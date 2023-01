# En su verde hogar, # lleno de felicidad,

# los amigos monchhichis # de noche cuidan de ti.

# Monchhichis, # las frutas brillan más

# y ayudan a soñar a los niños.

# Monchhichis, en tu casa entrarán.

# Los tsurus volarán # y tú te dormirás. #

"UN AMOR DE LAGARTIJA"

"Frota más fuerte".

Babosas. Siempre soy yo quien hace las tareas.

¿Eh?

Ah, pues se acabó, ¿eh?

Venga, una siestecita.

(Timbre)

Oh, nunca me dejan tranquilo.

¿Sí? Qué pasa.

(LEE) "Queridos Blitz y Glitz.

Zacky ha vuelto a hacer tonterías en casa.

Una temporadita en casa de Aikor servirá para meterle en vereda.

Muchos besos, vuestra hermana Flitz".

(Timbre)

¿Eh?

-¡Fiu! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Retrocohetes!

¡Broom, supervelocidad!

Hola, tío Glitz.

¿Cómo vuela vuestra máquina?

-¡No! ¡No hagas eso!

Zacky, prohibido tocar el lagartomóvil de los titos.

-En vez de eso, ¿puedo jugar con las pociones mágicas de Aikor?

¿Y tío Blitz por qué no está?

-Tío Blitz no está aquí ahora mismo

y no, no puedes jugar con las pociones.

Ven, vamos a dar un paseo.

¡Ay!

¡Espera, Zacky! ¡Espera! ¡Espérame!

¡Ah!

¡Uy! -¡Oh!

¡Oh! -Ay.

-¿Qué pasa, tío?

-Nunca te acerques a los monchhichis. Son nuestros peores enemigos.

-Bueno...

Oye, tío, ¿quieres jugar al escondite?

Empiezas tú, ¿vale?

Cuenta hasta 100 y cierra bien los ojos, ¿eh?

¿Prometido?

-Ay, bueno, vale.

Uno, dos, tres, cuatro, cinco...

¡Empieza la cosecha!

(SE ESFUERZA)

Nadie recoge monchhiperas más rápido que yo.

¿Eh?

(Claxon)

¡Eh!

¡Eres un descarado!

Baja inmediatamente de mi monchhicoche.

Eh, ¿se llama monchhicoche? Es muy bonito.

Oh, ¿y tiene turbo?

Eh... Por supuesto que tiene turbo,

y no uno cualquiera, un turbobust.

¿Y sabe qué? Lo he hecho yo.

¡Guau! ¡Qué fuerte!

Y, oye, ¿no me quieres llevar a dar una vuelta?

Por favor, por favor.

Bueno, está bien.

Ni siquiera sé cómo te llamas. ¿Dónde están tus padres?

Me llamo Zacky,

pero no sé dónde están mis padres.

Me he perdido.

No me dejarás solo sin nadie, ¿verdad?

Eh... No, claro que no.

98, 99 y 100.

¡Atención, ya voy!

-¡Yuju! -¡Oh!

¡Oh, no!

¡El monchhichi con gafas se ha llevado al pequeño Zacky!

¡Zacky!

-¡Yuju! (RÍE)

¡Oh!

Zacky, bienvenido a nuestro cuartel general.

Hola, Sauce.

Oh, ¿has traído a un visitante?

Sí, y vamos a ver a Sylvus. ¡Ven!

(RÍEN)

¡Tuya! ¡Barco va!

-¡Buah!

-¡Toma tu correo! -¡Yuju!

-¡Bien! -¡Yuju!

-Oh, cómo mola vuestra casa.

-¿Entonces qué? ¿No te acuerdas de dónde vives?

-Pues no.

No me acuerdo de nada.

-No te preocupes, Zacky.

Kauri y Hanae van a ir a buscar a tus padres.

(ASIENTEN)

Y Sauce te cuidará mientras esperas. (RÍE)

Acabo de tener una idea, Zacky.

¿Y si fabricamos algo juntos tú y yo?

¡Oh, sí! ¡Muy bien!

¡Venga, vamos! (RÍEN)

-Y cuento con vosotros, mis mochhichis.

La familia de este lagartito debe estar muy preocupada.

Hay que encontrarla lo antes posible.

(AMBOS) ¡Entendido! ¡Misión Mochhichi en marcha!

¡Eh, pero espéranos, Cabriol!

(RÍE)

(TARAREA)

-Oh. ¡Oh, no!

¿Pero cómo voy a hacer para rescatar a Zacky?

(GRUÑE)

Mm, ya lo sé.

Raptaré a uno de los monchhichis

y así podré intercambiarlo por Zacky.

Qué travieso es Cabriol. Siempre quiere ir él primero.

¡Oh!

¡Bolitas paralizantes!

¡Chu! ¡Eh!

Ya tengo dos.

Andando en dirección a la cárcel para los secuestradores de Zacky.

(Música animada)

# Esto es lo que hay que hacer # si quieres inventar,

# tus lápices coger, # tu idea dibujar.

# Haré el trabajo hoy # pues preparado estoy.

# Un, dos, tres, allá voy.

# Tap tap, a clavar.

# Apretamos tuercas # y serramos recto.

# Tap tap, a clavar.

# Apretamos tuercas # y ten cuidado con los dedos. #

¡Ay!

# Y si algo se te atasca # y empieza a chirriar,

# lo puedes resolver, # aceite hay que coger.

# Olvida ya el temor, # pues todo irá mejor.

# Un, dos, tres, allá voy. # (RÍE)

# Tap tap, a clavar.

# Apretamos tuercas # y serramos recto.

# Tap tap, a clavar,

# apretamos tuercas # y ten cuidado con los dedos. #

¡Uh!

Ya está. Te presento el monchhidulo.

Puede hacer muchas cosas. Toma, te lo regalo.

¡Oh! ¿Para mí? ¿En serio? Sí.

¡Sauce, ven!

Pollinia se ha atascado en mi secador de pelo.

¿Ah, sí? No te muevas de aquí. ¡Ahora vengo!

(Música suave)

¿Ah? ¡Yuju!

Guay, me encanta pescar.

(TARAREA)

¡Oh!

-¡Uh!

-¿Pero qué pasa?

-¡He cogido un pez gordo! -¿Oh?

(OLFATEA)

¡Acelerador turbo! ¡Cuidado!

-¡Ah! -¡Lo siento!

-Sácame de aquí, Sauce,

o terminaré con la cabeza como una tostada.

¡Oh! Hala, ya está.

¡Zacky, para ya te he dicho!

-¿Pero qué está pasando?

-¡Es mi moto, para!

(RÍE) -¡Para!

Pero ¿quién le...? ¡Ay!

(RÍE) ¡Oy!

¡Ay!

¡Guau! Qué pasteles más ricos.

(Música animada)

(OLFATEA)

Zacky, que sepas que hay reglas en el Árbol de los Sueños

y la primera de ellas

es que nunca debemos molestar a los demás.

En cuanto a ti, Sauce,

eres el responsable de Zacky hasta que encontremos a su familia.

¡Oh! (CHILLA)

¡Pero si es el lazoliana de Hanae!

Le ha tenido que pasar algo.

Eso creo yo.

Sigue a Cabriol para ver qué le ha pasado.

Vale.

Será mejor que vengas conmigo, Zacky.

(GRUÑE)

Una bolita paralizante.

Es una señal de Blitz y Glitz. ¡Oh, no! ¡Mis titos!

¡Rápido, al monchhicoche!

Vaya, sí que pesan los monchhichis.

¡Blitz!

¡Abre la puerta! ¡Nunca!

¡No deberíais haber raptado a mi Zacky!

¿Qué? ¿Conoces a Zacky?

Bueno, claro que lo conozco. Es mi sobrino.

Un momento, Glitz.

Zacky no es nuestro prisionero. ¡Eh!

Y, sobre todo, Zacky, no te muevas de aquí, ¿entendido?

Cabriol y yo nos colaremos en casa de Aikor

y rescataremos a nuestros amigos.

(ESCRIBE) "Para intercambiar a Zacky

nos encontraremos en el laberinto".

(RÍE) Ya está.

Ahora solo queda enviarlo.

¡Eh, vuelve aquí ahora mismo! ¿Me oyes?

Hay que salir de aquí y rápido.

¡Solo tenéis que pedirlo! (AMBOS) ¡Sauce!

¡Cabriol!

Vamos a por Zacky.

Por eso nos secuestró Glitz.

Quería intercambiarnos por su sobrino.

¿Eh? ¿Su sobrino?

Pues nos está esperando en el monchhichoche.

(SE ESFUERZA) Está vez te pillaré.

¡Ay!

¡Oh, no! ¡No escaparéis!

¡Bolitas paralizantes a discreción! ¡Todos a cubierto!

¡Glitz, déjanos salir y te traeremos a Zacky!

No, no, no.

Solo aceptaré un intercambio de prisioneros, nada más.

-¡No!

Tengo que ayudar a mis amigos a salir de allí.

¿Eh?

(LOS TRES? ¿Eh?

¡Bien hecho, Zacky! ¡Ah!

¡Cuidado! ¡Apartaos!

(AMBOS) ¡Zacky!

-¡No! ¡Vuelve, Zacky!

¡Zacky!

-¡Oh! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme!

¡Ay, socorro! ¡Me voy a estrellar!

¡Zacky, estamos aquí!

¡Oh! ¿Cómo se para esto?

¡Oh! ¡Ayuda!

¡Agárrate a la cuerda!

¡Oh! ¡Sujetadme!

¡Ay!

Oh, gracias, amigos. He pasado mucho miedo.

-¡Zacky!

-¡Tío Glitz!

Perdón por desobedecerte.

Los monchhichis me han salvado.

-Sí, pero ahora se acabaron las tonterías.

Venga, volvemos a casa.

¡Adiós, Zacky!

¡Algún día tú también serás un inventor!

# Tap tap, a clavar.

# Apretamos tuercas

# y serramos recto.

# Tap tap, a clavar.

# Apretamos tuercas.

# Ten cuidado con los dedos... #

No te preocupes, Sauce.

Seguro que algún día volverás a ver a Zacky.

¡Buen viaje, tsurus!