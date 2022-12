# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"EL COLOR DE LOS SUEÑOS"

(TARAREA)

Una pizca de polen dulce para hacer dulces sueños.

(ASIENTE) Con este ingrediente, mi poción tendrá un color bonito.

Ah.

(TOSE)

¡Oh, no!

-¡Sí, esa puedes cogerla! Está buena.

Ya tenemos todas las frutas luminosas que necesitamos.

¡Oh! ¿Qué es eso?

(TOSEN)

Oh, las frutas luminosas han perdido todo su color.

¡Ah! Madre mía, madre mía.

(TARAREA)

Si hoy hace un día...

¿Eh?

Oh... ¡Precioso!

(SOLLOZA)

Uh.

(Campanas)

Uh, ah. ¡Madre mía, madre mía!

Es una catástrofe. Oh...

Kauri, ¿me pasas la llave inglesa, por favor?

(INTERCOMUNICADOR) "Kauri, Sauce, Hay un problema

con las frutas luminosas. Venid a casa de Sylvus".

¡Ya vamos!

(Trinos)

Oh... Es por el humo de mi poción, ¿no?

(ASIENTE)

Deberíamos esperar a Sylvus. Él sabrá qué hacer para...

(A LA VEZ) ¿Eh?

(SOLLOZA) Cogí polen de perlita...

y ni siquiera pedí permiso a las flores.

(A LA VEZ) Ah...

Es muy cruel, soy un malvado.

-Ah, las frutas luminosas han perdido todo su color, maestro.

Por eso, se siente triste. -¿Qué?

Las frutas luminosas han perdido todo su color...

(LLORA) Es... es... horrible.

(A LA VEZ) Ah.

Tiene lloritis aguda, maestro. -Es un desastre...

Oh.

Tenemos que devolver su color a las frutas luminosas.

Si no, los sueños de los niños serán muy tristes.

Ah, ya está. El arcoíris maravilloso.

Fue él quien coloreó las frutas luminosas.

Apareció hace muchísimo tiempo en una cueva en el corazón

de la colina misteriosa. ¿Dónde está esa cueva?

Aquí hay un mapa. Mira. Vamos a ver...

Primero, hay que cruzar el bosque encantado.

Luego, los túneles de la Noche. Ah. ¡Hay una nota!

(LEE) "Para encontrar la cueva, seguid a las mariposas luminosas,

pero cuidado con los lumigusanos. Son muy peligrosos".

Espera, ¿lumigusanos? ¡Misión monchhichi en marcha!

(Música animada)

(RÍE) ¡Bien!

(SOLLOZA) Qué desgracia tan grande...

No se preocupe, maestro. Nuestros tres pequeños monchhichis

cumplirán su misión. -Bueno...,

¿qué es eso que he oído, Sylvus? Que estás muy tristón,

me han dicho. Tengo el remedio para subirte la moral.

(RÍE)

¿Eh?

-¡Una risa loca, por supuesto! Sígueme.

-¡Ah!

Este bosque es gigantesco. Oh...

Si caminamos en esa dirección,

deberíamos encontrar la entrada a los túneles.

¡En marcha, monchhichis!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

¡Uh! Debería estar...

¿Eh? ¡Justo aquí!

Uh... ¡Allí arriba! ¡Mirad! Esa es la entrada al túnel.

Está altísima. Oh. Ay...

¡Hay monchhimontes!

Ay, ay.

(A LA VEZ) ¿Eh?

Ah. Sauce, ¿estás bien? Ay...

Rebotan un montón esas plantas.

¡Esa es la solución, amigos! Rápido, no hay tiempo que perder.

¡Vamos!

Ah, ah, ah.

(RÍE) ¡Yuju!

¡Cómo mola, monchhichis!

¡Me toca! ¡Yuju!

(RÍE) ¡Yuju!

¡Eh! ¡Esperadme!

¡Ay!

Ay...

¡Ay!

¡Sauce!

Adelante, monchhichis.

¡Tachán!

¡Cucú, Sylvus! -¿Uh?

(RÍE) Soy Ramillete, la monchhipayasa graciosa.

Conmigo, nadie puede aguantarse la risa.

-Ay... Me das miedo con esas gafas tan grandes.

-Uh.

(SOLLOZA)

Cierra los ojos, Sylvus, tengo una sorpresa para ti.

-¿Eh? ¿Una sorpresa?

(RESOPLA)

(RÍE)

¡Ay! Odio que me hagan cosquillas.

(SOLLOZA)

Eh... Creo que tendremos que encontrar otra cosa.

Está muy oscuro aquí dentro.

¡Eh! ¡Mirad esas luces! Ah...

Son orugas luminosas. Oh... Qué bonitas son.

Sí, preciosas. Uy...

No me gustan nada estos túneles.

¿Eh?

¡Hanae, Kauri!

Ay, ¿dónde estáis? Mira las orugas luminosas, Sauce.

Son más bonitas que todos los dulces sueños.

Pero... ¿qué os pasa?

Ven a ver las oruguitas bonitas con nosotros, Sauce.

¿Eh? ¡Son preciosas!

¡Uh! Tened cuidado, son lumigusanos...

y os han hipnotizado. Ah...

Tengo que apartarlos de esa luz. Son tan bonitas...

(Trinos)

Ay... -¿Eh?

(RÍE)

Bueno, maestro, ¿está rica esta tarta de monchhicolate?

¡Oh!

(RÍE)

(RÍE) ¡Ay!

¡No! ¡Esto no!

-¡Oh! Mira por dónde vas, Hojita. -¡Oh! Cuidado, Bess.

-¡Oh!

-¡Ah! -Oh.

¡Oh, no...! Hojita y Bess se han hecho daño.

(SOLLOZA)

(SUSPIRA) Lo siento mucho, Bess.

Oh...

Ah, ah.

¡Gracias, monchhimontes!

Ah, ah, ah.

Ay.

(AMBOS) Oh...

¿Eh? ¡Chhinanas! ¿Qué nos acaba de pasar?

Os han hipnotizado los lumigusanos. Ay... ¡Venga, vamos!

¡Corred! ¡Tenemos que encontrar el arcoíris!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

¡Es por aquí!

(Música)

Eh... Ah.

¡Eh, mirad!

(AMBOS) ¿Eh?

¿No habéis visto los capullos?

(A LA VEZ) Oh...

¡Son mariposas de luz!

Son tan bonitas...

¿Eh? ¡Claro!

(CITA) "Para encontrar la cueva, seguid a las mariposas brillantes".

¡En marcha, monchhiamigos!

¡Por allí!

Chhinanas podridas... Hemos perdido a las mariposas.

¿Ah?

Hay que encontrar el modo de pasar por estas rocas.

¡Mirad, monchhichis!

Parece que hay un pasadizo arriba. Veré si lleva a alguna parte.

Dame un impulso, Kauri.

Uh.

(Música intriga)

¡Yupi!

(AMBOS) ¿Ah?

¡Venid! Vamos contigo.

Oh... Entonces, aquí está la cueva. Y el arcoíris.

Debe brotar del cristal grande, está apuntando al cielo.

¿Lo encendemos?

No funciona...

A lo mejor, no tenemos suficiente luz.

Uh...

Mirad esos tres cristales.

¿Y si fueran ellos los que entienden el cristal grande?

Tendrían que enviar una luz superfuerte.

Ah. Ya sé cómo hacerlo. Vamos a volver al túnel.

Ay...

(SUSURRA) Apagad las internas para que no se abran.

Hay que recogerlos a oscuras.

(SOLLOZA) ¿Has visto todas estas pobre hojas sin defensas?

Las acaban de recoger, las han arrancado de su entorno natural.

-Maestro, estas son hojas son necesarias para la fabricación

de los tsurus. -¿Pero no te das cuenta, Hojita?

Las pobres pequeñas chiquitinas van a encontrarse dobladas,

cortadas, incluso escribiremos sobre ellas.

-Pero todo eso es por los sueños de los niños.

(SOLLOZA) No... no está bien. Es demasiado, me quiero ir.

Hay que iluminar los tres cristales al mismo tiempo, ¿vale?

¿Estás seguro de que va a funcionar? Creo que sí.

Vamos.

(A LA VEZ) ¡Uno, dos, tres!

Guau...

Oh...

Guau...

(Música)

¡Por favor, vuelva, maestro! -¿Uh?

(AMBOS) Oh...

Ah.

-¡Oh! Qué bonito.

(RÍE)

Maestro, está curado. -Bueno, ya era hora, ¿eh?

Porque se me estaban acabando las ideas.

-Venga, Hojita, deprisa. El elixir de los sueños nos espera.

Gracias, de nuevo, monchhiamigos. Gracias a vosotros,

esta noche los sueños de los niños serán felices y llenos de color.

Muchas gracias a ti también, mi querido Hojita,

y no me olvido de Ramita. Habéis cuidado muy bien de mí.

(RÍE)

¡Que tengáis buen viaje, tsurus! -¡Dulces sueños, niños!

(Música créditos)