Milo, el socorrista

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Música)

¿Está lista la piscina, papá? No del todo, Milo.

(Continúa la música)

¿Y qué tal ahora? Solo un poco más, Lark.

Oh, ¿habrá un tobogán de agua? No exactamente, Lofty.

(RÍEN)

(Campanilla)

¡Un cliente!

Lista, toda vuestra, niños. ¡Uh!

(Música)

¡Yuju!

(Música)

Oh, me ha hecho saltar, jefe Tyrone.

¿En qué puedo ayudarle?

-Lo siento, a mi uniforme de socorrista

le vendría bien un buen lavado.

¿Cuántas vidas ha salvado hoy, jefe Tyrone?

Muchas, Lofty, la playa estaba llena,

pero nadie ha estado en peligro porque yo he estado vigilando

constantemente, he mantenido a salvo a los surfistas,

he recogido un flotador que iba a la deriva

y he evitado que unos sándwiches se llenaran de arena.

(A LA VEZ) ¡Guau!

(RÍE) -A nadie le gustan los sándwiches con arena.

Vamos a lavar ese uniforme.

(Música triunfal)

Adiós.

Se lo llevaremos a Suds, mamá.

(Música)

Hola, Suds.

Hola, mis burbujeantes amigos.

¿Qué tenéis hoy para mí?

Es un uniforme de socorrista, Suds.

Estoy detectando agua de mar y arena.

¡Y algas apestosa! ¡Uh, uh!

(RÍE) Será mejor que me sumerja de inmediato

para rescatar este uniforme. (RÍEN)

(Música)

Suds, ¿tienes algunos uniformes de socorrista que podamos usar?

Déjame ver.

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Guau!

¡Somos socorristas!

(Música)

Maravilloso.

(RÍE) -Fantástico.

-Una playa bonita y segura, eso es lo que me gusta ver.

Oh, ahí está el jefe Tyrone. ¡Hola!

¡Hola! (GRITA)

¡Socorro! (SE ASOMBRAN)

¿Está bien, jefe Tyrone? No, me he lastimado el tobillo.

¿Quién ha hecho este agujero aquí?

-Ah, habré sido yo.

Excavo en busca de un tesoro, lo siento mucho.

(SE LAMENTA)

Debería ir al médico para que revise su tobillo.

¡Auh! Tienes razón. Pero tendré que cerrar la playa,

así no puedo proteger a nadie. (TODOS) ¡Oh!

-¿Cerrar la playa?

Podemos vigilar la playa por usted, jefe Tyrone.

Así no tendrá que cerrarla.

Bueno, parecéis socorristas,

y además sois tres.

De acuerdo, hacedlo. (A LA VEZ) ¡Bien!

-Gracias. -Gracias.

-Vale, socorristas, esta es la caseta de los socorristas

y ese es vuestro bote en caso de emergencia

y aseguraos de que nadie pase de la bandera roja,

el mar está muy picado ahí fuera.

Finalmente, como sabéis, lo más importante

que puede hacer un socorrista es mantenerse alerta.

No se preocupe, jefe Tyrone, puede contar con nosotros.

(A LA VEZ) ¡Adiós!

(Música)

(Zumbidos)

La playa parece segura desde aquí arriba.

Vamos a comprobarlo, solo para estar seguros.

(Continúa la música)

Eleanor, mira, he hecho un teatro de arena.

-Oh, bravo, precioso, Mycroft.

Cuidado no se queme con el sol. ¡Maravilloso!

-¡Eh, cógelo, Bruno!

(Continúa la música)

¡No pases de la bandera roja, Bruno!

(Música tensión)

Hay un tesoro en esta playa, estoy seguro.

Cuidado, comandante Cottontail, no queremos más tobillos lastimados.

Oh, tienes razón, mucha razón.

Esta es una playa segura.

Quisiera presentar una queja sobre esta playa.

No hay espacio.

Eso es porque es una playa bonita y segura, señor Croc.

Y todos quieren venir aquí.

Están viniendo ahora.

Ya veremos si vuelven. (RÍE MALICIOSAMENTE)

(ACENTO FRANCÉS) ¡Helados, tengo helados,

compren un helado!

¿Podemos comprar uno, podemos, porfa?

Aún estamos de servicio como socorristas.

Pero la playa está bien y tranquila. (AFIRMAN)

(RÍEN)

(Música)

Un helado de menta, por favor.

Nadie querrá estar en una playa con un tiburón aterrador.

(Música tensión)

Uno de fresa, por favor.

¿Podría ser uno de frambuesa con chispitas extra?

Claro, marchando.

(Música tensión)

¡Oh, Mycroft, cuidado, tiburón!

-¡No, oh, no!

(A LA VEZ) ¡Tiburón!

(Continúa la música)

Oh, mirad el tamaño de esa aleta.

-¡Ah, Bruno!

(Continúa la música)

Bruno...

-¡Corre, Eleanor!

-¡Mycroft!

(Continúa la música)

(RÍE MALICIOSAMENTE)

(A LA VEZ) Qué rico.

(Gritos)

Creo que algo malo pasa en la playa.

(Música tensión)

¿Qué ha pasado?

¿No habéis oído?

Había un tiburón. (LOS TRES) -¿Un tiburón?

-Sí, es grande y aterrador, así que todo el mundo

debería irse a casa porque la playa no es segura.

(A LA VEZ) -¡Oh!

El jefe Tyrone dijo que lo más importante

que debe hacer un socorrista es estar alerta.

Nosotros no hemos estado alerta,

somos los peores socorristas del mundo.

(GRITAN) ¡Tiburón, socorro!

¿Habéis oído eso? Tenemos que estar alerta ahora mismo.

(Música tensión)

Todavía tenemos que rescatar a todos del tiburón.

(A LA VEZ) ¡Vamos!

(Música)

Lark, tú rescata a los Dubois.

Lofty, tú y yo salvaremos al comandante Cottontail y a Bruno.

Y cuidado con ese tiburón. ¡Entendido!

(Música acción)

¡Viva, bien!

(Continúa la música)

¡Aquí, aquí!

-Gracias a Dios.

-¡Salvad a mi Bruno!

(Continúa la música)

(RÍE) Gracias.

(Continúa la música)

¡Uf! ¿Están todos a salvo?

(Grito de socorro)

No todos, Milo, el señor Croc está en la bandera roja.

(GRITA)

¡Y hay un tiburón ahí fuera!

Nuestra obligación es salvarlo.

¡Socorristas, al bote salvavidas!

(Música acción)

¡Socorro! El mar está muy agitado y he perdido mi flotador.

¡Cójalo, señor Croc!

¡Gracias, gracias!

-¡Bien! -Bien hecho.

-Hola, socorristas. Me han dicho que habéis mantenido la playa

a salvo de un terrible tiburón.

Solo hemos hecho nuestro trabajo, jefe Tyrone.

Y maravillosamente.

-Sois unos excelentes socorristas, fantásticos.

(A LA VEZ) ¡Bien!

-¿Pero dónde está ese molesto tiburón?

¡Oh, el tiburón es usted, señor Croc!

¿Tiburón? Bueno, puede que tengas razón,

un poquito... (GRITA)

-Lo siento, lo he hecho yo. ¿Hay algún tesoro ahí abajo?

(GRUÑE)

(RÍEN)

¿Cómo les fue a mis pequeños socorristas?

Oh, Suds, ha sido genial.

Tuvimos que vigilar la playa y mantenerla segura.

Pero nos distrajimos

y un terrible tiburón asustó a los bañistas.

Así que nos mantuvimos alerta y los rescatamos a todos.