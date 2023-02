# En su verde hogar

# lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis

# cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán.

# Y tú te dormirás. #

"Hanae y el regalo secreto".

Cada año, la fiesta de los regalos secretos

nos recuerda a todos la alegría de vivir juntos.

Cada uno de vosotros recibirá por sorteo

el nombre de un monchhichi secreto. (RÍE)

Y le dará un regalo en la gran fiesta de esta noche.

-¡Qué guay! -Pero atención,

está prohibido revelar el nombre a nadie.

Tiene que ser una sorpresa.

¡Qué ganas tengo de saber quién será mi monchhichi secreto!

Atentos que empieza.

Ya hemos repartido todos los papelitos.

(RÍE)

Ahora, que cada monchhichi prepare en secreto un regalo.

(MURMURAN)

(RÍE) Sé justo lo que necesita.

Bueno, ¿qué te parece, Cabriol?

Un peine de bigote arcoíris.

(CHILLIDO) Le gustará mucho.

¡Qué bien! (RÍE)

¿Te acuerdas del regalo que me hicieron el año pasado?

Unos calcetines viejos con agujeros de Pastú.

Puaj... Olían fatal.

(RÍE) (RÍE)

Me pregunto qué me regalarán este año.

Mmm... Tengo que descubrir quién es mi monchhichi secreto.

(AFIRMA)

Sauce, ¿no irás a regalarme un monchhinoticias?, espero.

¿Cómo sabes que soy yo el que te va a hacer el regalo?

Ah...

Venga, me lo puedes decir.

Falta demasiado para esta noche...

Las reglas son las reglas, Hanae.

Bueno, me tengo que ir.

Tengo un regalo que preparar.

Yo tampoco te diré quién me ha tocado.

¡Ah, Ramita!

Sí, seguro que ella me lo cuenta todo.

Vamos, Ramita.

Eres mi mejor amiga.

Enséñame tu papel.

No, tengo que encargarme de mi regalo.

¡Ah! Allá tú...

(RUIDOS)

Seguiremos investigando solos.

Ah, Hojita.

Sube al laboratorio.

¿Y si fuera él mi monchhichi secreto?

(GRITA) Shhh...

Oh...

Espero que Sauce no tenga uno.

Bueno, no es él.

Mmm...

¡Oh, vaya! Esta caja sería perfecta para guardar mi regalo.

¡Uy! (CANTURREA)

Ah... ¡Hojita! Cuidado con esa caja.

Es la de la mariposa de la invisibilidad.

-¿La mariposa de la invisibilidad?

Oooh...

¡Oh, maestro!

Oh. (RÍE)

Esta mariposa hace invisible a todos los monchhichis

que la tocan.

-Uooh... -Y basta con tocarla otra vez

para volver a aparecer.

Bueno, me voy a recoger semillas de Monchhiplo.

Y tú ve a pedirle polen de perlueta a Polinia.

-Sí, maestro.

(Música)

Ah...

Esta es la solución.

(EMITE RUIDOS)

Genial. Descubriré mi monchhichi secreto y mi sorpresa.

(RÍE)

(ALETEO)

Tengo que encontrar el papel que le tocó a Ramita.

¡Oh, su diario privado!

A ver, ideas para perfumes, decoraciones para fiestas,

poemas sobre el pelo...

Oh... Le ha tocado Pastú.

(GRITA) ¿Mi diario vuela?

(GRITA) (RÍE)

Eh, ¿quién está ahí?

(VOZ GRAVE) Soy yo el que habla, Ramita.

Tu diario...

(GRITA)

¡Socorro!

(RÍE)

Ha sido muy divertido.

(RÍE)

Tengo una gran idea.

¿Y si además de buscar a mi monchhichi secreto,

nos divertimos haciendo travesuras?

Eh.

Perfecto.

El sello monchhichi está listo.

(Golpes en la puerta)

Eh, ¿hay alguien?

Ah, es Sellita.

Ay... ¡Basta!

Deja de gastar bromas, Hanae. Que sé que eres tú.

¿Qué es eso?

Es genial ser invisible.

(RÍE)

(GRITA)

¡Pero no es posible!

¡Oh!

(RÍE) ¡No, mi gorra!

Es Ramita su monchhichi secreta...

(Pájaros)

(SORPRENDIDOS)

¿Qué es? ¡Una gorra que se mueve sola!

(Silbato)

¡Alerta de gorra voladora!

(Silbato)

¡Te atraparé!

Para ahora mismo.

(GRITA)

Ah...

Escóndete, Cabriol

Kauri, tienes que venir.

Están pasando cosas extrañas en el árbol.

La gorra de Kepix se ha puesto a volar por el campo de Monchhiboi.

¿Una gorra voladora? Ya voy.

¡Madre mía! ¡Madre mía!

(RÍE) A lo mejor es mi regalo.

(JADEA)

Oh, un ukelele.

Para Polinia, para que puedas tocar buena música con Bella.

¡Prrr! ¡Ay!

¡No!

(Golpe)

Rápido. Tenemos que recuperar el ukelele

antes de que vuelva Kauri.

¡Oh, no!

Tengo que arreglarlo como sea.

(Música)

(ASPIRA) Es imposible volver a pegar este...

U...kelele...

¡Hanae!

¡Sauce!

¿Estáis ahí?

(Música)

¿Eh?

¡Oh, no! ¡Mi regalo!

Mi pobre ukelele...

Sauce tendrá que explicármelo.

(Pájaros)

(Aleteo)

No, no he sido yo, Kauri. Te lo aseguro.

Ah, ¿no? ¿De verdad?

¿Y por qué estaba en tu banco de trabajo?

Ah... No lo sé, de verdad. Eh, ¡esperad!

¡Hanae! ¡Hanae!

Soy invisible.

(GRITA) (GRITA)

No me lo creo. Es otra de tus bromas.

No tiene gracia, Hanae.

El fantasma Pellizcapapos te dice "Hola".

Au. ¡Eh!

Uuuh, ¡un sombrero volador!

¿Me creéis ahora?

Pero espera, ¿cómo lo haces?

Venid conmigo, os lo enseñaré.

(Música)

Oh... Te lo aseguro, Sylvus, mi gorra vuela sola.

Tienes que auscultarla.

Puede ser muy grave.

-Eh... Vamos a ver.

-Dámela. -(GRITA) ¡Maestro!

La caja está abierta.

-¡Oh! La mariposa de la invisibilidad se ha escapado.

Es mi culpa, Sylvus.

Hanae, ¿eres invisible?

Te oí hablar de la mariposa con Hojita.

¡Oh! Tenía tantas ganas

de saber mi sorpresa que no lo resistí.

Lo siento mucho, Sylvus.

Sí, bueno... Ya lo hablaremos luego.

Hanae, tienes que volver a tocarla.

Si no...

Permanecerás invisible para siempre.

¡Ah!

No hay tiempo que perder. Tenéis que encontrar urgentemente

-la mariposa de la invisibilidad. -Sí.

-"¡Alerta¡ ¡Alerta!"

"Que todos los monchhichis se encierren en sus casas

hasta nueva orden".

"Si veis una mariposa brillante, alejaos de ella".

(Música)

Nada de nada. No oigo ningún aleteo.

(Grito)

¡Ramita! Vamos.

¡Socorro!

(GRITA)

¡Oh!

(LLORIQUEA) Soy completamente transparente.

¡Es horrible!

Nadie puede verme así.

¡Allí! Encima del frasco rosa.

(GRITA) La tengo.

Lo siento, Kauri.

Había olvidado que era invisible.

(RÍE) Ahora ya no.

(SORPRESA)

(RÍE)

¡Un aleteo en línea recta!

Allí.

La haremos bajar.

Ay...

Uno, dos, ¡tres!

¡Yuhuuu!

(GRITA)

La tienes.

¡Yuhuu!

Venga, te toca, Kauri.

(TODOS) Misión Monchhichi cumplida.

Bravo, monchhiamigos.

Gracias a vosotros nadie corre el riesgo

de volverse invisible ahora.

(RÍE) Todo está en orden.

-(SUSPIRA) -La fiesta de los regalos secretos

ya puede comenzar.

-Ooh...

-Espero que te guste. Muchas gracias. Me encanta.

Oh, ¡un peine arcoíris!

Gracias, Hanae.

No tengo ninguno tan bonito en mi colección.

(RÍE) Toma, Hanae, es para ti.

Ah, eres tú mi monchhichi secreto.

No merezco un regalo.

Vamos... Mira lo que es.

Muchas gracias, Sylvus.

Pero, ¿qué es?

Es un juego.

Hay que encontrar el modo de resolver el rompecabezas.

Te llevará tiempo en encontrar la solución.

El secreto es ser paciente.

(RÍE) (RÍE)

Buen viaje, tsurus.