El camino de los sueños 2ª Parte

# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"EL CAMINO DE LOS SUEÑOS, SEGUNDA PARTE"

(Música intriga)

Ah, es superrápido el tsuru gigante.

Ah, ¿sí? Pues ahora verás.

¡Modo turbo! Voy a pararlo. ¡En marcha, monchhipropulsor!

¡Yuju!

(RÍE) ¡Eh!

(RÍE)

Será mi mejor reportaje.

(RÍE) Eso es. Perfecto.

¡Oh!

Ah, eh.

Ay.

Oh.

Ah.

Guau...

-El tsuru gigante ha sacado ventaja a los niños.

-¿Eh?

El tsuru gigante... puede bloquear el paso.

Oh. Lo que quiere decir que los niños nunca más

podrán tener dulces sueños. -Que mi aspen si lo entiendo.

-¿Oh? -Hay que ver lo rápido

que va el tsuru gigante. Espero que nuestro trío

pueda alcanzarlo a tiempo.

(Ululato)

¡Yuju!

Oh...

(RÍE)

¡Arpón ventosa!

Te voy a coger. ¡Allá va!

Uh.

Ay, ay.

Oh, oh.

Ay... Oh, no...

¡Scoop!

¡Vas a... soltar la ventosa!

Ay... Rebobinado rápido de las ventosas.

¿Eh?

(Música intriga)

Claro...

¡Cogeré el atajo!

Les prepararé una pequeña sorpresa.

Ah, ah, ah. ¿Eh?

(VOZ LEJANA) No... Ha vuelto a irse de golpe.

Ese tsuru gigante es demasiado potente, Sylvus.

(SYLVUS) Los monchhiamigos tienen que darse prisa.

El tiempo se acaba. No solo para los sueños

de los niños, sino también para Scoop.

-¿Por qué, maestro? -Porque si cruza

el pasaje de los sueños, Scoop nunca podrá volver al árbol.

-¡Ah! -Ah... Los monchhichis me necesitan.

Tengo que ir a ayudarlos. El deber me llama...

¡y yo con estos rulos!

-¿Eh?

-¡Esperad, monchhichis! -¡Ramita, vuelve!

-¡Ya voy!

Oh... Es impresionante. Vamos allí. ¡Sauce nos necesita!

Operación Telaraña.

¡Perfecto!

Intenta pasar ahora. Tengo ganas de ver cómo lo haces.

¿Eh? No... ¡Por allí no! ¡Ay!

Ay.

Modo de expulsión.

¡Ah!

(AMBOS) ¡Adelante!

Ay, ay, ay.

(SUSPIRA) Menudo viaje.

¡Scoop! ¿Eh?

¡Escúchanos! El tsuru gigante va a taponar

el pasaje de los sueños si lo cruza.

¿Eh? ¿Va a taponar el pasaje de los sueños?

Sí. Y es posible que los niños nunca vuelvan a tener dulces sueños.

Eh, eh. Ay, ay.

Tú también estás en peligro, pero te sacaremos de allí.

A la de tres, saltas y yo te cojo. Ay...

Una, dos... ¡y tres! Ah.

¡Por los pelos!

¿Eh? ¡Los tsurus pequeños! ¡No puedo cortarles el paso!

¡Rápido!

(Arrullo)

¡Cuidado, Sauce! Oh, oh.

Ay... Será posible... Ahora verá ese tsuru.

Oh... Los he perdido de vista. Están demasiado lejos,

en las Rocas Negras. -Uh... Los monchhichis

pronto llegarán al arco de cristal. -Pero, maestro,

¿el arco de cristal no es la última etapa

antes del pasaje de los sueños? -Mm... ¡Exacto!

Nuestros monchhiamigos no tienen mucho tiempo para intervenir.

(Arrullo)

(Música intriga)

¿Estáis bien, monchhichis? No somos tan rápidos

como tu mochila voladora. Creo que acabo de tener una idea.

(A LA VEZ) ¡Oh!

Sauce, ¿seguro que es una buena idea?

Oh. Solo hay una forma de averiguarlo.

¡Modo turbo!

(GRITAN)

Sí, funciona. ¡Allá vamos, monchhiamigos!

Guau...

Ay.

El pasaje de los sueños...

¡No! ¡Gira, gira! ¿Eh?

Ay... ¡Gira!

¡Ay!

¡Ah! ¡Ay!

¡Oh!

(AMBOS) ¡Sauce! ¿Eh? ¿Ramita?

¡Oh! ¡Espera, Sauce, estoy aquí!

Oh, ay...

Ah, ha estado chupado.

(AMBOS) ¡Yuju!

Gracias, Ramita. ¡A la orden, monchhichi!

Ay... ¡Va a cruzar el vórtice! ¡Rápido!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Oh, no... ¡Puré de chhinanas! Mi mochila voladora no funciona.

¡Allí! Ah, oh.

Aunque tu mochila voladora no funcione, todavía puede servirnos.

¡Coged! ¡Haced como yo!

¡Ya!

Rápido, monchhichis, atad las cuerdas a esa zarpa grande.

(A LA VEZ) ¡Chi chi chi hurra!

¡Oh!

(Música tensión)

Uh, es horrible. Si Scoop se va al mundo de los niños,

no podrá regresar nunca. ¡No hay tiempo que perder!

Intentaremos rescatar a Scoop por todos los medios.

¡Ya lo tengo! ¡La barquilla!

Qué bonito...

Ah...

El mundo de los niños...

Ya casi estoy allí.

(Música tensión)

¡Oh, no! ¡El vórtice se está cerrando!

¡Hay que darse prisa! Ay...

¡Ya puedes lanzarme, Sauce! ¡Hiperpropulsión!

¡Monchhichis... al rescate! ¡Ah!

¡Oh!

Oh...

Oh.

¡Scoop, no!

Ya casi estoy allí.

Ah, ah, ah.

¡Ya te tengo!

(Muelle)

¡Es la señal!

Ah.

(GRITAN)

¡Vamos allá, Ramita!

¡Cuidado!

¡Ay!

(SUSPIRAN)

(RÍE) Buen trabajo de amortiguación, Ramita.

Ah.

(A LA VEZ) ¡Chi chi chi hurra!

Ahora todos los niños podrán tener dulces sueños.

Sí. Y podremos seguir enviándoselos todas las noches... ¡como siempre!

(TODOS) ¡Misión Monchhichi... cumplida!

(Trinos)

Lo siento, Sylvus. Corrí un gran riesgo

y, además, puse en peligro todos los sueños de los niños.

-Y fui yo quien animó a Scoop a hacerlo...

e, incluso, intenté irme con él.

-La próxima vez me haréis más caso. Cuando os prohíbo que hagáis algo,

sabed que es por una buena razón. -Para hacerme perdonar,

he preparado una sorpresa para todos los monchhichis.

-¡Monchhinoticias! ¡Noticias frescas!

Última edición de las monchhinoticias.

-¿Eh? -¡Edición especial!

¡Kauri!

(RÍE)

¿Has oído, Kauri? Ah, ah, ah.

¡Venga, vamos!

¡Sauce! ¡Sauce!

(A LA VEZ) ¡Sauce!

Pero... ¿qué pasa?

¡Ya han salido las monchhinoticias! ¿Eh?

¡Eh, esperad!

¡Edición especial sobre el camino de los sueños!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Uy.

Sellita, las monchhinoticias, por favor.

Estáis de suerte, es el último.

Oh... Increíble. Scoop pudo sacar una foto

del mundo de los niños. Es genial...