# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"UNA ESTRELLA LLAMADA AIKOR"

(Arrullo)

(RÍE) Oh...

¡Las monchhinoticias! ¡Las monchhinoticias!

(LEE) "Un animalito asusta al malvado Aikor".

(RÍE) ¡Muy bien, Scoop! Eres un gran reportero.

Gracias, Kauri.

(IMITA) ¡Socorro! ¡Una monchhinela! ¡A mí, a mí!

(RÍEN)

Muy gracioso.

(Música tensión)

(GRUÑE) ¡Malditos monchhichis! Les enseñaré a burlarse

del gran Aikor. Id a buscarme a ese reportero...

¡y rápido! -Ahora mismo, su alteza.

-Oh, qué monchhimilas tan preciosas.

(Gruñido)

¿Eh?

(Gruñido)

¡Ah! -¡Sorpresa!

-¡Bolas paralizantes!

(RÍEN)

Oh...

(Silbato)

¡Alerta roja, alerta roja!

-Sobre todo, tened cuidado, monchhiamigos.

No te preocupes, Sylvus. Traeremos a Scoop de vuelta.

Puedes confiar en nosotros. Sí, es misión para nosotros tres.

¡Adelante, monchhiamigos!

Eh... Muy bonita tu casa. ¿Puedo sacar una foto?

-¡Cállate! Te atreviste a humillarme en tu estúpido periódico.

Por tu culpa y las malditas fotos que has publicado,

todos los monchhichis se burlan de mí.

-Ah... Por eso, me has secuestrado y me has traído aquí.

-¡Basta! Te daré una oportunidad para compensarme,

pero solo será una, ¿entendido? Vas a hacer un reportaje

en exclusiva sobre mí, el futuro gran rey

del Árbol de los Sueños y, por supuesto,

quiero aparecer en primera página de tu periódico.

-Uh... De acuerdo. -En primer lugar,

me fotografiarás delante de mi antro. A que es bonito, ¿eh?

Pronto el árbol de los monchhichis será mío.

(RÍE)

(RÍEN)

Qué fuerte eres, amo. -Ay.

(GRUÑE) ¡Silencio, gusanos! Moved las escamas

e id a buscarme mi magnífico plano del nuevo árbol.

Te presento mi proyecto regio. Gracias

a mi gran consejero escarabajo... ¡Oh! Pero... ¿dónde está escarabajo?

¡Es imposible enseñarte mi gran proyecto

sin mi pequeño escarabajo! -Ay...

(Música intriga)

(Zumbido)

¡Mi pequeño escarabajo...!

¿Eh?

Oh. ¿Otra vez ellos?

Uh, ah. Que vengan, los espero.

(RÍEN)

(SUSURRA) Aikor no está. Vamos a aprovechar.

(SUSURRA) Tú espéranos aquí, Cabriol. ¿Vale?

(ASIENTE)

¡Sorpresa! Monchhichis... en posición.

(AMBOS) ¿Eh?

(SOPLAN)

(GRITAN)

(AMBOS) Ay, ah.

¡Monchhibumerán de ida y vuelta! Ay...

¡Cuidado! ¡Detrás de vosotros! Ah.

(RÍE) "Magristrui atrapanui".

(A LA VEZ) ¡Ah! Ay.

Puré de chhinanas. Uh, uh...

(RÍE) ¡Y ahora...! "Magristrui atractui".

(RÍE)

(CANTURREAN) "Les hemos pillado. No valen para nada.

El hechizo de Aikor... siempre es el mejor".

Oh... Aquí estás, por fin. Sí, yo también te amo, escarabajito.

(BESA)

(ASIENTE)

¡Scoop...!

Hazme una foto delante de los monchhibichos prisioneros.

Tengo una sorpresa para ellos. -Ah...

"Magristrui jaului giratui".

(GRITAN)

A ver si así no os creéis tan listos.

(RÍE)

Oh...

(BESA)

Vuestra inmensidad, ya está. ¡Están en la cárcel!

-Bien... Ahora, nos ocuparemos de las frutas luminosas.

(RÍE)

Cabriol...

Madre mía... ¿Cómo vamos a salir de aquí?

Monchhichis, creo que tengo una idea.

(SILBA)

(Silbidos)

¿Oh? ¿Qué es eso? -"Magristrui statui".

(RÍE)

Pero... es horrible. -Yo los convierto en estatuas

y tú los fotografías. "Statui".

-Ay. -Oh.

-Uh. -Oh.

(RÍE)

Ah. -Uh.

-¡Bien!

(Silbido)

Cabriol, tienes que encontrar dónde ha escondido Aikor

nuestras cosas.

(ASIENTE)

Pronto, gracias a las frutas luminosas,

mi magia será todopoderosa y, por fin, me convertiré en el rey

del Árbol de los Sueños. -Ay...

-Mirad vuestro elixir... Esto es lo que hago con él.

¡Se acabó! No habrá más dulces sueños para nadie.

¿Me habéis oído? Solo quedaré... ¡yo!

(RÍE) Vosotros, daos prisa. Traedme las frutas.

De inmediato, su alteza.

(SUSURRA) Intentaré retrasarle y ganar tiempo para liberar

a los monchhichis. Oh, Aikor, venerable grandeza...

¿Y si posáis delante de Sylvus y las frutas luminosas?

Sería grandioso para el reportaje sobre vuestra inmensa gloria.

-¿Uh? Excelente, excelente.

¡Chi chi! -Genial. ¡Ya está!

Gran amo, esperad, es que la foto...

la foto ha salido mal.

(GRUÑE) ¡Está bien! La haremos de nuevo.

¡Chi Chi!

(SUSURRA) Ah, Bella. -Ah...

Espérame cerca del campo de monchhibol.

He encontrado un plan para frenar a los horribles.

(MURMURA)

(Música)

(Zumbido)

(Música acción)

¡Ajá!

-¡Volvemos al antro! Los monchhichis no se van a quedar

petrificados mucho tiempo y, además, tengo que hacer

mi poción de omnipotencia. -¡Un segundo!

-¿Eh? -Esperad,

todavía no he hecho la foto del gran Aikor,

la que saldrá en la portada de...

¡las "Aikornoticias"! -¿"Aikornoticias"?

-Sí, vuestra magnificencia. Ya estoy viendo el titular:

"Aikor el Magnífico, rey del Árbol de los Sueños".

Un gran homenaje a su alteza. -¡Oh! ¿Dónde quieres que pose?

(GRUÑE)

¡Ajá! Buen trabajo, monchhichi astuto.

"Magristrui corpidui aterrizui".

-Ah...

(SUSURRA) ¿Has entendido mi plan? Cuando diga "brum", atacas.

(ASIENTE)

Ah, ay.

-¡Apartad, gusanos! ¡El rey soy yo!

-Majestuoso, sensacional... El gran Aikor,

dominando el gran monchhichi. Con esta imagen,

la tribu monchhichi se acordará de vuestro increíble triunfo

durante siglos. -¡Chi chi!

-Atención, sonreíd. Pequeña monchhinela, sal ya.

¡Brum!

-¡Ah! ¡Un monchhibicho! Ay...

(HACE BURLA)

(RÍE)

¡Yuju!

Gracias, Cabriol, eres muy fuerte. Vamos al Árbol de los Sueños,

tenemos que detener a Aikor. ¡Rápido!

¡Sube! Date prisa.

Ahora me fotografiarás mientras hago mi poción de omnipotencia.

(RÍE)

¿Ah?

¡Aquí están! -¿Qué? Otra vez ellos.

(GRUÑE) Los convertiré en estatuas.

¡Y... hop!

Ahora verás lo que es bueno.

¡Turbo marcha atrás!

¡Os toca a vosotros, monchhiamigos! ¡No! Pero...

-¡Ay, ay!

Oh, oh. ¡Yuju!

¡No toques la fruta luminosa! ¡Fallaste!

(GRUÑE) ¡Oh!

¡Ah!

Ay.

-Oh, qué gran piloto. ¿Una foto?

(RÍE) Oh... Ay.

¡Ay!

¡Uf! Gracias, Kauri. -Uh. ¡Ah!

¡Ay!

Oh, no... ¡Soltar ventosa!

(RÍE)

¡No tan rápido! ¡Ah!

(RÍE)

Ay...

(GRUÑE)

Ay, se acabó.

(AMBOS) ¡Oh!

Ah. -Hojita, ya podemos movernos.

Rápido, necesitamos hacer otro elixir.

-Oh, gracias, monchhiamigos. Habéis salvado las frutas luminosas.

Hay que darle las gracias a nuestro superreportero.

(A LA VEZ) ¡Chi chi chi hurra! ¡Viva Scoop!

Que tengáis buen viaje, tsurus. Ahora, gracias a ti,

los niños tendrán dulces sueños. ¡Monchhinoticias, edición especial!

(LEE) "Aikor, derrotado otra vez por los monchhichis".