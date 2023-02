# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos Monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis.

# Las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis.

# En tu casa entrarán.

# Los Tsurus volarán.

#Y tú te dormirás. #

"Qué fácil."

-"Misión: trampas" cumplida. El árbol está bien protegido.

Ahora, listo para mi ronda.

-Perfecto. Has trabajado muy bien, Hojita.

Los Tsurus están preparados para llevar dulces sueños a los niños.

Es hora de salir a cosechar en las hierbas bajas.

-¡Monchhitronela!

¡Pepina! ¡Pincheneta! ¡Venga, a trabajar!

Oh, están pesadísimas hoy. Me tienen agotado.

¿Podrías vigilarme el rebaño, Petunia, por favor?

Me voy a echar una siesta.

Te toca, Sauce.

Oh, no.

-¡Eh, por mi silbato, tened cuidado ahí arriba!

Lo siento, Capix. No lo he hecho a posta.

Sí, bueno, pero aun así...

(Ronquidos)

¿Habéis visto eso?

¡A las ladronas!

-¿Pero qué pasa?

¡No me molestes en medio del trabajo!

-Roncar mientras dejas que tus Monchhinelas siembren el caos

yo no lo llamo trabajar.

Oh, claro.

¿Y silbarme en los oídos por una minucia sí lo llamas trabajar?

-Absolutamente, señor.

Es el trabajo de un policía.

-Vaya, pues qué fácil es ser policía.

-Menos fácil que roncar todo el día.

-Acabo de tener una idea.

¿Por qué no os cambiáis el trabajo?

Sí.

Capix puede ser pastor y Fieldo policía durante todo el día

para saber qué trabajo es más fácil.

¡Ey, esperad!

Es solo un día, Kauri.

Y además, es un buen modo de que paren de discutir.

-De acuerdo, haremos un intercambio.

-Vale, qué bien. Por fin podré descansar un poco.

-Calma, calma, chiquitinas.

Es solo un día.

Toma, te las paso. Ya están informadas.

-Ya lo verás.

Las voy a poner firmes.

Y tú recuerda mantener los ojos abiertos cuando vigiles el árbol.

-La verdad, no se puede decir que haya mucho espacio aquí.

Bueno, sin novedad. No hay Horribles a la vista.

¿Qué...?

Monchhitronela, qué susto me has dado, traviesa.

Uy, sí, yo también te echo de menos,

pero deberías volver ya con el rebaño.

Venga, vete.

-No es divertido, Blitz,

robar frutas luminosas para complacer a Aikor.

¿No podías esperar a que nos la pidiera por lo menos?

-Cállate, morcillo.

Una sorpresa es una sorpresa.

Ya verás.

Oye, ¿no es el Monchhifeo de la gorra el que monta guardia?

Qué raro.

-Misión número uno cumplida.

Misión número dos: ir a desparasitar el jardín de Polinia.

Cuando os de la orden, las naranjas a la derecha,

las rojas a la izquierda.

¡En marcha!

¡No, no, no! ¡Alto!

¿Pero qué estáis haciendo?

¡Esperad, volved aquí!

-¿Estás bien, Capix?

-Perfectamente. Es que resbalé. -Vale, genial entonces.

¡Ey, Fieldo!

Oh, lo siento, Fieldo. Espero no haberte despertado.

-¿Qué? ¿Creías que estaba durmiendo? Oh, no, ya lo ves.

Vigilo, vigilo, y vigilo.

Y si vienen los Horribles, en un plis-plas los haré puré

para que se los coman mis Monchhinelas.

-Genial, Fieldo. Buen trabajo. Sigue así.

-¿Qué acabas de decir?

-¡Ajá!

El Monchhibicho de guardia deja su puesto.

Mejor para nosotros, Glitz.

¡¿Glitz?!

-(RONCANDO)

-Vamos, levanta, tonto.

Venga, sígueme.

-Monchhitronela, segunda advertencia.

La tercera será tarjeta roja.

-Parece que esta mañana aún no han recogido las chinanas podridas.

-Informaré a Capix de inmediato

-Pero hoy es Fieldo quien es el policía.

-¿Fieldo es el policía? Pues me va a oír.

-Tarjeta roja.

Monchhitronela, no puedes decir que no te lo advertí.

¿Cómo? ¿Te estás revelando, es eso?

-¡Bueno, ya basta!

-Fieldo, si hoy eres el policía, haz tu trabajo, por favor.

-¿Qué?

-Esta mañana no han recogido las chinanas podridas.

-"¡Os castigaré en un rincón!"

-Oh, no. ¡Eso no! -¡Ahora veréis!

Pero... ¡Volved inmediatamente!

-Madre mía, cuantas chinanas podridas.

-Nunca terminaremos de recoger. -Tenemos que darnos prisa.

Es muy peligroso. La gente puede resbalar y entonces...

-Oh, no, Fieldo.

-¡Socorro, Monchhichis!

(AMBOS) Socorro, bajadnos de aquí.

-Qué fácil. Aikor se pondrá muy contento.

-Venga, nos vamos. Es demasiado raro lo que pasa aquí.

-Sí, volvemos.

Qué suerte. Ha faltado muy poco.

-Todo esto es culpa de él.

Lo he visto todo. Maltrataba a mis Monchhinelas.

-No digas tonterías, eres tú el que...

-No, es mi culpa. Este intercambio fue una mala idea.

Además...

-Mis chiquitinas se escapan.

¡Mirad, los Tsurus!

-¡Madre mía, madre mía!

Hay que atraparlos. Si no, los niños no tendrán dulces sueños.

Hanae y Sauce, venir conmigo. Alcanzaremos a los Tsurus.

Capix, lleva a Fieldo contigo en el quad y recoger a las Monchhinelas.

-No quiero hacer equipo con él. -Yo tampoco.

Bueno, vale ya. No tenéis elección.

Los sueños de los niños están en peligro.

¡Yuju, aquí tengo uno!

¡Y dos!

Y tres.

Adentro. Misión Monchhichi cumplida.

¡Si!

-¡Vamos, chiquitinas!

Venga, venid.

-Fieldo.

Debo reconocerlo: ser pastor es una gran profesión.

Bravo, Monchhichis. Ahora todos los niños tendrán dulces sueños.

Mirad, los Horribles.

(Risas)

-Gracias por la fruta luminosa, Monchhifeos.

Oh, no. Hay que detenerlos. Rápido.

Venga, adelante, Monchhichis.

-Vamos, Glitz. Bolitas paralizantes a discreción.

-Los Horribles. ¡Rápido!

Arpón ventosa. Venga.

Oh, están demasiado altos.

Hay que hacerles bajar como sea. Claro, tengo una idea.

Monchhimerang de ida y vuelta.

Gracias, Horribles.

-Bravo, Capix. No hay otro policía como tú.

-Mis amigos.

Hoy, Frondoso y yo hemos tenido una cosecha maravillosa.

¿Y vosotros qué tal, todo bien?

-(RIENDO) La rutina.

La rutina de siempre, ¿verdad, Fieldo?

-(DUDANDO) Sí, sí.

Un día totalmente normal.

-¡Buen viaje, Tsurus!

-Gracias a vosotros, los niños tendrán dulces sueños