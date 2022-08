Milo, el doctor

# ¡Milo! #

(Música animada)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(Continúa la música)

# ¡Milo! #

(RÍE)

Parche. Parche.

Parche. Parche.

Bomba. Bomba.

Bomba. Bomba.

Pinchazo arreglado. (TODOS) ¡Bien!

Oh, pensé que te habíamos perdido. (RÍEN)

(Timbre)

¡Un cliente!

(BOSTEZA) -Bienvenida, doctora Diamond.

-Hola, ¿podrías lavarme la bata, por favor?

-Por supuesto.

Oh, parece un poco cansada, doctora Diamond.

Ha sido un día muy ajetreado en el hospital.

He arreglado huesos rotos, curado dolores de estómago,

he sanado oídos doloridos e incluso he vendado traseros magullados.

(RÍEN)

Lavaremos su bata enseguida.

(Música)

Perfecto. (BOSTEZA) Oh, Dios...

Le llevaremos esto a Suds, papá.

Hola, ¿qué tenemos aquí? (RÍE)

Es una bata de médico, Suds.

Bien, el doctor Suds prescribe mucho jabón y burbujas para esto.

(RÍEN)

Suds, ¿tienes alguna bata de médico que podamos usar?

Déjame ver...

(Música)

(TODOS) ¡Vaya, somos doctores... En un hospital!

¡Guau!

(RÍEN)

(MEGAFONÍA) -"Jóvenes doctores, preséntense a la doctora Diamond.

Jóvenes doctores se presentan al servicio, doctora Diamond.

Oh, me alegro de que estén aquí, doctores.

¿Pueden ocuparse de la sala de urgencias mientras me ocupo

de un importante asunto de médicos?

Oh, ¿qué asunto importante de médicos?

(BOSTEZA) Una siesta.

He estado trabajando durante tantas horas que ya no me acuerdo.

A estas horas suele haber mucho trabajo, así que...

No se preocupe, doctora Diamond, su turno está a salvo con nosotros.

Perdone, doctora Diamond.

Puede parecer una tontería,

pero a veces la risa es la mejor medicina.

Necesitaréis esto.

¿Y nuestros pacientes? Están en esos cubículos.

Oh, es hora de mi siesta. Hasta luego.

(Música)

Mycroft Dubois.

Bien, ¿cuál es el problema? Doctor, tiene hipo.

Suena a hipo.

(MURMULLA)

Buenas noticias. Creemos que podemos curar tu hipo.

Oh, eso espero.

Mycroft, tienes que beberte este vaso de agua cabeza abajo.

¿Eh?

¡Funciona!

(HIPO) No...

Este es el peor caso de hipo que he visto.

Parece que nos necesitan ahí al lado.

Volvemos y probaremos algo más. Por favor, deprisa.

¿Cuál es el problema, Dama Dolores? (AFÓNICA) He perdido la voz.

Suena a que ha perdido la voz.

¿Dónde la vio por última vez, Dama Dolores?

Bien, no será difícil encontrar la voz de una cantante.

(Música)

(GRITA) ¡No la encontramos por ningún lado, Dama Dolores!

(Bocina)

Enseguida volvemos, Dama Dolores.

(SOLLOZAN)

(Música)

¿Cómo podemos ayudarte, Horatio?

Me duele un poco la cabeza. Vamos a ver...

(RÍE) Solo es una bromita. (RÍEN)

Parece que estás enredado en un hula hoop.

Vamos a desenredarte.

Pasa por debajo... Así, así.

Pasa por aquí.

¡Lo estáis empeorando!

¡Ah!

¿Alguien por aquí sabe cómo desenredar un hula hoop?

(SOLLOZAN)

¿De dónde han salido todos?

Doctor Milo, tengo un pequeño problema.

-Yo estaba primero. Tengo el brazo atascado.

-Doctor, ¿podría ayudarme con mi dolor de espalda?

¡De uno en uno, por favor! Yo estaba primero...

(GRITAN A LA VEZ)

-¡No os olvidéis del hipo de Mycroft! -¿Y qué pasa conmigo?

-Deprisa. ¡¡No tardaremos, Dama Dolores!

La doctora Diamond dijo que había mucho trabajo aquí.

(GRITAN)

Tenemos que hacer una buena cura.

Mi mamá dice que el hipo desaparece con un susto.

¿Puedes dejarme eso, Horatio? Por supuesto.

(HIPO)

(TODOS) ¡Bu! (HIPO)

Esto tampoco funciona.

Esto está muy oscuro. ¿Hola?

Usaremos un poco de jabón para despegarte.

Bien pensado, doctor Lofty.

Uh...

(ESFORZÁNDOSE)

(TODOS) -¡Bu! (HIPO)

(GRITAN)

(Estruendo)

Yo no puedo más, que alguien llame a un médico.

¡Oh! Yo soy médico.

Ser médico es muy duro. No hemos curado a nadie.

Nuestra tasa de éxito podría ser mejor.

(GRITAN)

¡Está fuera de control! ¡Milo!

(GRITAN)

(Estruendo)

(SORPRENDIDOS)

Oh, ¿siguiente? Miradlos.

(RÍEN)

-Ha parado el hipo.

(CANTA)

(RÍEN)

-Mi espalda está bien. -Estoy mejor.

(Timbre)

Bueno, ya estoy lista para volver al trabajo.

Oh, ¿dónde están todos los pacientes? Están curados.

Tenías razón, doctora Diamond, la risa es la mejor medicina.

Bien, habéis hecho un trabajo maravilloso.

(TODOS) -¡Sí!

-Tengo que decir que sois los médicos más divertidos

que he visto en mi vida. (RÍEN)

¿Os ha gustado ser médicos? Ha sido genial, Suds.

Tuvimos muchos pacientes. Y todos tenían diferentes problemas.

Pero hicimos que todos se sintieran mejor haciéndonos reír.

Una buena risa es justo lo que receta el médico.