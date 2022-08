Milo, el reportero

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

# ¡Milo! #

(RÍE)

(RÍE)

Mirad mi sombrero de vaquero.

Y mi sombrero de copa.

¿Cómo está usted?

(RÍEN)

Se supone que es un sombrero para el sol.

(RÍEN) Es precioso, Lofty.

Es muy bonito.

(RÍEN)

¡Oh! Es hora de sentarse un rato.

¿Dónde está mi periódico?

(Música suave)

¡Oh!

(Campanilla)

¡Un cliente!

(Música animada)

¡Yija!

(Continúa la música)

¡Hola!

-¡Hola, Harriet! ¿Qué nos traes para lavar...?

(Mensaje)

-¿...hoy?

-Hola. Perdón, no puedo parar.

Informar de las noticias, buscar historias, ropa que lavar...

¡Fechas límites!

¿Qué clase de historias?

¡No puedo explicarlo, no tengo tiempo!

Bueno, os lo cuento.

Los reporteros de noticias, como yo,

averiguan qué sucede en la ciudad y lo escriben en el periódico.

¡Todo lo que ocurre!

Noticias locales, resultados deportivos,

chismes de celebridades...

(A LA VEZ) ¡Vaya!

-A mí me gustan más los crucigramas.

(RÍE) Nos ocuparemos de lavar tu ropa.

(Música triunfal)

¡Adiós! ¡Los plazos! ¡Los plazos!

Se lo llevaremos a Suds, mamá.

(Música animada)

¡Hola! ¿Qué noticias tenemos hoy? (RÍE)

Es el traje de reportera de Harriet, Suds.

¡Interesante! Detecto tinta y... café.

¡Mucho café!

(RÍE)

(Música animada)

Suds, ¿tienes algo parecido?

¿Trajes de reporteros?

Voy a ver qué puedo hacer.

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Guau!

¡Somos reporteros!

Grabadora de voz.

¡Sonreíd a la cámara!

¡Oh! Perfecto.

¡La fecha límite! ¿Qué voy a hacer?

(Teléfonos)

¿Cuál es el problema, Harriet?

Necesito una historia para la portada,

pero no puedo salir del despacho. ¡Hay mucho que hacer!

Tengo que maquetar el periódico, preparar el crucigrama,

la tinta de la impresora... ¡Y hay un límite!

Nosotros lo haremos.

¿Vosotros?

¡Oh! Parecéis reporteros.

¿Podéis encontrar una historia que sea emocionante, sorprendente

y dramática?

¿Tienen que ser las tres cosas?

¡Por supuesto!

Eso es lo que esperan los lectores de "La Gaceta Milotown".

Déjalo en nuestras manos, Harriet.

Excelente noticia. Imprimiremos a las cuatro.

No me defraudéis. No lo haremos.

Recordad, pensad como reporteros.

A veces, las mejores historias están debajo de tus narices.

¡Uhm!

¡Vamos!

(Música animada)

(Continúa la música)

(ACENTO FRANCÉS) ¡Sí! ¡Maravilloso!

(A LA VEZ) ¡Noticias!

(Música suave)

Somos reporteros de "La Gaceta de Milotown", chef Pierre.

¿Puede decirles a nuestros lectores a qué se debe este revuelo?

¡Oh! ¡Por supuesto!

¡Mirad esta tarta! ¿No es espectacular?

De acuerdo, Pierre. Pero ¿qué tiene de especial?

Nada. Es solo una humilde tarta de manzana.

¿Y por qué está tan emocionado?

Porque una simple tarta es el pastel más perfecto.

¡Mua!

Sostenga la tarta y deme una sonrisa.

¡Sonría más!

Ahora, una pose pensativa.

¡Oh! ¡Bien!

(Cámara)

¡Oh! Una simple tarta de manzana no es muy dramática.

Necesitamos noticias de verdad.

La siento, chef Pierre.

¿Queréis un trozo antes de iros?

¡Oh, sí! Por favor.

¡Ah!

¡Os lo perdéis!

(Música animada)

(Continúa la música)

(Continúa la música)

¡Mirad! Eso debe ser noticia.

# Puedes lucirte bien, # mostrar tu belleza,

# soy feliz con mi llave inglesa. #

-¡Oh! -¡Bravo!

-¡Maravilloso! -¡Cantas muy bien!

Hola, Dave. Somos reporteros de "La Gaceta de Milotown".

¿Puedes decirnos qué ocurre?

Estoy en la calle tocando algunas canciones para los transeúntes.

Cuéntanos más.

Estoy aquí todas las semanas.

En el mismo lugar, a la misma hora, con la misma canción,

"La llave inglesa favorita de Dave".

Bueno... Eso no es inusual o sorprendente, Dave.

(RÍE) No mucho.

¿Queréis oírla desde el principio?

(SUSPIRA) No, gracias, Dave.

No es suficiente para la portada de Harriet.

¡Se acaba el tiempo, Milo!

(Sirena)

(A LA VEZ) ¡Sigue a esa historia!

(Música animada)

(Sirena)

¿Puede decirle a nuestros lectores qué sucede, jefe Tyrone?

¿Qué hace con esa escalera? ¿Y por qué?

¡Claro, Milo!

¡Estoy en medio de una emocionante y peligrosa misión de rescate!

¡Sí! ¡Es increíble!

¿A quién está rescatando?

La pregunta es: ¿Qué estoy rescatando?

Y la respuesta es...

ese balón.

(Música)

¡Oh!

Esperaba que fuera algo emocionante o sorprendente...

O dramático.

O los tres, si es posible.

(Música)

(SUSPIRA) ¿Qué clase de reporteros no pueden encontrar

ni una sola noticia de primera plana?

¡Oh!

(Crujido)

(GRITA)

¡Ah! ¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

¡Mi pie está atascado! ¡Socorro!

¡Ayuda!

¡Ayuda!

Eh... Milo...

Tenemos que volver con Harriet, Milo.

¡La fecha límite!

¡Milo!

¿Qué pasa, Lofty?

¡Ahí! ¡Ahí!

¡Oh! ¿Qué pasa, jefe Tyrone?

Mi pie... está un poco atascado.

¿Creéis que podéis ayudarme a bajar?

¡No hay problema, jefe Tyrone! No se mueva de ahí.

Intentaré no hacerlo.

Le ayudaremos a bajar...

¡con la grúa del camión!

¡Yo la levantaré!

(Música animada)

Y yo haré el rescate.

(Continúa la música)

Yo haré la fotografía.

¡Súbeme, Lark!

(Continúa la música)

¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!

(HACE ESFUERZOS)

¡Oh!

(RÍE)

¡Oh!

(Continúa la música)

Gracias, Milo.

De nada, jefe.

(Sirena)

¡Oh! Será mejor que vayamos a ver a Harriet.

Le llevaremos nuestras historias aburridas.

Veamos esas historias.

El chef local hace una tarta de manzana ordinaria.

El músico callejero toca la canción habitual en el lugar habitual.

Balón colgado en un árbol.

No hemos encontrado nada emocionante, sorprendente,

o dramático.

Lo siento, Harriet.

Al menos, Milo se ha subido en la grúa del camión de bomberos.

Déjame ver eso.

(Música tensión)

Oh, no es nada.

He rescatado al jefe Tyrone, que estaba atascado en un árbol.

¿Que no es nada?

¿Quién ha oído hablar de un bombero

rescatado de un árbol por un reportero?

¡Es emocionante! ¡Y sorprendente!

¡Y... y... dramático!

¿Los tres?

¡Los tres!

La portada perfecta.

¡Vamos, tenemos que imprimir un periódico!

(A LA VEZ) ¡Sí!

(A LA VEZ) ¡Noticias emocionantes! ¡Noticias emocionantes!

¡Ja! ¡Drama en el parque!

Unos reporteros heroicos salvan a un hombre.

¡Bombero rescatado de un árbol!

(Música animada)

(A LA VEZ) ¡Oh!

(Continúa la música)

A los periódicos les gusta exagerar.

(RÍE)

Gracias otra vez, Milo.

-¡Este es el periódico más popular!

(A LA VEZ) ¡Yuju!

(RÍEN)

¡Ah! Bienvenidos a casa.

¿Se han divertido mis pequeños sabuesos?

¡Oh, Suds, ha sido genial!

Encontramos una historia para la portada...

Buscamos por todas partes,

pero nada era lo bastante emocionante.

¡Rescatamos a un bombero y nos convertimos en noticia!

Bueno, son buenas noticias.