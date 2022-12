# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"CLIC CLAC"

(Trinos)

Y ya está. Ahora solo queda secar.

Saldrás muy guapo en la foto de grupo.

-Bueno, sí, pero primero Sauce tiene que aprender a colocar el trípode.

Scoop, mira lo que tengo para ti. Guau...

Como la cámara de fotos está en alto te podrás hacer la foto con todos

los monchhichis por los 100 años el Árbol de los Sueños.

Muchas gracias, Sauce, es todo un detalle.

-Es genial tu invento. ¿Puedo probarlo yo también? Gracias.

-Ramita, espera. ¿A dónde vas con mi cámara?

¿Cómo se quita esta cosa? ¡Ramita!

(RÍE) Vamos, Bella, sonríe a la cámara.

-Ramita, dame la cámara. Por tu culpa llegaré tarde a la sesión de fotos.

-Dos minutos más, por favor. Vamos, poned vuestra sonrisa

más bonita.

(RAMITA RÍE)

-Ramita, ten cuidado, la vas a tirar. -¡Está aquí!

¡Cuidado!

-¡No! Mi monchhitarta está hecha papilla.

-Pero ¿a dónde ha ido?

Creo a quien estáis buscando está justo encima

de nuestras cabezas.

Os ayudaremos, monchhichis. Sauce y Scoop, id por allí.

Kauri y yo iremos por allí. Así no se escapará.

(A LA VEZ) ¡Adelante, monchhiamigos!

(Música animada)

(CABRIOL GRITA) (RÍE)

(RÍE) ¡Uh! (BALBUCEA)

(RÍE)

(BALBUCEA)

-¡Eh! ¡Quédate ahí, pequeño gamberro!

¡Uy! Pero ¿dónde se ha ido ahora?

¡Socorro! (A LA VEZ) ¿Eh?

-¡Ay, no! ¡Au!

¡Uy, ah! ¡Uy, ay, uy!

¡Ah! ¡Oh, no!

¡La cámara!

¡Ramita!

¡Ramita!

¡Ramita!

(RÍEN)

-¿De verdad crees que una fruta luminosa caerá del cielo?

¡Ay! -¿Eh?

(RÍE)

-¡Ay! -Genial, un mango para rascarse.

(RAMITA GRITA) (AMBOS) ¿Eh?

-¿Eh? -¡Ah!

-¡Déjame salir! -¡Oh! ¡Ah!

¡Buena captura, hermano! Aikor se alegrará mucho.

-¡Oye, que es mi captura! ¡Devuélvemela, Blitz!

-¡Uhm! Gusanos míos, debo decir que me habéis sorprendido

por una vez.

Pero ahora, ¿quién puede decirme qué puedo hacer con este aparato?

-¡Yo! ¡Yo, yo, amo! ¡Yo lo sé!

Ella nos puede rascar con ese aparato tan raro.

(RÍE)

-Entonces, primero tendrás que soltarme, horrible.

¡No tenéis derecho a hacerme prisionera!

Tengo que devolverle a Scoop su cámara para la foto de grupo.

-Ah, ¿sí? Vaya.

Una foto en grupo, entonces.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(Música animada)

(RAMITA HACE BURLA)

-Tengo una buena noticia para ti, monchhichi,

he decidido devolverte tu cámara de fotos

y, además, te soltaré.

(AMBOS) ¿Qué?

-¿Y quién nos rascará, entonces?

-¡Ay!

-¿Eh? -¡Anda, venga!

Sería una pena que llegases tarde a tu foto de grupo,

¿verdad, monchhichi?

(JADEAN)

-¡Le ha sacado la lengua, amo!

(RÍE) -¡No importa!

He lanzado un hechizo sobre esa cámara ridícula.

¡Preparaos para recoger la cosecha de frutas luminosas

más grande de todos los tiempos!

En cuanto a ti, ve a espiar a esos horribles monchhichis,

mi amado escarabajo.

Así los veré cuando estén todos reunidos.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

(Música suave)

Hemos buscado en todas partes, Sylvus, y no la hemos encontrado.

-¡Uhm! Cada vez es más preocupante.

-¡Hola! ¡Estoy aquí, monchhichis!

(TODOS) ¡Ramita!

-¡Fue horrible! ¡Me caí del árbol! ¡Y Aikor me capturó!

(TODOS) ¿Aikor?

-Pero... logré escapar defendiéndome yo solita.

(A LA VEZ) ¡Oh! -Ya veo.

Bueno, si todo eso es verdad, tuviste mucha suerte, Ramita.

Pero ¿te das cuenta de que casi nos retrasas para la foto

con tus tonterías?

-Y tuve que hacer una segunda tarta por tu culpa.

-Lo siento muchísimo.

-Bueno, ya ha habido suficientes emociones por el momento.

Hablaremos de todo esto después de la foto.

"Vamos, colocaos".

-Bien, todo va según lo planeado.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

¡Vamos, sonreíd, monchhichis!

(RÍE MALÉVOLAMENTE) (RÍEN)

Ya está. Sonreíd y decid: "¡Chhichi!".

(RÍE)

(A LA VEZ) ¡Chhichi!

(Música tensión)

¡Madre mía, la marca de Aikor!

¡Scoop!

(A CÁMARA LENTA) ¡No! (GRITAN)

¡Bien! ¡Lo logré!

¡Las frutas luminosas serán mías!

¡Pronto me convertiré en el rey de los monchhichis!

(RÍE)

¡En marcha! ¡Rápido!

(OLFATEA)

Uhm...

Pero ¿a dónde se han ido todos?

Eh... Oye, ¿por qué nos empujaste?

Para que evitaseis el flash.

Era otro truco de Aikor.

¡Vi su marca en la cámara!

(HABLAN EN LA FOTO) (A LA VEZ) ¡Oh!

-"¡Estamos aquí!".

(A LA VEZ) ¡Oh!

-"¡Socorro!". -¡Oh, no!

¡Oh! Aikor seguramente hechizó la cámara cuando estuve en su antro.

Por eso me soltó.

¿Qué? ¿Cómo que te soltó?

Nos dijiste que habías logrado escapar tú sola.

Ah... No importa.

Lo urgente es encontrar la manera de salvar a nuestros monchhichis.

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Podéis buscar todo lo que queráis, si os apetece.

Yo, mientras tanto, declaro abierta la veda de las frutas luminosas.

(TARAREAN BURLONES)

(A LA VEZ) ¡Oh!

-¡No, no, no! ¡Hay que atraparlos!

(Música animada)

¡Ah, no! ¡Quedaos allí, monchhichis!

"Magristrui estatui".

¡Devuelta al remitente!

(GRITA)

(A LA VEZ) ¡Bien!

¡Uno menos!

Ahora, vamos a atrapar a los dos horribles.

Escuchad, tengo un gran plan.

Si la cámara embrujada atrapa todo lo que fotografía

dentro de la foto,

basta con que fotografiemos a los lagartos.

Así, si quiere liberarlos, Aikor se verá obligado a...

A liberar a nuestros amigos a cambio.

(RÍE) "Excelente idea".

(TARAREA BURLÓN) -¡Las frutas ya son nuestras!

(RÍE)

¡Uhm! ¡Por allí!

(TARAREAN BURLONES)

¡Uh! ¡Dejad de moveros tanto!

¡Ay!

(RÍEN)

¡Adelante, monchhichis!

(RÍEN)

(HACEN ESFUERZOS)

Ah... ¡Ah!

¡Ah!

¡Ah!

El hechizo de petrificación ya no hace efecto,

mi escarabajito.

¡Vamos, nos movemos!

(RÍEN)

¡Uhm! (TARAREAN BURLONES)

¡Los tengo!

(A LA VEZ) ¡Ay!

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Ay!

-"¡Oh, no, mi segunda monchhitarta!".

Lo siento mucho, Bess.

(RÍE MALÉVOLAMENTE) (A LA VEZ) ¿Eh?

-¡Las frutas luminosas son mías! ¡Rápido, todos al monchhicoche!

(A LA VEZ) ¡Misión monchhichi en marcha!

(Música acción)

(Zumbido)

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Uy!

Tendremos que ir por otro camino.

(Música animada)

¡Uhm!

(Música tensión)

¡Cuidado!

Bueno, esta vez estamos atascados para siempre.

¡Kauri, dame la cámara, por favor!

¡Sauce, rápido, ve hacia el cristal!

¿Qué? Pero ¿qué estás diciendo?

Por favor, confía en mí.

"¡Encontrad una solución rápido, monchhiamigos!

¡Oh! Empiezo a tener náuseas".

Uhm... Vale.

(Música acción)

(GRITAN)

(ZUMBA)

(GRITAN)

(ZUMBA)

(Continúa la música)

¡Venga, una sonrisita, horribles!

(Continúa la música)

"Magristrui desacelerazui".

(A LA VEZ) ¡Oh, no!

¡Un hechizo de desaceleración!

¡Uy! Para cuando los alcancemos,

se habrán refugiado todos en el antro

y no tendremos ninguna posibilidad de sacarles fotos.

(ZUMBA)

-¿Estás pensando lo que yo?

¡Uhm!

(Timbre)

¡Demasiado tarde, monchhichis!

En muy poco tiempo todo estará listo.

"Pronto me convertiré en vuestro rey".

(RÍE)

Bueno, entonces, escarabajito,

creo que tendrás que despedirte de tu papi.

¿Eh? ¡Escarabajito!

No pongas esa cara, Aikor, solo le hemos sacado una foto.

De momento.

(ZUMBA)

-¡Ah! ¡No! ¡No lo hagas, monchhichi!

Entonces, anula el hechizo que lanzaste a los monchhichis.

¡Ah! ¡Eso ni hablar!

¡Adiós, pequeño escarabajo!

¡Ah! ¡No, no, no, no!

¡Vale, lo haré! ¡Para!

"Magristrui corpidui...".

(HACE ESFUERZOS)

"Anulatui".

(A LA VEZ) ¡Yuju! -¡Qué bien!

(NIEGA)

Primero, tienes que devolver las frutas luminosas,

y luego, anular los otros dos hechizos que has hecho,

el de la cámara y el del monchhicoche.

Ah, ¿sí? ¿Hice todo eso yo solo?

(ASIENTE)

(A LA VEZ) ¡Chhichi!

(Cámara)

(Música suave)

¡Oh!

(RÍE) Somos los mejores los monchhichis.

-¡Bien! Y ahora, celebremos los 100 años

de nuestro magnífico Árbol de los Sueños.

Bess ha preparado otra monchhitarta.

-Sí. Y los que me tiraron las dos primeras

no probarán ni una miga.

(A LA VEZ) ¡Oh, no!

(RÍE)

¡No! ¡Era una broma! (RÍEN)

(A LA VEZ) ¡Misión monchhichi cumplida!

(RÍEN)

¡Adiós, tsurus!