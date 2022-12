# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"KAURI EL COLOSO"

Ah, y ya está.

Ya tengo el titular:

"Kauri el Fortachón es un profesional".

(RÍE) Está claro. Será el reportaje del año.

No, ni se te ocurra. ¿Es una broma?

Les encantará a todos. Solo me falta una buena pelea

con los horribles y ya está. ¡Kauri! ¡Rápido, Kauri!

¡Capix ha visto a los horribles! ¡Ja! Más no puedo pedir.

(Motor)

Eh, eh. Cálmate. No estamos haciendo nada malo.

Pero qué desconfiados son estos monchhichis.

(RÍE)

¡Monchhichis... en posición!

Pero no tenemos intención de luchar,

solo venimos a recoger flores para nuestro amado amo.

A ver, dejad de tomarnos por idiotas.

¿Qué armáis esta vez? ¡Sí, responded!

(VOZ LEJANA) Hermano, nos...

Ay, odio a esas alimañas. ¿Eh?

Blitz y Glitz tienen ocupados a los monchhichis.

Todo marcha según lo previsto. ¡Vamos!

-No pasa nada, Blitz. Entonces, marchaos.

Me habéis hecho llorar. -Desde aquí,

no podrán evitar mi hechizo de inmovilización.

(RÍE)

(Barullo)

¿Eh? Pero por mi bigote... ¿Quién encerró a mis monchhinelas?

(Balbuceos)

(BALBUCEAN)

"Magristrui corpidui inmovilizar...". ¡Ah!

-¡Cuidado! -Ay.

(AIKOR) ¡No! ¡Dejadme en paz, monstruos inmundos!

Kauri... Ah...

Oh.

¿Qué... qué me está pasando? Vale.

Al... al... ¡al ataque! ¡Peonza barredora!

Ay, uh...

(AMBOS) ¡Ay!

Qué buena foto.

(GRITAN)

¡Oh!

Ay...

(A LA VEZ) Hala...

Nunca había visto a un monchhichi deshacerse así de los horribles.

¿Estás bien, Kauri? Sí, bueno, eso creo.

Aun así, iré a ver a Sylvus.

Ah...

(ASIENTE) Ya veo... Me gustaría que intentases levantar

algo muy pesado, como... ¡Oh, uh!

¿Así? Pero puedo hacerlo todavía mejor.

¡Ah! -Oh, oh. Madre mía...

(RÍE)

Ya vale, ya vale. Kauri, ya nos puedes bajar.

(RÍE)

¡Uf!

(RÍE)

No cabe duda, te han echado un potente hechizo de fuerza.

Y como ya eres muy fuerte por naturaleza,

ahora estás dotado de una fuerza extraordinaria.

¡Guau! Qué suerte. ¡Es genial!

Así ahora no tenemos nada que temer de los horribles.

Ah... Me parece que no, Sauce. Lamentablemente,

esa fuerza es fruto de la magia maléfica de Aikor.

no sabemos todavía las consecuencias que puede tener.

Necesitamos encontrar un antídoto y lo más rápido posible.

(A LA VEZ) Oh...

Hojita y yo nos ponemos a trabajar de inmediato.

Hasta que encontremos el remedio correcto,

te pido que seas cauteloso. Es muy probable

que te cueste dominar una fuerza como esa.

Oh. -Ah.

-¿Lo veis? Os dije que no os lo creeríais.

(RÍE) Me siento como si pudiera levantar montañas,

pero Sylvus me ha dicho que tenga cuidado.

Nunca se sabe con la magia de Aikor.

Cuidado..., pero ¿por qué? ¡Te has convertido en invencible!

-Sí. -¿No es verdad, amigos?

¡Viva Kauri el Coloso!

(A LA VEZ) ¡Viva Kauri el Coloso!

Uy, uy, uy. Tengo mucha pupa en la cabeza.

-Ay, ay, ay. ¡Ay!

-Parad ya de quejaros y moved las escamas ahora mismo.

¡Más rápido! Si he podido encontrar la fórmula mágica

que ha hecho que ese monchhichi sea tremendamente fuerte,

también puedo haceros... ¡invencibles!

"Magristrui corpidui inmoviliza... za... zaza...".

¡No, no, no!

(VOZ AGUDA) ¡Eh! ¿Qué me pasa? ¿Por qué estoy hablando así?

¡Ay! ¡Socorro, amo!

(GRUÑE) ¡Déjame concentrarme, imbécil!

Bueno, lo intentaré de nuevo. "Magristrui corpidui inmovilili...".

¡No, no, no! -¡Ay!

(GRUÑE) ¡No es posible! ¿Eh?

(CROA)

Amo, a lo mejor, no deberíamos quedarnos aquí

porque si viene el monchhichi superfuerte,

seguro que nos zurrará las escamas. -¿Y a dónde quieres ir, gusano?

En su lugar, id a colocar trampas alrededor del antro.

¡Pero no así, pandilla de incompetentes!

"Magristrui normalui".

Oh, qué fuerte es.

¿Por qué Sylvus quiere curarlo? Francamente,

si yo fuera la jefa del árbol, habría hecho a Kauri nuestro campeón.

Ah. Oh...

Madre mía...

Sylvus tiene razón, no es fácil controlar esta fuerza.

(SUSPIRA) Pero tienes que tener muchos músculos

para poder llevar algo tan pesado. ¿Puedo tocar?

(RÍE)

Para, para. ¡Basta, Ramita!

Oh. ¿Eh?

Tengo ganas de ver cómo va Kauri con su obra.

Con lo fuerte que es, habrá avanzado mucho.

Eh, eh. Oh.

¡Date prisa, Sauce! ¡Vamos!

¡Ah!

¡Ah!

¡Hanae!

(AMBOS) ¡Ay!

Pero sí, te lo prometo. Se ha vuelto grandísimo.

¡Cuidado! ¡Oh!

Ay.

Ay.

¿Habéis visto eso? ¡Viva Kauri el Coloso!

(A LA VEZ) ¡Viva! ¡Viva Kauri el Coloso!

Gracias, sois muy amables, monchhiamigos.

Una buena noticia, Kauri. Hemos encontrado una cura

para anular el sortilegio. Néctar de loto apaciguador.

Se tarda un poco en prepararlo,

pero pronto recuperarás tu tamaño y fuerzas normales.

(A LA VEZ) Oh... ¿Sí? ¿Ya?

¡Pero no...! ¡No es justo! -No, pero... ¿por qué?

Déjanos a Kauri el Coloso. -Qué pena.

-¡Hola, Kauri! Scoop y yo acabamos de tener una idea.

-¿Recuerdas cómo te deshiciste de los horribles antes?

(LEE) "Kauri el Coloso arrasa a los horribles".

Podrías ir a verles y darles una gran lección.

Sí. Tienes razón. Incluso podría obligar a Aikor

a irse para siempre.

(RÍE)

"Los monchhichis se libran de Aikor para siempre gracias a Kauri".

-¡Sí! Sylvus me lo agradecerá.

Vamos, no hay un minuto que perder.

¡Misión cumplida, su grandeza! Con todas las trampas

que hemos escondido, el monchhichi fortachón

no podrá llegar aquí. -¿Eh?

Espero que tengas razón porque está viniendo.

-Ah.

¡Kauri!¿Vienes a recoger higos chumbos con nosotros?

¡Kauri! ¿Eh? Parece que no está.

¿Eh? Ah...

¿Cómo?

¿Creéis que Kauri se ha ido solo a enfrentarse a Aikor?

Oh, no... Qué imprudencia. Kauri es muy fuerte,

pero no invencible. Debemos ayudarlo.

-Listo, ya está, maestro. Tenemos la primera gota de néctar

de loto apaciguador. -Tomad, lleváosla.

Si hace falta, os permitirá liberar a Kauri del hechizo de Aikor.

Entendido, Sylvus. ¡Misión Monchhichi en marcha!

¡Aikor, fuera de aquí! ¡Es hora de que hagas las maletas

y te vayas para siempre!

(GRUÑE) No eres rival para el gran Aikor.

¡Eso ya lo veremos!

¿Eh? ¡Ah!

(RÍE) Bueno, el más fuerte parece que soy yo.

¡Al calabozo, vamos! "Magristrui parquidui...". ¡Ah!

Ah. Ay... "Teletransportui".

-Ah, oh... Ay. ¡Ay!

¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Oh, oh! ¡Ay!

(ESTORNUDA)

Hemos caído en nuestras propias trampas.

Ay...

¡Oh!

¡Ah! -¡Uh!

¡Muéstrate, Aikor! "Magristrui petreficui".

Ah... Pero la zarza se ha convertido en piedra.

Ah, ah.

¡Hanae! Kauri está en peligro, tenéis que ayudarlo.

-Sí, pero tened cuidado. Los horribles han puesto trampas

en todas partes.

(GRUÑE)No dejéis que se acerquen. Bolas paralizantes a discreción.

¡Cuidado! Ah, ah, ah.

¡Sauce, el antídoto! Ah, ah.

Ay.

¿Oh?

¡Ah! ¡Kauri!

Ah. ¡En plena diana!

¡Yupi! ¡Esto no ha terminado!

"Magristrui...". ¡Monchhibumerán!

¡Ah! ¡No...!

-¡Ya vamos, ya vamos!

(GRITAN)

¡Ah! ¡Bajadme de aquí! Gracias, monchhichis.

A tus órdenes, Kauri. ¡Misión Monchhichi cumplida!

Esto se merece una foto. ¿Listos?

(AIKOR GRITA)

(A LA VEZ) ¡Buen viaje, tsurus!

Y que tengáis dulces sueños, niños. ¡Han salido las monchhinoticias!

¡Exclusiva! Gracias a los tres monchhichis,

Aikor pasará la noche bajo las estrellas.

-Kauri, mi héroe. Oye, ¿me firmas un autógrafo?

Pero... ¿por qué? Ya no tengo mi superfuerza.

Sí, pero eres un monchhichi tan tan valiente.

(BESA)

Gracias, Kauri.