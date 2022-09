# Meteohéroes.

# Hacemos llover # y el viento soplar.

# Puede hasta nevar, # se puede nublar.

# ¿Oyes ese trueno? # Mira allí qué rayo.

# Los grados controlamos, # somos un equipazo.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes. #

¡Toma! ¡Gracias!

Para ti. Lo enjuago.

Ahora te lo paso a ti. Y al lavavajillas.

¿Quién quiere salir a dar un paseo?

-No, gracias. Ya me he bañado esta semana.

-Tú te lo pierdes, me encanta la lluvia.

-¡Andrew! ¡El fregadero! ¿Tenías tus juguetes ahí otra vez?

-¡Perdón! -Gracias, Andrew.

No se juega en la pila. -Venga, vámonos ya.

-No queremos perdernos el paseo bajo la lluvia.

(Trueno)

Creo que será más un baño que un paseo, Pluvia.

¡Está diluviando! -¡Alerta!

-¡Alerta, Meteohéroes!

(TODOS) ¡Transformación!

Thermo.

Nubess.

Nix.

Ventum.

-¡Pluvia!

Fulmen.

(TODOS) ¡Meteohéroes, a salvar la Tierra!

¡Alerta, alerta! -"Ciao", Meteohéroes.

La misión de hoy no os llevará muy lejos de aquí.

-Os quedaréis en Italia. Algo ha bloqueado un desagüe

en el norte y ha hecho que un río inundara un pueblo cercano.

-¡Sí! Con el río desbordado, puedo atrapar sabrosas truchas

de río en un periquete.

(RÍE MALICIOSAMENTE)

El agua se desborda como en una pila atascada, ¿eh, Ventum?

¡Que sí! Lo he pillado. Ya no dejaré nada en la pila.

-Ventum, ya que sabes un par de cosas sobre desatascar desagües,

tú irás a esta misión. Y Nix, tú irás con él.

-¿Qué? ¡Pero me voy a empapar! Pluvia, ¿no quieres ir tú?

¡Te encanta el agua! -¿Crees que lo mejor para detener

una inundación es más agua? -Vale, vale... ¡Lo pillo!

Ya iré yo... Es que odio mojarme. -Esa es la actitud, Ventum.

-¿Listos, Meteohéroes? Destino...

Norte de Italia.

-¡Ah! Odio... mojarme.

(RÍE) Eres peor que un perro mojado. El río inundará todo el pueblo.

Hay que averiguar la causa de este desbordamiento.

Mira, Ventum, hay un puente en ese lado.

¡Pues ya te llevo! ¡Tor... nado!

¿Puede ser más accidentado este paseo? ¡Ay!

Ahí está. Un montón de basura bloquea el desagüe.

(AMBOS) ¡Ah!

(A LA VEZ) ¡Oh!

¡Las alcantarillas están a rebosar de agua!

¡Hay que eliminar esa basura! ¡Ah!

(SOPLA)

¿Eh? Mi soplido debería haberla eliminado.

Ah, mira, maculans. Tu ráfaga ha eliminado

su invisibilidad. "Parece que los maculans

están acumulando basura y bloquean el desagüe

para dificultar el paso del agua.

No es que tu soplido no tuviera efecto, Ventum".

-¿Eh? ¡A por ellos!

¡"Suriken" de hielo!

(GRITAN)

(GRUÑEN)

Gracias, Nix. Es la hora de eliminar

toda esa basura con una megarráfaga.

(Estruendo)

(GRITAN)

(Música animada)

¡Épica! ¡Misión cum...! Ah... ¿Ventum?

¿Qué? ¡Mira arriba!

¡Oh!

Yo me encargo de esto. ¡"Suriken" de hielo!

¡Uf! Por los pelos. ¿Qué? ¡Oh, no!

Ahora todo es más pequeño y afilado.

(AMBOS) ¡Ah!

¿Qué hacemos? ¡Ay!

Cálmate, podemos recoger todo con tu tornado.

¡Pero cae mogollón de basura! Entonces, haz más tornados.

¡Vale! Me pongo a ello. Manda uno a la izquierda.

¡Otro a la derecha! Uh.

Otro al frente, otro detrás. Otro aquí, a mi lado.

¡Uno hacia allí! ¡Y... fin!

(JADEA) ¿Eh?

Ahora solo queda decidir qué hacer con la basura.

¡Yo tengo una idea!

¡Ajá!

(Música acción)

¡Ah! Puaj...

(RÍE) ¡Perfecto! ¡Unos columpios!

(AMBOS) ¡Misión cumplida!

¡No! Yo que contaba con esas deliciosas truchas de río.

Macudespojos, os vais a enterar.

(SOPLA)

(GRITAN)

Qué divertido. Ostras... Buen trabajo, Ventum.

Unos preciosos columpios hechos de material reciclado.

¡Hora del selfi! ¿Eh? ¡Faltaba una!

(Zambullida)

Me he vuelto... a mojar.

(RÍEN)

Buen trabajo, Meteohéroes. Es importante no tirar nunca basura

en los ríos. Tenemos que cuidar y mantener

limpia el agua. Hay que separar la basura

y reciclarla en contenedores.

(RÍE) ¿Aún te molesta mojarte?

¡Eh!

(GRUÑE)

Un poco. ¿Y a ti?

(RÍEN)

A veces, viene bien un baño.

(RÍEN)

(BALBUCEA)

¿Quieres saber cuántas botellas de agua de plástico recicladas

se necesitan para hacer una nueva? Treinta botellas.

Así que recíclalas siempre.

(BALBUCEA)

(RÍE) Tampoco creo que te puedas beber tantas.