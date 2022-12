# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"CABRIOL HA DESAPARECIDO"

(Música)

Ya está, he terminado, Kauri,

solo queda arreglar el resorte y mi superrebotador estará a punto.

¡Hola, monchhichis!

¿Me podéis cuidar a Cabriol unas horas?

Voy a acompañar a Fieldo a las Hierbas Bajas

y me temo que haga tonterías con las monchhinelas.

Sí, claro, Hanae, puedes contar con nosotros.

Muchas gracias.

Vamos, no te preocupes, no tardaré mucho.

Y, sobre todo, vigiladlo bien, ¿vale?

Nosotros también nos alegramos de verte, Cabriol,

pero tendrás que portarte bien

porque tenemos que terminar de trabajar.

Vamos, Kauri, vamos a empujar los dos al mismo tiempo.

¡Ay!

(SUSPIRA)

Con Cabriol entre las piernas me temo que no lo conseguiremos.

¡Mira, escarabajo!

La superpelota, vamos, ¡ve a buscarla!

-Glitz, ¿qué estás haciendo?

Deberías estar merodeando por ahí con tu hermano.

-Oh. -¡Fuera!

Y más rápido que eso, ¡largo!

-¡Ay, ay!

-Quién es el escarabajito preferido de su papá, ¿eh? ¿Quién es?

¡Sí, eres tú!

Pórtate bien, ¿eh? No tardaremos mucho.

Sauce, no sé si es buena idea encerrar a Cabriol.

(SUSURRA) Claro que sí, así estaremos tranquilos.

(Música)

Ha sido mucho más difícil de lo que pensaba.

Bueno, ahora solo queda probarlo. ¡Yo primero!

¡Vale! (RÍE) ¡Yuju!

(Música)

¡Bien!

Es tu mejor invento, Sauce. ¡Así!

¡Atención! Viene la cartera. ¡Yuju!

Muy bien, Kauri.

Vamos, ahora yo. Un poco más, por favor,

es que es genial. (SUSPIRA) Ay, bueno.

(Música)

(OLISQUEA)

(Continúa la música)

¡Yuju! (RÍE)

(GORJEA)

(OLISQUEA)

(Continúa la música)

(GORJEA)

¡Oh! No es justo,

yo también quiero tener un escarabajo solo para mí.

Podría divertirme con él y también enseñarle muchas cosas.

¡Oh! Este es muy mono.

¡Ah! ¡Ay, ay! (SOPLA)

Parece la mascota de la monchhichi.

¡Es mejor que un escarabajo! (RÍE)

¡No! Por favor, no huyas. Bolas paralizantes.

(CANTA) Tengo un escarabajo. Tengo un escarabajo.

(GORJEA)

(Música, risas)

(RÍE) ¡Bravo! Lo haces genial. Ya está,

he terminado de ayudar a Fieldo, voy a buscar...

Pero, ¿dónde está Cabriol?

En realidad, no sé cómo decirlo,

resulta que Cabriol está en casa de Sauce.

¿Le dejasteis solo?

¡Cabriol!

¿Dónde estás, Cabriol?

¡Oh, no!

Cabriol salió por ahí.

Pero teníais que vigilarlo.

¡Madre mía, madre mía! Es una catástrofe.

Glitz ha atrapado a Cabriol en las Hierbas Bajas.

Bella lo vio todo y me lo contó.

¿Qué? ¿Cabriol está con Aikor? ¡Oh, no!

No te preocupes, Hanae, lo rescataremos, confía en mí, ¿vale?

¡Misión monchhichi en marcha!

Yo iré en el superrebotador. ¡Yuju!

Un puñadito de espinas de cactus...

(HUELE) ¡Uhm, muac!

Y ya está. ¡Listo!

¿Para quién son las croquetitas? ¿Lo has adivinado?

Para mi escarabajito que adoro.

-Oh, ¡ay!

-¿Pero se puede saber qué estás haciendo aquí, memo?

-En realidad quería... Limpiar el calabozo, amo.

(SUSPIRA)

Aquí al menos nadie nos molestará. Bueno, tengo que ponerte un nombre.

¡Ya lo sé! Lo encontré, te llamaré Glutz.

Sí, Glutz, te queda genial.

Calla, calla, Glutz, ya vale, no hagas ruido.

¡Oh, sí! Ya sé lo que voy a hacer.

(Música)

¡Cucú! ¿Cómo estás, mi pequeño Glutz?

No, para, pero, ¿qué haces?

Vamos, ahora échate, Glutz.

No, Glutz, he dicho échate.

Bueno, vale, está bien, sienta entonces.

¡Oh! Escucha, tienes que obedecerme, Glutz.

¡Oh! No, no, no, ¡Glutz!

¡Ay!

-¿Qué te pasa? ¿Todavía tienes hambre, mi escarabajito?

(Música)

(CHISTA) Para, Glutz, ya vale, para ya.

-¿Qué es todo ese estruendo, si se puede saber?

-No pasa nada, amo,

son... las escamas, que me pican. -¡Y a mí qué me importa!

Vete a rascarte las escamas a otra parte,

¿no ves que me molestas, lagartija?

-¡Uf!

¡Oh, no!

Ven aquí, Glutz. ¡Ay!

(Música)

¡Pero bueno! ¿De dónde ha salido esa alimaña?

¡Ni se te ocurra tocar a mi escarabajito!

-No, amo, no le haga daño, es muy bueno.

(GRUÑE)

(RÍE) Pensabas que te ibas a escapar, bicho asqueroso.

¡Oh! ¡Ah!

¡Haz algo, Glitz! -Pare, no toque a mi Glutz,

¿entendido?

-¡Pero bueno! ¿A qué estás jugando, lagartija?

(RÍE)

-Deje en paz a mi Glutz, no le ha hecho nada.

¿Dónde está Cabriol?

Suelta a mi bongolín, Aikor. Si te atreves a dar un paso más,

monchhichi, hechizo a tu alimaña.

¿Ha quedado claro? ¡Pero bueno! ¿Dónde está mi cetro?

-¡Está aquí!

¡Cabriol!

Gracias por tu ayuda, Glitz.

¡Eh! Devuélveme mi Glutz ahora mismo.

Bolitas paralizantes a discreción.

¡Cabriol!

(Música)

¡Oh, no!

¡Cabriol! ¡Vamos, Kauri, te seguimos!

(Música)

¡Vamos allá!

(Continúa la música)

No puede ser, ¿dónde se han metido?

¡Ah!

Vaya, se ha atascado el muelle.

(RÍE) Los monchhibichos nunca nos alcanzarán, ¿eh, mi Glutz?

(GRITA)

¡Ah!

¡El laberinto prohibido!

Es superpeligroso. ¡Allí!

¡Ayudadme! Ve a ayudarlo, rápido,

yo me ocupo de Glitz.

El superrebotador se ha roto.

No te preocupes, solo está un poco desenroscado.

Mira, ¿ves? Ya está como nuevo.

Vamos, ven, sígueme.

(Música)

¡Ay! ¡Ay!

(Continúa la música)

Devuélveme a Cabriol ahora mismo.

Eso nunca. Y, además, que sepas que ni siquiera se llama Cabriol,

se llama Glutz. ¡Ay!

¡Ay!

Unas pocas rocas no me van a detener, ¿me oyes?

Te voy a arrancar esas escamas, Glitz, ¡allá voy!

(Música)

¡Bolas paralizantes!

(Música)

¡Ah!

De vuelta al remitente.

¡Cabriol!

(Continúa la música)

¡Estás bien! ¡Puedes moverte! Estaba tan asustada...

(RÍE)

(Música tensión)

¡Puré de chhinanas, no puede ser! Hay que darse prisa.

(Continúa la música)

¡Oh, no! Estamos atrapados.

¡Las paredes se están acercando! ¡Nos van a aplastar!

¡Rápido, Hanae!

(Continúa la música)

¡Oh, no! Es muy corta.

Tengo una idea. ¡El superrebotador!

¡Hanae, cógelo! Gracias, Kauri.

(Continúa la música)

(TODOS) ¡Chi, chi, chi, hurra!

Rápido, monchhichis, hay que salir de aquí, es peligroso.

¡En marcha, monchhiamigos!

(TODOS) ¡Que tengáis buen viaje, tsurus!

Gracias a vosotros los niños tendrán dulces sueños.

Hanae... Sentimos mucho lo de Cabriol.

La próxima vez tendremos más cuidado, prometido.

(GORJEA) De todos modos,

ha encontrado una amiga para jugar cuando estemos ocupados.

¿Qué quieres, Bella?

(RÍEN)