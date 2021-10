Olas verdes 2ª Parte

# Meteohéroes.

# Hacemos llover # y el viento soplar.

# Puede hasta nevar, # se puede nublar.

# ¿Oyes ese trueno? # Mira allí qué rayo.

# Los grados controlamos, # somos un equipazo.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes. #

(Música acción)

¡Voy para allá, Pluvia! ¿Pluvia?

(Pitido)

Probaré con la señal de vídeo.

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

¡Alerta, alerta, Meteohéroes!

He rebobinado las imágenes de la banda Hiperméteo de Pluvia y mirad.

(A LA VEZ) ¡Maculans!

Y esto es problemas.

(GRITA) ¡Pluvia!

-Ventum, ayudarás a Pluvia, pero no irás solo.

Thermo va en camino para ayudarte.

Thermo. ¡Meteokey!

¡El Telechorrazo!

Destino: Tornado de Ventum a orillas del Mar Amarillo.

¡Banda Hiperméteo!

(Música acción)

¿Por qué has tardado tanto?

(A LA VEZ) ¡Ah, pajarracos!

(Continúa la música)

(GRITA)

(Continúa la música)

¡Frena un poco, conduces el tornado como un chiflado!

¡Pluvia está en problemas!

¡Ya, pero si nos estrellamos no podremos ayudarla!

(GRITAN)

(Continúa la música)

Si no fuera por mi gran sentido del equilibrio,

ya me habría caído. ¡Achús!

(GRITA)

Mi nariz nunca falla, debe de haber maculans por aquí.

Un regimiento como mínimo.

(A LA VEZ) ¡Maculans!

Sí, parece que los maculans están trabajando en la granja.

¡Qué asco! ¿A qué huele?

Yo no he sido, lo juro.

"Es fertilizante.

El sensor de la banda Hiperméteo indica que hay una gran concentración

de fertilizante cerca.

Eso explica el exceso de nitrógeno en el agua".

Lo primero es lo primero, debemos encontrar a Pluvia.

Hagamos una búsqueda sigilosa al estilo ninja.

Por suerte, soy un maestro del disfraz.

Esto, no, tampoco, aquí está. ¿Cabeza o trasero?

¿Puede ser ninguna?

¿Qué? La vaca de granja es el disfraz ideal,

podremos buscar a Pluvia sin levantar sospechas.

(Música tensión)

¿Quieres dejar de moverte así?

Estaba buscando las bayas, pero no me quedan.

(ESTORNUDA)

¡Oh, no, se me ha ido la cabeza!

(GRUÑE)

Creo que nos han descubierto.

¡Corre! (GRUÑEN)

(Música acción)

(Mugidos)

¡Métete ahí, rápido!

(GRUÑEN)

¿Por qué seguimos corriendo?

(Derrape)

Nota mental: Nunca salgas de casa sin bayas.

¿Qué es eso?

¡Es la banda Hiperméteo de Pluvia!

Debe de estar cerca, ¿pero dónde?

-"¡Dejadme salir, macupiojosos!

¡Os va a caer una buena tormenta!".

Estabas aquí. Hola, chicos.

Habéis encontrado mi banda Hiperméteo, gracias.

¿Por qué estás mojado, Thermo? Gajes del oficio.

Me alegro de que estés bien. ¿Qué ha pasado?

-Estoy bien, gracias.

Estaba haciendo una búsqueda sigilosa,

ya sabéis, al estilo ninja,

me volví líquida y entré al granero.

Eché un vistazo por la zona y encontré a un montón de maculans,

pero se me cayó la banda Hiperméteo.

Me escondí en un depósito para que no me descubrieran,

pero se dieron cuenta. (GRUÑEN)

-Y allí estaba yo, encerrada en un depósito hermético

sin poder pedir ayuda.

(RÍEN MALICIOSAMENTE)

-Hay un montón de macuborrones ahí fuera.

Creo que la ocasión merece un Megahidrotornado.

-¡Meteokey!

Son muchos, pero no nos dais miedo.

¡Somos los Meteohéroes!

(GRUÑEN)

¡Tornado!

-¡Lanzalluvia!

(Música acción)

(GRITAN)

(Continúa la música)

Tengo una idea.

Combinemos nuestros poderes, Megaventiscatornado.

¡Tornado!

-¡Lanzalluvia!

¡Rayo congelante!

(A LA VEZ) ¡Poder Superméteo!

¡Hasta otra, maculans!

(Continúa la música)

(GRITAN) ¡Ah!

¡Apartaos de aquí!

(Continúa la música)

Hemos eliminado a los intrusos por completo.

-Ahora, a limpiar el nitrógeno del agua. ¡Lanzalluvia!

(Música)

(A LA VEZ) ¡Sí, misión cumplida!

-¿Desde cuando más no es mejor?

Gracias por arruinarme la granja, macufracasados.

¡Os vais a enterar!

(GRITAN)

(Música)

Gracias a los Meteohéroes

esta agua no nos aguará más la fiesta.

(VITOREAN)

Estamos encantados de ayudar a salvar la Tierra.

Ahora es hora del selfi.

-Enhorabuena, Meteohéroes, excelente trabajo en equipo.

Hoy habéis hecho del mundo un lugar mejor para vivir.

(A LA VEZ) ¡Buen trabajo, chicos, así se hace, meteokey!

No tenía ni idea de lo dañino que podía llegar a ser

usar algo útil de manera equivocada.

El agua ha dejado de estar verde,

pero las granjas están más verdes que nunca.

-El Mar Amarillo ya no es verde y tiene brillo.

¿No hace gracia?

(RÍEN)

(Música)

Las técnicas de agricultura sostenible,

incluido el uso adecuado de fertilizantes,

son muy importantes, algo que a veces se subestima.

Cuando las granjas están en armonía con el medio ambiente,

producen cosechas más sanas. (BALBUCEA)

-Ya entiendo, tú lo que quieres es ser un granjero

más responsable. (BALBUCEA)

(RÍE) -Un árbol que produce helados, ¿eh?

Me temo que vas a necesitar una paciencia enorme,

querido Plumitas.

(RÍE)

Mientras tanto, hagamos todo lo posible