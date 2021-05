Momonsters - Muñeco de nieve

(Despertador)

# (NIÑOS) ¡Haha!

(Música suave)

# ¡Hehe!

# ¡Hihi!

# ¡Hoho!

(Música suave)

# ¡Huhu!

# ¡Haha, Hehe, Hihi, Hoho, Huhu! #

(NIÑOS) ¡Momonsters, tus mejores amigos!

(RÍEN)

(PROFE) ¡Hola Momonsters!

¡Hola profe!

Hoy vamos a aprender lo que más le gusta a Eden,

una niña que vive en Andorra.

¡Tiene seis añitos y lo que más le gusta del mundo es

hacer muñecos de nieve!

Para hacer un muñeco de nieve tenéis que hacer dos grandes bolas de nieve.

Por último, tenéis que poner una zanahoria para la nariz,

unos botones para los ojos,

unas piedras para la boca y unas ramas para los brazos...

¡Ahora os toca a vosotros hacer un muñeco de nieve!

Y como siempre, vuestros amiguitos os ayudarán desde sus casas.

(NIÑOS) ¡Síiiiiii! ¡os ayudaremos!

(TODOS) ¡Wuaaaalaaaa!

¡U-una máquina que hace nieve!

¡Supermola! ¡Hi, hi, hi!

¡Parece que caen trocitos de papel del cielo!

Qué bonito, está todo lleno de nieve.

¡Oh! ¡Tá fía!

A-a ver si nos vamos a r-resfriar...

¡Ha, ha, ha! No te preocupes, Hehe, no está tan fría, ¡Prueba!

¡He, he, he! ¡Qué fresquita!

¡Hi, hi, hi! ¡Brilla!

¡Ho, ho, ho! ¡Y moja un poquito!

¡Muneco neve!

¡Es verdad! ¡Tenemos que hacer el muñeco de nieve! Hi, hi, hi

Mmmmm...

C-creo que la profe dijo que había que hacer dos bolas de nieve.

Una grande para el cuerpo y otra más pequeña p-para la cabeza.

¡Yo quiero hacer la bola grande!

Tú y Hihi podéis hacer la bola grande

y Hehe y yo haremos la bola más pequeña.

(TODOS) ¡Vale!

¿Muneco... neve?

¡Tadá!

¡La nuestra también está! Ayúdame a poner la cabeza, Hehe.

Uf... ¡listo! ¿ahora que hay que hacer?

C-creo que la profe dijo que teníamos que ponerle

una zanahoria, botones, piedras y unas ramas...

¡Es verdad! ¡Yo cogeré los botones!

¡Yo la zanahoria!

¡Yo las ramas!

¡Y yo l-las piedras!

Muneco... neve...

¡Tengo una caja llena de botones!

¡Yo he traído tres zanahorias!

¡Yo he recogido varias ramas!

¡Yo he encontrado muchas piedras!

¡Vamos a ponérselo al muñeco de nieve!

¡Los dos ojos!

¡La supernariz!

¡L-la boca sonriendo!

¡Los brazos! Ho, ho, ho.

Eh... ¿por qué tiene tantos brazos?

Para poder rascarse, peinarse, comer un plátano,

jugar a la pelota, saludar y señalar algo al mismo tiempo.

(TODOS) ¡Wuaaaalaaaa!

¡Buaaaaaaaa! ¡Buaaaaaaaa!

¿Qué le pasa a Huhu?

N-no lo sé.

A lo mejor no le gusta el muñeco de nieve.

¿Por qué Huhu llora?

(NIÑOS) ¡No ha podido participar!

(NIÑO) Sí, no ha podido hacer nada del muñeco de nieve.

¡Tranquilo, Huhu!

¿Mmm?

Nos vas a ayudar a hacer un muñeco de nieve...

¿Muneco... neve?

Uff, ¡Tadá!

Huhu, ¿me ayudas a poner estas ramitas aquí y aquí?

Huhu, ¿me ayudas a poner estos botones aquí, aquí y aquí?

Huhu, ¿me ayudas a poner esta zanahoria aquí?

Huhu, ¿me ayudas a poner estas piedras aquí?

Ahhhh ¡Wuaaaalaaaa!

Sí, es un...

(TODOS) ¡Huhu de nieve!

¡Huhu neve! ¡Hu, hu, hu!

(NIÑOS) Muy bien, lo habéis hecho muy bien.

(NIÑO) ¡Lo habéis conseguido! ¡Habéis hecho un muñeco de nieve!

(TODOS RÍEN)

(Música)

(NIÑOS) Ahora ya sabéis hacer muñecos de nieve.

¡Enhorabuena!

¡Huhu neve! ¡Hu, hu, hu!