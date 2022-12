# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"¡CIELOS, MI PELUCA!"

(Música animada)

(RÍE) Bess nos preparará una tarta deliciosa

con estos monchhihigos.

Sí, si Cabriol nos deja unos pocos.

Eh, chiquitín, ten cuidado, no pises un repollo saltarín.

(GIME) (RÍEN)

(Continúa la música)

¡Oh! ¡Eh, espera, escarabelectro!

Hay muchos otros monchhihigos por allí.

¡Ay! ¡Ay!

¡Oh! ¡Madre mía!

(ZUMBA)

(JADEAN)

(RÍEN)

(RÍE)

Capturadme a esos dos monchhichis.

-Eh... Sí. Pero ¿dos? Yo ahí veo tres.

-¡Cállate y haz lo que te digo!

¡Vamos, los dos! ¡Al ataque!

(A LA VEZ) ¡Bolas paralizantes! (SOPLAN)

¡Cuidado, los horribles!

(AMBOS) ¡Funfuricá!

(RÍEN)

¡Cabriol, no!

¡Ah! ¡Au!

(GRITA)

-¡Ey!

¡Ah!

¡Ah!

(GRITA)

¡Buena jugada! (RÍEN)

(GRUÑE) Con esos dos no se puede contar.

(RÍE) ¡"Estatui"!

(AMBOS) ¡Ah!

¡Monchhibumerán de ida y vuelta!

¡Eh!

(RÍE) ¡Fallaste!

(RÍE)

¡Oh!

¡Mi peluca!

¡No!

(GRITA)

(RÍE) ¡Hasta nunca!

¡Eh, monchhichis! Mirad lo que acabo de encontrar.

(RÍEN)

¡Qué gracioso! Es la peluca de Aikor.

¡Mi peluca! ¡Mi preciosa peluca!

(LLORA) ¡Ya no tengo pelos!

(LLORA)

Tapadme ahora mismo este cráneo arrugado. Eh...

-¡Ah! Pero mirad, vuestra grandeza,

esta maceta tan mona hace destacar vuestros ojillos malignos.

-¡Ah!

¡Oh! Buscadme otra cosa, incompetentes. De lo contrario...

-Eh... Vuestra inmensidad,

hay una monchhichi peluquera, ¿verdad?

-¡Eh!

(Música suave)

-Uhm... -¡Ah!

¡No me lo puedo creer, Sylvus! ¡Te queda monchhiguay!

-Eh... Muchas gracias, Ramita,

pero seguro que esta peluca le quedará mejor a otro.

(RÍE) -¡Oh! ¿Es demasiado pequeña?

Con un poco de algodón te la puedo agrandar.

-Eh... Muy amable, Ramita, pero no me hace falta.

No necesito llevar una peluca.

-Ah, ¿no? ¡Como quieras, pero estás mucho más mono con una!

(RÍEN)

-¡Uhm!

¡Oh! ¿Una carta?

(Música suave)

(LEE) Mi querida amiga,

quedamos en el acantilado de los Zarandolis,

donde espero que me hagas una demostración

de tu maravilloso talento para crear pelucas.

Firmado: Tu admirador secreto.

¡Ah! ¡Mi admirador secreto!

-¡Ah!

Definitivamente, hoy es el día de las pelucas.

(RÍEN)

Aikor debe sentirse raro sin la suya, eso seguro.

Sí. Pero, sobre todo, debe de estar muy enfadado.

Si descubre que la tenemos aquí, atacará el Árbol de los Sueños.

(Música tensión)

¡Es hora de volver!

(GORJEAN)

¡Vamos, chiquitinas, venid por aquí!

(GORJEA)

¿Ramita? Pero ¿qué está haciendo aquí?

-¡Yuju! ¿Hay alguien?

(Música)

¡Uhm!

(AMBOS) ¡Cucú, somos nosotros!

-Hermano, te toca. Bola paralizante. (RÍE)

(GRITA) (RÍEN)

¿Lo habéis entendido bien?

Sí. Tenemos que dejar la peluca delante del antro

y luego dar media vuelta.

¡Los horribles han secuestrado a Ramita!

¡Rápido, hay que salvarla!

(A LA VEZ) ¡Misión monchhichi en marcha!

(Música animada)

Bueno, ¿me vas a obedecer sí o no, monchhichi?

-¡No! ¡Me resulta imposible hacerte una peluca nueva!

(GRUÑE)

-Pues créeme, te arrepentirás.

¡"Corpidui chachacui"!

(RÍE)

-Bueno, mi pequeña monchhichi, ¿sigues diciendo que no?

-¡He dicho que no, no y no! ¡Uhm!

-Uhm... ¿Sabes?

Creo que dices que no porque simplemente no eres capaz.

-¡Oh! ¿Quién? ¿Yo? ¿No soy capaz?

-No, no, no.

-Pues ya veremos.

Traedme algodón, monchhicoques, monchhiplops y...

compota de arándanos.

-Eh...

¿Para qué vas a usar la compota de arándanos?

-Para mi merienda.

-¡Vamos, sacos de escamas, traedle lo que pide, y rápido!

(RÍE)

(Música suave)

¡Uhm! Creo que me falta algo.

¡Ah, sí! ¡Música!

Trabajo mejor con música.

Venga, Aikor, cántame algo, vamos.

-Eh...

(CANTA) "Viva Aikor, viva Aikor,

el más fuerte soy, el mayor hechicero...".

Ya está bien, ¿no?

(RÍEN Y APLAUDEN) ¡Bravo! -Sí.

Pero esos dos pueden bailar al mismo tiempo, ¿no?

(AMBOS) ¡Ay!

(CANTA) "Viva Aikor, viva Aikor, el más fuerte soy,

el mayor hechicero de las Rocas...".

¡Ay! ¡Ay! (RAMITA RÍE)

-¡No me lo puedo creer, cretinos! -¡Ay!

-¡Bravo!

Necesito una última cosa. Monchhirrosas.

(AMBOS) ¿Eh? ¿Monchhirrosas?

-¡Bueno, no os quedéis ahí como pasmarotes!

¡Id corriendo a buscarle monchhirrosas!

¡Y daos prisa!

Uhm... Monchhichi, enséñame cómo vas a hacerla.

-No. Ni hablar.

Lo siento, pero no se me mira cuando estoy creando.

¡Uhm!

(GRUÑE)

-¡Uhm!

(Música animada)

(AMBOS) ¡Ah! (GRITAN)

(GRITAN)

¡La peluca!

(SUSPIRAN)

¡No! ¡El escarabelectro se la lleva!

¡Oh! ¡Vamos a por el escarabelectro!

¡El laberinto de las Rocas Negras!

¡Rápido, sigámosle!

(JADEAN)

(Música acción)

(CHISTA) Silencio.

Con mi sonario, enseguida encontraré su rastro.

¡Ah! ¡Ya está!

¡Oh! ¡Lo oigo! ¡Seguidme!

(Música acción)

(JADEAN)

¡Oh! (BALBUCEA)

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Oh! ¡Oh!

¡Nos dividiremos para atraparlo! ¡Kauri, vete con Sauce!

¡Ay!

(Continúa la música)

(A LA VEZ) ¡Ay!

(EMITE SONIDOS)

¡Allí! ¡Seguidme, está muy cerca!

¡Qué astuto! ¡Está jugando al escondite!

(Continúa la música)

(ZUMBA)

(Continúa la música)

Ya me encargo yo.

¡Uhm!

¡Ay!

Buen trabajo, monchhichi.

Ya está, podemos irnos.

¡Adelante, monchhiamigos!

Aquí están tus monchhirrosas, monchhichi.

-¡Oh! ¡Muchas gracias! El toque final perfecto.

(OLFATEA)

(SUSPIRA) ¡Qué fragancia tan deliciosa!

-¡Venga, acaba ya! ¿Sí o no?

-¡Acabo, acabo!

¡Oh, es maravillosa!

¡Es mi mayor obra maestra! (RÍEN)

-Y ahora, hay que ajustarla.

¿Quién va a cerrar los ojitos?

(RÍE)

-A su excelencia ilustrísima le encantará.

(RÍE)

-¡Uhm! ¡Taná!

(AIKOR RÍE)

-¡Y ahora, abrimos esos ojillos!

-¿Eh? ¿Eh?

¿Qué? ¿Estoy soñando?

Pero ¿qué es este horror?

-¡Oh, perdona! ¿Qué has dicho?

-Eh... Nos parece que no está mal. (AIKOR GRUÑE)

-¡Especie de ranas con escamas, fuera de mi vista! ¡Largo!

"Magristrui objetui".

(GRITAN)

Escúchame bien, horrible monchhichi, me harás otra peluca, y rapidito.

-¡No! La que acabo de hacer es perfecta.

-¿Qué? ¡"Es atroz" querrás decir!

-¡Ja! Entonces, es que no tienes gusto,

así que me voy con mi obra maestra.

-¡No! No irás a ningún lado.

"Expulsui objetui".

(GRITA)

(GRITA) ¡Socorro!

(GRUÑE)

¡Déjala en paz, Aikor! O te advierto que...

¡Oh! ¡Esos tres otra vez!

"Desintegrui". (GRITAN)

¡Oh, no, la peluca!

¿Qué vamos a hacer ahora?

¡Tú ayuda a Ramita, nosotros nos encargamos de Aikor!

(Música acción)

(GRUÑE) ¡Me lo pagareis muy caro!

"Prisionui".

(AMBOS) ¡No! ¡Oh!

(RÍE MALÉVOLAMENTE)

Y ahora, ven aquí, monchhichi peluquera.

¿Eh? ¿Qué?

(CABRIOL GRUÑE) (AIKOR GRITA)

¡Uhm! Rápido, tienes que arreglar la peluca de Aikor.

¡No! Tiene muy mal gusto.

Eres la única que puede calmarlo.

Corremos todos un grave peligro, Ramita.

(CABRIOL GRUÑE)

-Vale.

Con estas los pelucas haré una sola.

¡Genial!

(Música acción)

(JADEAN) (CABRIOL GRUÑE)

(JADEAN) (CABRIOL GRUÑE)

-¡Rápido, necesito algodón!

(CABRIOL GRUÑE) -¡Ay! ¡Quita, bicho asqueroso!

¡Ahora verás! (GRUÑE)

"Magristrui corpidui". ¡Ah! ¡Uh!

¡Ah! ¡Oh! ¡Ay!

¡El hechizo se ha roto! ¡Ah!

¡Ya tengo la peluca!

¡Vamos, tíranosla! ¡Rápido!

¡Uhm!

¡Uhm!

¡Yija!

¡Au! ¡Oh!

(RÍE) -¡Ah!

¡Cielos, mi preciosa peluca!

¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!

(RÍEN) -¡Cómo te adoro, mi querida peluca!

(RÍEN) -¡Mua! ¡Mua!

¡Adiós, Aikor! ¡Nos vamos a casa!

¡Mu, mu, mu, mua!

(Música suave)

(A LA VEZ) ¡Buen viaje, tsurus!

Y ahora, gracias a vosotros,

los niños tendrán muchos dulces sueños.

(SUSPIRA)

¡Qué pena! Esa peluca era tan divina...

Vamos, puedes hacer muchas otras.

Ya. ¿Y para quién?

Sylvus tampoco las quiere.

-¿Eh?

-¡Ah! ¡Cabriol! Ven aquí, mi chiquitín.

Tengo una cosita que te quedará fenomenal.

-¿Eh?

(RÍEN)

-¡Vuelve, Cabriol! ¡Vuelve!