Milo, el limpiador

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍEN)

"Milo, ¿has ordenado tu habitación como te pedí?".

Ay... Casi, mamá. (SUSURRA) Deprisa.

Deprisa, aquí debajo.

Limpio y ordenado. Bueno, algo así.

Mm...

(Campanillas)

¡Un cliente!

(Música animada)

(RÍE) Ay, Milo...

(Música animada)

Hola, señora Sweep, ¿qué necesita que lavemos hoy?

-A este mostrador le vendría bien un repaso.

Está un poco polvoriento.

(RÍEN)

-Tiene razón.

-Les ayudaría, pero tengo la agenda llena.

Oh, ¿qué clase de lugares limpia, señora Sweep?

Oh, todo tipo de lugares, Lark.

(RÍE) He pasado el aspirador en clínicas veterinarias

y dentistas. He fregado en el cine y en el supermercado.

Incluso he pulido un palacio entero.

Mis clientes dicen que cuando la señora Sweep limpia...

¡todo brilla!

(A LA VEZ) ¡Guau!

-Sin embargo, mi uniforme de limpieza no reluce.

-Bueno, en eso podemos ayudarla.

(Música triunfal)

-Brillante, pues ya me voy.

Se lo llevaremos a Suds, papá.

Hola, Suds. Hola, mis burbujeantes amigos.

¿Qué traéis hoy para mí?

Es un equipo de limpieza, Suds.

¡Ajá!

La limpieza es algo de lo que sé mucho.

(RÍE)

Cuando termine con esto, estará sin manchas.

(RÍEN)

(Música)

Suds, ¿tienes algún traje de limpieza que podamos usar?

Déjame ver...

(Música)

(A LA VEZ) ¡Uau!

¡Somos limpiadores!

¡Oh! Pero, ¿qué vamos a hacer con la limpieza del castillo?

-Lo siento mucho, reina Mabel, pero es una emergencia.

¿Cuál es el problema, señora Sweep?

Hoy debería hacer la limpieza habitual de los miércoles

en el castillo de la reina Mabel, pero alguien ha derramado

unas cebollas en escabeche en el supermercado.

Eso olerá mal. ¡Uh! No sabes cuánto, Lofty.

Me necesitan a mí y a mi fregona, y superrápido.

-Yo limpiaría el castillo,

pero tengo una cita urgente con los montadores de coronas.

Pensé que tenía muchas coronas de repuesto,

pero no puedo encontrarlas por ningún lado.

Nosotros podemos limpiar el castillo.

¿Podríais?

Bueno, parecéis expertos limpiadores.

(RÍE) Vale, estáis contratados.

(A LA VEZ) ¡Bien!

-¡Eso es fantástico! (RÍE)

-Aquí tenéis,

estas son mis mejores herramientas de limpieza.

Estos son los plumeros, las escobas, las fregonas...

¿Qué es esa cosa? Eso, joven Lark,

es Vick Aspiro, la aspiradora de alta potencia

¡más fantástica que el dinero puede comprar!

(SUSURRA) Pero tiene demasiada fuerza para mí.

(A LA VEZ) ¡Uau!

-Como siempre digo cuando se trata de limpiar,

los brazos dan los mejores resultados.

No se preocupe, señora Sweep, no la defraudaremos.

Bien.

Esta es la lista de todas las habitaciones que tenéis que limpiar.

Pero si son muchas habitaciones.

(RÍE) Es mucho castillo.

-¡Oh! Debo irme ya al supermercado. ¡Me voy corriendo!

-¡Uh! Y no os decimos: "¿Es posible que el ascensor llegue

a los montadores de coronas?".

(Claxon)

¿Qué limpiamos primero?

(Música)

Estos elegantes jarrones están polvorientos.

(Continúa la música)

Yo limpiaré estos libros.

(Continúa la música)

¡Oh! Estas armaduras están cubiertas de telarañas.

(TOSE)

(SUSPIRA)

(Continúa la música)

¡Oh!

¡Uf! Limpiar es un trabajo duro.

¿Cómo vamos a limpiar todas estas habitaciones

con estas cositas? ¡Oh!

Necesitamos algo que elimine todo este polvo rápidamente.

¿Estáis pensando lo que estoy pensando?

Sí, si lo que estás pensando es... (A LA VEZ) ¡El Vick Aspiro!

¿Cómo funciona?

(Motor)

¡Ah!

(Continúa ruido motor)

¿Funciona? Creo que sí.

Dale más potencia, así terminaremos más deprisa.

(Música tensión)

¡No!

(Música)

(GRITAN)

(Continúa la música)

¡Haz que se detenga!

(GRITAN)

(Continúa la música)

¡Está fuera de control!

(A LA VEZ) ¡Oh! (SUSPIRAN)

Ha absorbido más que polvo.

Ahora tendremos que sacarlo todo. ¿Pero cómo?

Puede que este botón sea para que Vick Aspiro sople.

(A LA VEZ) ¡No, Lofty!

(GRITAN)

(Música, motor)

(RESOPLAN)

(EXCLAMA) ¿Pero qué hemos hecho?

(Música triste)

Hemos provocado un gran desorden en el castillo de la reina Mabel.

¿Qué clase de limpiadores no pueden limpiar un simple castillo real?

Oh, los peores de todos.

Tal vez no deberíamos haber usado el Vick Aspiro.

Creo que intentamos hacer las cosas demasiado rápido.

¡Tienes razón, Lofty! ¿Qué dijo la señora Sweep?

Cuando se trata de limpieza...

(A LA VEZ) Los brazos dan los mejores resultados.

Aún hay tiempo para los mejores resultados

para la señora Sweep y la reina Mabel.

Ahí te quedas, Vick Aspiro.

(Música)

(TODOS) ¡Vamos a limpiar!

(Continúa la música)

(Clic)

Eh...

Milo, Lark...

¡Nunca había visto esa puerta!

Aún queda otra habitación que limpiar.

Ya hemos hecho todas las habitaciones de este piso,

esta no está en la lista.

Bueno, somos limpiadores, ¡así que vamos a limpiarla!

¡Yuju! ¡Hemos vuelto!

¡Hola, señora Sweep! ¡Hola, reina Mabel!

¿Sabéis? No he encontrado una sola corona que me guste,

qué decepción. ¡Hemos limpiado todo el castillo!

Espero que hayamos hecho un buen trabajo.

Vamos a inspeccionar la limpieza, reina Mabel.

(Música)

¡Uhm! Interesante.

Mi castillo está totalmente...

Absolutamente...

Y completamente...

¡Reluciente! (TODOS) ¡Bien!

Hicimos todas las habitaciones de la lista.

Incluso una que no estaba en la lista.

¿Una habitación que no está en la lista?

¿Cuál es esa habitación?

Esta.

¡Oh! ¡No lo recordaba!

¡Oh! Todas mis coronas reales.

Sabía que había dejado esta habitación por alguna parte.

-Y esta también está impecable.

¡Una limpieza superior, limpiadores! (TODOS) ¡Bien!

(RÍEN)

(RÍE)

¿Y cómo les fue a mis pequeños limpiadores?

¡Oh, Suds! ¡Ha sido genial!

Tuvimos que limpiar el castillo de la reina Mabel

y había muchas habitaciones.

Intentamos hacerlo de la manera más rápida posible

con una poderosa aspiradora,

pero todo quedó aún más desordenado que antes.

Pero luego, dejamos de tomar atajos

y limpiamos el castillo de la manera adecuada.