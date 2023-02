# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos Monchhichis,

# de noche cuidan de ti.

# Monchhichis,

# las frutas brillan más, # y ayudan a soñar

# a los niños.

# Monchhichis,

# en tu casa entrarán, # los Surus volarán,

# y tú te dormirás. #

"Artus, mi héroe".

Ah... -Hola.

Toma, de parte de Sauce, para el día de los regalos.

-¿Una caja?

-Yo que tú apretaría el botón para ver qué es.

(Sirena)

-Es una sirena de policía.

(RÍE) Tengo que darle las gracias a Sauce.

(Sirena)

¡Yupi! ¡Una cámara de fotos!

De parte de Scoop.

¿Quieres que la probemos?

¡Sonríe!

No tengo tiempo.

Hola, Artus.

Madre mía, voy tardísimo con el correo.

-Seguita, tengo en una sorpresa para ti.

-¿Una sorpresa?

-Sí, por el día de los regalos.

¿Sigues teniendo prisa?

-Nunca tengo prisa con las sorpresas.

-Mi último trabajo, ¡tachán!

Es una estatua tuya. La hice con muchos sobres.

-Pero, son mis sobres.

Los sobres son para mi trabajo. Los necesito para enviar el correo.

-Pensé que te gustaría.

-¡Artus!

-Lo siento, Seguita.

Espera, te ayudaré a recogerlos.

-No, ya has hecho suficientes tonterías por hoy.

-Oh, mi artista favorito.

Mira lo que te he preparado. Un Surus todo de azúcar.

Pero, ¿qué le pasa?

Me encanta tu pose.

Artus, ¿me sacas una foto?

Artus, rápido, que me caigo. ¡Ay!

¿Estás triste, Artus?

Sí.

A Seguita no le gustó el regalo que le hice.

Incluso se enfadó conmigo.

¿Ah, sí?

¿Sabes qué? Entiendo mucho de peleas,

pero también sé cómo hacer para reconciliarse.

¿De verdad?

Sí, pues claro.

Escúchame con atención.

Para reconciliarte con Seguita tienes que convertirte en un héroe.

¿Un héroe?

Claro.

Todo el mundo adora a los héroes.

Confía en mí,

es la mejor solución si quieres que Seguita te vuelva a hablar.

Es el número especial "Criaturas de la colina misteriosa".

Vienen muchos animales horribles.

Oh, no me gustan nada las criconias.

Las criconias.

Si no son más que unos "monchhimontes" pequeños y buenos.

Me pregunto cómo una criatura con ese aspecto puede ser buena.

Ay... demasiado peluda.

¿Y esta?

Vaya, esta criatura es monísima.

Sí, ya está, acabo de encontrar a tu adversaria.

La criconia dorada.

Pero es... es un monstruo.

¿Quién te dice que tienes que luchar contra ella?

Además, ¿quién dice que será una de verdad?

Los dos somos grandes artistas,

tú esculpes una falsa criconia y yo te fotografío con ella.

Creo que voy a tratar de hablar con Seguita.

Será mucho más sencillo.

Um...

Eh... soy yo, Seguita, ¿sigues enfadada conmigo?

¿Y si vamos a ver juntos el vuelo de los Surus?

-¡No! Imposible,

por culpa de tus tonterías todavía tengo que ordenar todo esto.

Y déjame ya, tengo mucho trabajo.

-Oh...

(TODOS Buen viaje, Surus.

¿Y qué? ¿Ya te ha vuelto a hablar?

No, Seguita todavía está enfadada conmigo.

Creo que solo me queda convertirme en un héroe.

(RÍE)

Oh...

Ya puedes.

Vamos, Artus el héroe. La criconia gigante nos espera.

¡Ajá!

¡Echaos a temblar, pequeños monchhichis!

(RÍE)

Ahora vamos con las fotos, seguro que quedan súper bien.

Bueno, Artus, tienes que domesticar a la criconia,

demuéstrale que eres un héroe.

Tengo una idea.

Mira, ¡tachán!

Perfecto.

Vamos, no hay un minuto que perder.

¿Así?

Uh, aterrador (RÍE).

Genial.

Me encanta.

(RÍE)

(Grito)

¿Qué ha sido eso?

(Gruñido)

A lo mejor es una criconia de verdad, ¿no crees?

Por supuesto que no.

(Gruñido)

(GRITAN)

-¡Increíble pero cierto, descubrid la hazaña de Artus!

-Vaya, Artus ha descubierto la criconia dorada.

-¿Además la domesticaste?

-¡Guau, eres un verdadero héroe, Artus!

(TODOS) Es realmente increíble.

Te dije que funcionaría, ¿verdad?

Y tenéis la suerte de tener ante vosotros

a la fotógrafa oficial del héroe.

Si tenéis preguntas que hacer, ahora es el momento.

-¡Yo! -¡Yo!

-Seguita no está aquí. ¿Dónde puede estar?

Iré a buscarla, no te preocupes.

¿Puedo hacerte una pregunta?

(Puerta)

-¿Artus?

¿Una criconia?

No, no es un montaje para nada.

No lo es, es una foto de verdad.

¿Estás seguro?

Artus se asusta hasta del "mochhimontes" más pequeño.

Así que, domesticar a una criconia no le pega nada.

¿Y por qué no vamos a ver a esa criconia?

(TODOS) ¡Misión Monchhichi! ¡En marcha!

¿No vienes con nosotros?

Venga, así podrás ver a la criconia.

Solo tienes que entrar y hablar con ella.

Oh, no está aquí.

-¡Artus y la criconia!

-Scoob, ¿has visto Seguita?

-¿A Seguita? Sí.

Acaba de irse a la colina misteriosa con Hanae, Kauri y Sauce.

Han ido a ver la criconia dorada.

-(AMBOS) ¿Qué?

No pueden descubrir tu falsa criconia, Artus.

Y ya está.

Con mis trampas los horribles no tienen ninguna posibilidad de pasar.

¡Oh! ¿Pero qué...?

¿Quién va por allí? -(RÍEN)

-¡A los ladrones! ¡Ah...!

-Mira, por ahí.

¿Un carro?

¿Pero qué hace aquí?

Creo que ya lo sé.

(TODOS) ¡Ah!

¿Qué os decía?

Artus se lo ha inventado todo.

(Gruñido)

(GRITAN)

"Monchhidante", ida y vuelta.

¡Cuidado!

Voy a atarle las patas.

¡Ah!

Venga, rápido.

(GRUÑE)

Oh, no.

Es el monstruo.

(Música)

¡Ay...!

(GRUÑE)

La criconia.

Oh, no, les va a morder.

Artus, Ramita, Seguita.

Ve con ellos, la distraeremos.

-¡Ah!

¡Eh, por aquí, bicho con patas!

(GRUÑE)

No se asusta.

(GRITAN)

¡Kauri!

¡Ah...!

¡Artus!

-Seguita.

¿A dónde vas, Artus?

Espera, Ramita, ahora vengo.

¡No, Artus!

Bicho feo. (GRITA)

(GRUÑE)

(GRITA)

(GRUÑEN)

(GRUÑEN)

¡Sí, vete bicho feo!

Si no tendrás que vértelas con Artus el héroe.

Oh, Artus.

¡Eh!

Aquí estamos, Monchhichis.

Artus.

Me has salvado la vida, Artus.

Gracias, has sido muy valiente, un verdadero héroe.

-Para hacerme perdonar, si lo quieres...

-Oh, gracias, Artus, un "mochhimontes", qué bonito.

Entonces, ¿ya no te dan miedo? (NIEGA)

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Buen viaje, Sulus!

Gracias a vosotros los niños tendrán dulces sueños.