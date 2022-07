Pesca furtiva

# Meteohéroes.

# Hacemos llover # y el viento soplar.

# Puede hasta nevar, # se puede nublar.

# ¿Oyes ese trueno? # Mira allí qué rayo.

# Los grados controlamos, # somos un equipazo.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

¡Madre mía, qué grandes estáis!

No os preocupéis, hay comida virtual para todos.

¡Ostras, pedazo de simulador! ¿Verdad?

Se comportan como los peces de verdad.

Es muy instructivo. ¿Eh?

¡Venid, pececitos! ¡Que os pesco, que os pesco!

¿Por qué corréis tanto? (GRUÑE)

Os atraparé, pececitos.

(ENFADADA) ¡Adam!

¿Eh? -¡Alerta, alerta, Meteohéroes!

Salvado por la campana.

(TODOS) ¡Transformación!

(TODOS) ¡Meteohéroes!

¡A salvar la Tierra!

¡Alerta, alerta!

-Saludos desde el Triangulo de Coral, Meteohéroes.

Se os necesita ya en ese vivero marino,

una gran área marina del sureste asiático.

-Ese maravilloso espacio natural

es el hogar de muchas especies de coral y tortugas del mundo,

y más de 200 especies de peces de arrecife,

pero la población de peces está menguando

y muchos de los peces que quedan

muestran síntomas de sufrir una extraña enfermedad.

-Quiero tener el acuario más grande y ultralujoso del mundo.

Maculans, todos a la vez, que no quede allí ni un pez.

-Los Meteohéroes tenéis que salvar el arrecife como sea.

Esta ardua tarea requiere un equipo de avalada trayectoria.

Pluvia y Thermo. (AMBOS) ¡Meteokey! ¡A salvar peces!

-¡Al telechorrazo!

Destino: el Triangulo de Coral. (AMBOS) ¡Banda Hiperméteo!

Me da a mí que en esta misión estarás en tu salsa,

por así decirlo.

¿En mi agua, te refieres? Te veo abajo.

¡Tempus! ¿Me echas un cable para que Pluvia no me deje atrás

bajo el mar? ¡Marchando un traje meteomarino!

¡Meteokey!

¡Aquí estoy, venga!

Pobres peces, no tienen muy buena cara. ¡Ah!

¡Ah!

¡Mira por dónde nadas! Algo falla.

¡Heroejet!

Bonito, no te haré daño. Relax.

(BURBUJEA)

-Tenemos que entender qué nos dice este pez.

-Tranquilos, Meteohéroes.

Peeguu traductor está aquí para ayudar.

(BALBUCEA)

-Tenéis que colocar las bandas Hiperméteo

en la posición correcta

para que capte el burbujeante lenguaje de los peces.

Pluvia, pon la tuya delante del pez

mientras Thermo localiza una buena señal.

No... No... No funciona. Aún no.

(BALBUCEA) -¡Eso es! No te muevas.

Eso intento. (BALBUCEA)

-¡Oh, por Neptuno!

Han desaparecido muchos peces del arrecife.

Este pez Napoleón está diciendo que acaba de huir despavorido

de un pez agresivo que nunca antes había visto.

-¡Qué horror!

¿Nos puedes enseñar ese pez?

Qué mareo bucear del revés.

Es más veloz de lo que aparenta, ¿eh?

¡Ah! ¡Ay!

¡Pero si eso no es un pez, es un submarino robapeces!

Pero ¿quién lo pilota? Se me ocurre quiénes serán.

¡Macuescáner!

(AMBOS) ¡Maculans!

¿Y por qué no me ha dado la alergia?

Estás bajo el agua con un traje hermético.

Eso que te ahorras.

Estornudar en una escafandra no mola.

Y ahora que estáis listos... (TODOS) ¡A por los maculans!

-¡Aquaesferas!

Es muy duro. (RÍEN)

¡Ni se os ocurra, robapeces!

¡Que no se escapen esas pelusas apestosa!

¡Heroejet! ¡Ah!

¡Venga, Pluvia! (RÍEN)

¡A por ellos! (GRITAN)

Son muy rápidos.

¡Que se están pirando! Espera, mira.

Los peces se van a engañar a los maculans.

(GRITAN)

Bravo. ¡A salvar a los peces!

¡Aunemos fuerzas!

(RÍEN)

(AMBOS) ¡Poder Superméteo!

¡A darles duro con el hielo!

¡Eso! Has destrozado su hélice.

Ya no os podéis escapar, pelotillas.

¡Marchando unos maculans ahumados! ¡Rayo térmico!

Y con el humo se esfuman. (AMBOS) ¡Misión cumplida!

¿Qué hora es? (AMBOS) ¡Hora del selfi!

-¿Cómo? Maculans, ¿no habéis pescado ni un pez?

¡Macuzopencos, os vais a enterar! (GRUÑE)

-Buen trabajo, chicos.

El submarino del Dr. Makina ha sido requisado por las autoridades.

-No tenemos que olvidar nunca lo mucho que queda por hacer

para proteger y recuperar los ecosistemas marinos del mundo.

Ahora, Pluvia, tenemos una sorpresilla virtual para ti.

-Ay... ¡Me encanta, muchas gracias!

(BURBUJEA) ¡Que te pesco!

¡Ay! Seré besugo...

¡Pez burbuja! (RÍEN)

La variedad de peces y coral del océano es muy grande.

Hay que respetar y proteger toda la flora y la fauna,

tanto la marina como la terrestre. Todas.

(BALBUCEA) -Exacto.

Aunque no te lo creas, eso también incluye a nuestro amigo Fulmen.