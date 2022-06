Vertido negro

# Meteohéroes.

# Hacemos llover # y el viento soplar.

# Puede hasta nevar, # se puede nublar.

# ¿Oyes ese trueno? # Mira allí qué rayo.

# Los grados controlamos, # somos un equipazo.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes.

# Meteohéroes. #

(Explosión)

(RÍEN)

Su armadura no es rival para mis cañones de luz,

capitán Tiempo.

(Música animada)

Venga ya. ¿Quieres parar de una vez?

Perdón. Más vale que lo limpies ahora mismo.

No, no, no. Sí, sí, sí.

(Alarma)

(TODOS) ¡Transformación!

Thermo.

Nubess.

Nix.

Ventum.

-Pluvia.

Fulmen.

(TODOS) ¡Meteohéroes!

(TODOS) ¡A salvar la Tierra!

(Alarma)

Ha del barco, Meteohéroes.

Hoy vuestra misión os lleva al mar del Norte.

-La plataforma petrolera del Dr. Makina está oxidada.

No se ha reparado en años.

Incluso ha estallado una tubería por su mal estado.

-Oh, no, no.

Mi plataforma favorita se ha estropeado.

Tiene un gran valor sentimental para mí.

Fue mi primera plataforma petrolera en alta mar.

Daos prisa, Meteohéroes,

venid a repararla pero ya.

-La fauna oceánica de la zona

corre el riesgo de quedar cubierta de petróleo.

-Aspiraré ese vertido en un santiamén.

-Necesitarás una aspiradora más grande que esa

pero me gusta tu entusiasmo.

Tú y Thermo os encargaréis de esta misión.

¿Confías en que Ventum no vierta nada más en el océano?

(SE BURLA) Bla, bla, bla. ¿Pero qué estás diciendo?

-¿Listos, Meteohéroes?

Destino: Mar del Norte.

(TODOS) Banda Hiperméteo.

Oye, se mueve el suelo. ¿Será un terremoto?

Esto no es tierra firme.

Es una ballena cubierta de petróleo. Hay que limpiarla.

Tengo una idea.

¡Uh! Está congelada.

Necesitas un traje de neopreno.

Tengo algo mucho mejor. ¡Tachán!

Algo como esto.

Oye, esto está muy oscuro.

-Háblame, Ventum, ¿estás ahí?

-Estoy bien, Margarita.

Es hora de despejar esto con un remolino de agua.

(Música animada)

Buen trabajo de limpieza, Ventum.

(RÍE) Nunca me había dado las gracias una ballena.

¡Increíble! Aún no hemos terminado.

Tenemos que deshacernos de ese aceite

y arreglar la fuga.

¿Puedes reparar el tubo roto?

Yo congelaré el aceite. ¡Rayo térmico!

El petróleo no se congela.

Pues claro que no se congela. Ya lo sabía.

Te estaba poniendo a prueba, Tempos.

¡Rayo térmico!

¡Uh!

(Música animada)

¡Fuga arreglada!

(RÍE)

Genial, Ventum. El aceite está contenido.

Fantástico. Voy para arriba.

De acuerdo.

(ASUSTADO) Eh, ¿oyes eso?

Tened cuidado. La presión de la planta es muy alta.

Apagad los motores.

Ventum, debemos cerrar la plataforma.

Busca una palanca, un interruptor. Lo que sea.

Allí, Thermo. Lo veo.

Está ahí. Buen trabajo, Ventum.

(ESTORNUDA)

Eh, bien hecho, Thermo.

(RÍEN)

(ASUSTADO) ¿Eh?

Qué raro. La palanca no mantiene la posición.

Voy a poner el... (ESTORNUDA)

Son los Maculans. Mi nariz nunca falla.

(TODOS) ¡A por los Maculans!

-Serán invisibles pero sabemos que están en la palanca.

-Déjame a mí a esos monstruos escurridizos.

(Música animada)

¡Ah!

Listo. La presión de la plataforma ha bajado por fin.

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

(AMBOS) ¡Hora del selfie!

No, teníais que ayudar a los Meteohéroes a reparar mi plataforma.

Qué macuvagos.

Os vais a enterar...

-Buen trabajo, Meteohéroes.

La Guardia Costera cerrará la plataforma

hasta que esta sea segura

y enviará un barco a limpiar el petróleo.

-Si tuviéramos más plantas de energía solar y eólica

no dependeríamos de combustibles fósiles

y el mar estaría más limpio.

¿Y las gafas de Ventum estarían más limpias también?

Puaj. ¿Qué pasa?

Yo veo muy bien con mis gafas tal y como están.

Ah, por cierto, ¿qué tal si limpias mis juguetes mientras?

Limpia esto, limpia aquello.

¿Qué os creéis que soy? ¿El meteordomo?

(RÍEN)

¿Sabes lo rápido que va el viento a través de un aerogenerador?

(BALBUCEA) ¿Y tú, Peegu?

Un aerogenerador alcanza hasta 230 km/h.

(BALBUCEA)