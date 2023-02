# En su verde hogar

# lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis

# de noche cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán.

# Y tú te dormirás. #

"Insaciable Kauri".

-RÍE. -Ay...

-Este año la fiesta de las flores promete ser magnífica.

-Sí, maestro, es verdad. Polinia se ha esforzado mucho.

-Perfecto. -Todo va exactamente

como estaba previsto.

-(RÍE)

-Mmmm.

Te has superado, Pat.

¡Oh! Creo que lo vamos a pasar genial.

¡Madre mía! ¡Madre mía! Una tarta sin flores.

Hay que ponerle una.

-No te preocupes, Polinia. Te encontraré una enseguida.

¡Ramita! ¡Ramita! Necesito una flor roja. Es urgente.

-Pero no tengo ninguna... Lo siento.

-Quedan flores de golosina en el laboratorio.

Serían perfectas. Puedes coger una. Seguro que Sylvus lo comprenderá.

-Gracias, Hojita.

(JADEA)

¡Oh, aquí están!

(RÍE)

-Justo a tiempo, Bess. -(RÍE)

-Mis queridos monchhichis, como todos los años,

celebramos la llegada de la primavera

con la fiesta de las flores.

Demos las gracias a Polinia por haberlo organizado.

-Muchas gracias, Sylvus. -¡Muy bien! ¡Bravo!

-¡Bien! -Gracias a todos

por vuestra ayuda.

Y ahora, declaro inaugurada la gran fiesta de las flores.

(TODOS) ¡Bien!

Para daros las gracias por cuidar mis tartas.

(TODOS) Gracias, Bess.

Ah...

Qué rica está.

Mmm. Ñam Ñam.

¡Y que lo digas!

Qué buena está.

Me tomaría otro trozo.

Pero, Kauri, eres un glotón. (RÍE)

Preparar la fiesta da mucha hambre.

Ñam.

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

Ah.

Os he traído más.

Gracias, Kauri, pero yo no tengo hambre.

Yo tampoco.

Ñam.

Mmm. Ya estoy mejor.

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

Aunque en realidad, me apetece un último trocito.

(SORPRESA) (SORPRESA)

Ah... (RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

¡Oh! Me alegro de que te gusten tanto

mis tartas, Kauri, pero no quedan más. Lo siento.

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

Ah.

Guau, me encantan tus esculturas, Artús.

Aunque con un poco más de rosa aquí y allá, quedaría más mona.

-Eh... Gracias por tu consejo.

-(SORPRESA) -¡Pero bueno!

¿Qué ha pasado con nuestras tartas?

Eh, Monchhichis.

¿Queréis una foto de recuerdo?

¡Oh, sí!

Decid "Monchhichis". (AMBOS) Monchhichis.

-Para. Para, Kauri. Para -Kauri, para.

-(SORPRESA) -(SORPRESA)

(ENGULLE)

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

(RÍE) ¡Por fin!

-Ay, los dos solos... -¡Kepix, al ladrón!

-Han desaparecido todas las tartas. -Me como mi trozo y me encargo.

(SORPRESA) ¡Mi tarta!

-El ladrón de tartas ha vuelto a atacar.

-(GRUÑE)

Una pista...

Kauri, ¿eres tú el ladrón? ¡Ah!

¡Oh!

No... No soy yo.

(GRUÑE) (SILBA)

Ah...

Lo siento.

Es que desde que empecé a comer tarta...

No sé porqué, pero siempre tengo hambre.

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO) Ajá...

¿Y de qué era la tarta, Kauri?

Era una tarta de chinana.

¡Ah, sí! También tenía una flor roja muy rica encima.

Sí, una flor de golosina que cogí en tu laboratorio.

-¿Una flor de golosina? Mmm...

Enséñame dónde la cogiste, Pat.

-Estaba dentro de ese frasco.

-¡Ah! Ahora lo entiendo.

Cogiste una flor de glotonina, en vez de una flor de golosina.

-Es cierto que son muy similares.

Pero la flor de glotonina causa un apetito pantagruélico

a los que la comen.

¿Y qué podemos hacer para ayudarle?

Hay un antídoto, la argiluminia.

Una planta compuesta de bolitas plateadas brillantes.

Pero solo se encuentra en los túneles oscuros

de la colina misteriosa.

Sauce y yo iremos a por ella. Misión Monchhichi en marcha.

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

(RÍE) Y yo me quedaré aquí contigo

para evitar que te comas todo.

En marcha, monchhiamigos.

Pero tengo hambre...

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO) Quiero comer...

¡Ay!

(RÍE) Voy a traerle unas chinanas, Sylvus.

A ver si así se calma un poco. (RUGIDOS DE ESTÓMAGO) (RÍE)

¡Hop!

(JADEA)

(SORPRESA) Aquí tienes.

-(SORPRESA)

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO) Quiero más. ¡Tengo que comer!

Oh, es mas grave de lo que pensaba.

Espero que Hanae y Sauce vuelvan rápido.

(Música)

Venga, vamos, monchhiamigos.

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

No había recogido tantas chinanas en toda mi vida.

¡Oh! Ah.

Es increible.

-Ya lo tengo.

Necesitamos la savia de banchibú.

Tenía que habérseme ocurrido antes.

(Música)

(ESTALLIDO)

(SORPRESA) Aquí está.

-Debería darnos un respiro. -¡Pero, hombre!

¡Comer! Otra vez... ¡Comer!

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

La argiluminia se reconoce fácilmente.

Es un racimo de bolas brillantes.

Oh-oh...

Creo que tenemos un pequeño problema.

Una legudurmiente.

Va a ser mejor que demos media vuelta.

Espera, Sauce.

Veo una argiluminia.

Está justo detrás.

No llegaremos hasta allí sin despertar a la planta horrible.

Acabo de tener una idea.

(SE LAMENTA) Sin comer...

¡Comer, comer!

Atención, reparto exprés de tartas.

¡Ñam! ¡Yuhu!

-Ay. -Cuidado, Sylvus.

Ay.

(ENGULLE)

Oh...

¡Comer!

¡Oh!

(TODOS) (SORPRESA)

Oh, no...

-Vuelta a empezar. -Ajá...

(RUGIDOS DE ESTÓMAGO)

Chinanas, rápido.

Kauri, vuelve ahora mismo.

¡Ha!

(GRITA)

¿Vienes, Sauce?

Te toca.

Eh...

(GRITA)

(RÍE) Ay...

Vaya, por los pelos...

(CANTURREA)

¡Comer! ¡Oh!

¡Chinanas!

(Silbato)

Vuelve aquí, Kauri.

Kauri...

Mira qué chinanas tan ricas tengo para ti.

¡Ha! ¡Oh!

Ya está, tengo una.

(GRITA) (GRITA)

(GRITA) (GRITA)

(Gas)

A cubierto, Sauce. Rápido.

Bolas soporíferas.

Basta con que te toque una sola para que te quedes dormido

durante días enteros.

¿Cómo vamos a hacerlo, Sauce?

-(JADEANTE) ¿Habéis visto a Kauri? -No, lo siento.

-¡Al ladrón! ¡Mis tartas!

Hmmm...

¡Pero qué glotón!

Solo le falta comerse las frutas luminosas.

¡Comer fruta! ¡Comer fruta!

Se dirige hacia las frutas luminosas.

-¡Oh, no! Si se las come, los niños no tendrán dulces sueños.

-Que no cunda el pánico. Lo pararé, Sylvus.

-Espera, Kapix. Puede que tenga una solución.

¿Todavía tienes alguna tarta, Pat?

-Sí, por suerte, he podido salvar algunas.

-Ajá...

Tengo una idea, Sauce.

Intenta distraerlo.

Vale...

Eooo...

Estoy aquí... (RUGE)

Nunca me cogerás, lechuguino apestoso.

(RÍE) ¡Has fallado!

Ni siquiera sabes apuntar.

Date prisa, Hanae.

No aguantaré mucho más.

(HACE FUERZA)

¡Sí!

Buen trabajo, Hanae.

Misión Monchhichi cumplida.

(RÍE) (RÍE)

Comer, comer, comer...

Comer, comer...

(Música)

(RÍE) Bien.

Ñam.

Venga. (GRITA)

Se acabaron las tonterías, Kauri.

-Solo queda esperar que vuelvan Sauce y Hanae con la argiluminia.

Comer, comer, comer...

(SORPRESA)

Oh...

Comer...

Ya está. Tenemos el antídoto.

¿Dónde está Kauri?

Está ahí. Quiere comerse las frutas luminosas.

Espero que no lleguemos demasiado tarde.

Venga, Hanae. Enseguida voy yo.

(Música)

¡Ha!

Lo siento, Kauri. No puedo dejarte hacer eso.

Ah...

Comer...

Cómete esto, Kauri.

Pero... ¿Qué estoy haciendo aquí?

Sobre todo, ¿por qué tengo esta fruta luminosa en la mano?

¡Oh! Ha funcionado.

Kauri está curado.

(VITOREAN)

Lo siento muchísimo...

No fue culpa tuya. Y lo importante es que hemos recuperado

al verdadero Kauri. ¡Por fin!

Y para celebrarlo, he preparado una de mis tartas favoritas para ti.

Te va a encantar.

¡Oh! No, no, no, Bess.

Ten piedad. Más tarta, no.

(TODOS) RÍEN.