! ¡No es hora de la merienda!

¡Ah, ah!

Oh.

(GRITAN)

¡Aguantad, monchhichis! ¡Ahora vuelvo!

Madre mía, madre mía. Capix se ha vuelto completamente loco.

-No os preocupéis, mis monchhichis. Una vez que Capix apriete

la hoja calmante con la mano, enseguida,

volverá a estar todo en orden. -Vaya, vaya...

-¿Puedo saber qué estáis haciendo aquí?

Apertura de un Café Dulce clandestino.

Te pongo una amonestación. ¡Sylvus, venga, al rincón!

(A LA VEZ) ¿Eh?

Pero se trata de Sylvus. ¡Venga!

Bueno, vale, Capix.

-De ahora en adelante, todos los monchhichis

que no respeten las reglas de vida del árbol

irán inmediatamente al rincón de la garita.

-¡Toma rulos! ¡Y más rulos! Ay, ay.

¡Tápate la nariz, Ramita! ¡Operación estornudante!

¡Ah!

(ESTORNUDA)

(A LA VEZ) ¡Uf!

¡Allí!

(A LA VEZ) ¡Eh, grandón con patas!

¡Aquí! Atrápanos si puedes.

(A LA VEZ) ¡Chi, chi, chi, hurra!

¿Qué te parece? -Ay...

(GRUÑE) ¡Esta gorra nueva pica! Eh, eh...

Vamos, Artus, andando al rincón.

(AMBOS) ¿Eh?

(INTERCOMUNICADOR) "Hola, ¿dónde estáis?

Capix está superenfadado, daos prisa".

(CAPIX) "¿Qué pasa aquí?".

¿Eh?

(Silbato)

"A usted... Tú a la garita y tú también".

-¡En marcha, monchhiamigos!

¡Ay, no!

¡No, no, no! Uh.

-Esto es lo que hago con los delincuentes como tú.

Andando, a la garita con los demás.

Tiene que apretar la hoja calmante con la mano.

Oh. Oh.

(GRUÑE)

Espera, tengo una idea.

¡Capix, acabo de ver a Kauri en el Café Dulce!

Estaba pegando mochhicles debajo de las mesas.

Es asqueroso.

(GRUÑE) Estoy indignado, indignado...

Y ya está, la hoja está pegada.

Incluso dijo que eres un mal policía.

(GRUÑE)

¡Ah!

(BALBUCEA)

Capix...

(CARRASPEA) No sé qué me ha dado.

(RÍE) Podéis salir, monchhichis.

(LOS TRES) ¡Bien! ¡Misión monchhichi cumplida!

Y aquí está tu nueva gorra, solo para ti, Capix.

-No puedo aceptarla, no merezco ser el guardia del árbol.

No fue tu culpa, habías perdido lo que es más valioso para ti.

Los monchhichis necesitamos que protejas el árbol de los sueños.

Es verdad, Capix, los monchhichis te necesitamos.

-Sí, por favor. Acepta la gorra, eres el mejor, Capix.

-Gracias por vuestra confianza, monchhichis.

Acepto la nueva gorra.

¡Bien! ¡Yuju!

(A LA VEZ) Buen viaje, tsurus.

(RAMITA) Gracias a vosotros, los niños tendrán dulces sueños.

¡Sauce! ¡Eh, Sauce!

Ya estás en pie otra vez. Puedes retomar tu puesto,

creo que, a mí, las grandes aventuras no me gustan.

Estoy mejor en mi peluquería. Eh...

¿Y quién perfumaría a Fieldo si no estuviera allí?

(TOSE) Oh...

¿Fieldo?

(RÍEN)