¿A qué huele?

# Meteohéroes.

# Hacemos llover # y el viento soplar.

# Puede hasta nevar, # se puede nublar.

# ¿Oyes ese trueno? # Mira allí qué rayo.

# Los grados controlamos, # somos un equipazo.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes. #

Ya os digo, niños, que no hay nada mejor para desayunar

que unos huevos frescos Gran Sasso.

Gracias, estos huevos tienen una pinta buenísima. Y además,

eres un cielo. Aves que no vuelan...

No, si yo las cuido. ¡Os voy a enseñar a volar, pollitos!

¿A dónde vas? Quiero ayudarte a resolver

eones de injusticia evolutiva.

(GRITAN)

¡Uh! Perdón. (CACAREA)

(GRITA)

¡Alerta, alerta, Meteohéroes!

(TODOS) ¡Transformación!

(Música)

¡Thermo!

(Continúa la música)

¡Nubess!

(Continúa la música)

¡Nix!

(Continúa la música)

¡Ventum!

(Continúa la música)

¡Pluvia!

(Continúa la música)

¡Fulmen!

(TODOS) ¡Meteohéroes, a salvar la Tierra!

¡Alerta, alerta! - "How are you?", Meteohéroes.

Los residentes de una comunidad agrícola de Estados Unidos se quejan

de un misterioso y terrible olor. -Ventum, ¿has estado en ese lugar

hace poco? -¡Ja!

-¡Ejem! -Se teme que el olor pueda provenir

de una de las grandes granjas locales. Estas son imágenes

de la zona, que incluyen una fuente de audio en tiempo real.

-¡Pingu!

¡Pingu, Pingu, Pingu! -¡Ostras! Pingu dice que oye

a unas gallinas cacarear ayuda. Viven en condiciones horribles

en una granja avícola industrial. -¡Ay, madre! Hay que investigar eso

ya mismo. El olor podría venir perfectamente de una granja

que no cumple las normas adecuadas.

-Probad esta grasienta delicia frita.

No permitiré que esos meteoceros

arruinen mi suministro de pollo frito.

-Hay que ayudar a esos pobres pollos de la granja

y acabar con lo que está esparciendo ese tufo pestilente.

Esta nueva misión será para Nix y...

-No me mires. Yo ayudaría, pero no les gusto a los pollos.

Me picotean. -Gracias por ofrecerte, Ventum,

iréis tú y Nix. -Telechorrazo.

Destino: Estados Unidos.

(AMBOS) ¡Banda Hiperméteo!

(Música)

¡Ostras! No estaban de broma. Qué olor tan desagradable.

Me gustan los malos olores tanto como a cualquier bromista,

pero este es repugnante. ¡Aj!

-Los datos de los escaneos locales indican que es muy probable

que el olor se deba a grandes concentraciones de heces de animales.

-O sea, ¿que buscamos una montaña de caca?

Ejem. Soy un superhéroe en una misión seria.

No voy a hacer ninguna broma con esto.

-He reajustado el GPS de la banda Hiperméteo para que os lleve

al origen. Supongo que debemos seguir la señal.

¡Vale! ¡Tornado! Sube.

Esto ahora es un BC: buscador de caca.

(RÍE) No te rías. Mal, Ventum.

¡Oye, mira!

Por supuesto. Debí suponerlo.

Cuando se trata de ser el peor, el Dr. Makina es el mejor.

(BALBUCEA) -Pingu confirma que son los pollos

que ha oído antes. Están desesperados porque los Meteohéroes los rescatéis

de esas condiciones nefastas. -Este es el plan:

tú te llevas los pollos y yo me encargo de... esto.

¡Oh! La gloriosa vida de un superhéroe.

-El estiércol puede ser muy útil si se gestiona correctamente.

Es aún maravilloso fertilizante natural y rico en nutrientes.

-Pero nocivo para mi nariz. Fertilizante, ¿eh? ¡Tornado!

(Música)

¡Yija! ¡Arre, caballo!

¡Voy a fertilizar todo el campo!

Pobrecitos, los Meteohéroes están aquí para salvaros.

¿Cómo puedo sacaros de estas horribles jaulas? ¡Bingo!

Enseguida os suelto, chicos.

(Música)

No os hagáis los gallitos conmigo, maculans.

No me atraparás, tóxico apestoso.

Otra vez. Y ahora me toca a mí.

Suriken de hielo.

¡Hasta nunca, maculans!

Salid. Tranquilos, os construiremos un nuevo y acogedor hogar.

¡Gallinero de nieve!

Entrad, pollitos, los Meteohéroes están para ayudar.

Ventum, supongo que después de todo, harás que los pollos vuelen.

¿Los puedes trasladar? ¡Meteokey! ¡Tornado!

(Música)

(AMBOS) Misión cumplida.

-Perdón por haceros volar, sé que a los pollos no os gusta eso.

Adelante, me lo merezco.

-¡Muac!

(BALBUCEA)

-Los pollos dicen: "Muchas gracias, Meteohéroes".

Hora del selfi.

¡No! Mis deliciosos pollos. ¡Macuzopencos, os vais a enterar!

(GRITAN)

(TODOS) ¡Sí! -Buen trabajo, Meteohéroes.

La granja avícola del Dr. Makina ha cerrado para siempre.

-En cambio, los efectos negativos de la avicultura intensiva

siguen siendo un problema real. -Así es.

La cría irresponsable de aves apesta, literalmente.

(BALBUCEA) -Por no hablar de lo cruel

que puede ser para los propios animales.

-¿Alguien quiere venir a comerse estos deliciosos huevos frescos

que acabo de cocinar? (ASIENTEN)

La cocina está allí, Ventum.

Es que primero quiero ir a ver a los pollos.

¿Sabes qué, Ventum? Tú sí que eres un pollo.

(RÍEN)

Es muy importante asegurarse de que no compras huevos de granjas crueles

y mal gestionadas, como la del Dr. Makina.

(BALBUCEA) -Mejor asegúrate de que tus huevos

vengan de granjas que utilizan técnicas de cría seguras

y respetuosas con el medioambiente.

(BALBUCEA)

-Exacto. Hay que respetar a los animales y tratarlos bien.