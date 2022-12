# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"EL FANTASMA DE LA CHHINANA"

Venga, Ramita, ven con nosotros. No te lo puedes perder.

Lo siento, pero tengo que terminar la decoración para la fiesta.

Ya me lo contarás todo luego, ¿vale?

-Y una chhinana gigante. Mirad.

-Oh, está muy lograda. Parece de verdad.

-Y una suprema de monchhimiel.

(TODOS) ¡Oh! -¡Qué bien!

Va todo muy bien, maestro.

Ahora lo única que falta son las chhinanas luminosas

para decorar la tarta de paz. -Perfecto, Hojita.

Me gustaría que me reemplazaras durante mi ausencia.

¿Puedo contar contigo? -Oh, sí. Será un placer, maestro.

Cuando vuelva con los monchhichis

estará todo listo para la gran fiesta de las chhinanas.

(MEGAFONÍA) -¡Bienvenidos, monchhichis.

Es hora de partir a la ruta de la luna.

(Gritos)

Ya está. Si aparecen los horribles podré detectarlos inmediatamente

gracias a mi sonario.

(RÍE)

(Pitido)

Cómo mola, Sauce.

He colocado trampas en todas partes.

Aikor no tiene ninguna posibilidad de pasar.

¡Genial! (RÍE)

(RÍE)

Con nosotros está claro que el árbol está a salvo.

-Nos vemos luego en la gran fiesta.

(RÍE)

Por fin podré robar montones de frutas luminosas.

Harán que mi magia sea todopoderosa

y entonces me convertiré en el rey del árbol.

Pero...

(TITUBEA) ¿Qué hará con los monchhichis, su grandeza?

-Pero si se han ido todos a la roca de la luna, lagartija.

Ahora podemos hacer lo que queramos

y tenemos toda la noche para aprovecharnos.

(RÍE)

-Amo, no me gusta la noche. Me da mucho miedo.

¡Ay! -Babosas, daos prisa y en silencio.

(Música)

¿Qué?

(Campana)

¿Eh? ¡Los horribles!

-¿Qué es eso? -Es solo una campana, tonto.

(GRITA) -¡Un fantasma!

Pero cálmate, lagartija.

Mira, solo son monchhimontes.

-Glitz, tiene mieditis. Tiene miedo a los fantasmas.

-Ah... Los fantasmas no existen, ¿vale?

Vamos.

(RÍE) Pero qué tontos son los horribles.

Creen que los fantasmas existen. (RÍE) ¡Qué bobos!

Van directos a nuestras trampas.

(GRITAN)

¡Bien!

Dos lagartos voladores marchando.

(GRITA)

-¿Es que no miráis dónde ponéis los pies, pandilla de incapaces?

¿Eh?

¡Oh!

-¡Hemos ganado, Sauce! ¡Sí!

¡Los horribles están fuera de combate!

(GRITA)

¿Qué pasa?

Oh, mira, el escarabajo. ¿Eh?

-Oh, gracias, mi escarabajito. Eres el mejor.

-Oh, no, juro por mi silbato que nos ha visto.

-Uy, por suerte sé que, pase lo que pase, tengo a mi escarabajito.

¿Qué?

¿Es otra vez ese monchhichi con bigote?

¿Es él, mi pequeño escarabajito?

(Pedorreta)

Voy a enseñarle a burlarse del gran Aikor.

-¡Ay, piedad, nuestra grandeza! ¡Descolgadnos!

¡No podemos más!

-Ay, suelta a esas babosas, escarabajito.

(GRITAN)

(Música)

¡Rápido, tenemos que repelerlos!

-¡Bolas paralizantes!

Chhinanas podridas a discreción.

Cañón lanzador de chhinanas listo.

-¡Ay!

-Qué asco. Chhinanas podridas. -¿Por qué te paras?

Vamos, sigue adelante. Me protegerás.

Camina delante de mí.

(GRITA)

Capix, nos estamos quedando sin municiones.

Corre a avisar a Ramita y a Hojita, intentaré retrasarlo.

¡Oh!

"Magristrui corpidui...".

¡No!

¡Vienen los horribles! ¡Oh, no!

¿Qué vamos a hacer? ¡Quedamos muy pocos!

Hojita, ve a por los monchhichis.

Mientras tanto, Ramita y yo nos ocuparemos de los horribles.

Los horribles tienen miedo de los fantasmas,

así que les haremos creer que el árbol está embrujado.

Oh, ¡sí! ¡Es una idea genial!

-Sí, buena idea, Sauce. Me voy corriendo.

-Moveos.

(Crujidos)

¡Ay!

(GRITA)

¡Ay, un fantasma! -¡Basta a los dos!

No hay nadie, ¿entendido? (RÍE)

¡Todos los monchhichis se han ido!

¡Las frutas luminosas son mías! ¡Solo mías!

(RÍE) En marcha.

(Música)

(GRITA)

-Ya está, vuestra grandeza. Tenemos todas las frutas luminosas.

(RÍE)

Perfecto.

Por fin podré hacer mi poción todo poderosa.

-¡Mira! -¡Ay!

(RÍE) (RÍE)

¡Uh, soy un fantasma!

(ASUSTADO) ¡Ay, es un... fantasma!

-Quédate aquí, no seas cobarde.

(VOZ FANTASMAL) Dejad las frutas luminosas e iros.

Sí, qué extraño. Tiene una voz muy rara este fantasma.

Estoy seguro que no es más que un monchhichi que quiere asustarnos.

Recoge la bolsa, vamos a verlo más de cerca.

-Sí, por supuesto, vuestra grandeza.

(TITUBEA)

(Crujidos)

¡Oh! (GRITA)

¡No!

(RÍE) No hemos terminado, Ramita.

Todavía hay dos. (RÍE)

Fijaos bien, mis queridos monchhichis.

(ASOMBRADOS)

-En unos instantes, los rayos de la luna iluminarán la roca

y las chhinanas se volverán...

¡luminosas!

(SORPRENDIDOS)

¡Es precioso! -¡Cuidado, no sé cómo parar!

-Ay...

Amo, esperadme. -¡Oh, cállate y mueve las escamas!

Soy el fantasma, estoy furioso. Temed mi cólera.

¡Ay, nos atacan! (GRITA)

-Ajá.

Ven por aquí, escarabajito.

(GRITA) ¡Ay! (GRITA)

-¿Has visto cómo ha planeado? (RÍE)

Ha sido genial. ¡Lo conseguimos, yuju!

(RÍE)

Bueno, monchhichis, sabía que estabais detrás de todo esto.

"Magristrui corpidui estatui".

-¡Ay!

-Ay... Chhinanas asquerosas.

Todas estas frutas podridas, las odio.

Vamos, escarabajito, vamos a casa. Tenemos una poción que preparar.

-Soy el fantasma de la chhinana.

Te arrepentirás de haber maltratado a chhinanas inocentes.

(GRITA) ¡Un fantasma!

Ay, ten piedad, déjame irme.

Prometo no molestar a tus amigas las chhinanas.

(GRITA)

¡Oh!

¡Oh!

-Ya está. Me he librado del hechizo. (A LA VEZ) ¡Sí!

-¡Oh! Soy el fantasma de la chhinana.

(RÍE) Aikor se llevó el susto de su vida

al ver nuestras pequeñas chhinanas luminosas.

Y también nuestra falsa chhinana gigante de cartón.

¡Hurra! Enhorabuena, monchhichis.

Y menos mal que Hojita vino a buscarnos.

(TODOS) ¡Chin chin chin, hurra!

-Y ahora declaro inaugurada la gran fiesta de las chhinanas.

-¡Sí, bien!

-Y una suprema de monchhimiel. -Oh, qué buena pinta tiene.

¡Me parece que va a estar muy rica!

(Gritos, risas)

¡Madre mía! ¡Esperadnos!