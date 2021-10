Un elixir milagroso

# Meteohéroes.

# Hacemos llover # y el viento soplar.

# Puede hasta nevar, # se puede nublar.

# ¿Oyes ese trueno? # Mira allí qué rayo.

# Los grados controlamos, # somos un equipazo.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes.

# Todos a una # salvamos la Tierra,

# juntos por ella. # Meteohéroes.

# Es nuestro lema, # luchamos juntos por el planeta.

# Meteohéroes. #

-Niños, espero que estéis preparados, porque os traigo algo especial,

una científica famosa amiga mía, Maria Sibylla,

nos ha enviado grabaciones reales directas desde la Amazonía del Perú.

¿No os sentís como en esa selva tan exultante de vida?

Es precioso, yo oigo mono ardilla. Yo un ave rupícola.

(BALBUCEA)

-¿Qué te ocurre, Peeguu, es que has oído algo raro?

(BALBUCEA)

-¡Alerta, Meteohéroes!

(TODOS) ¡Transformación!

(Música acción)

(TODOS) ¡Meteohéroes, a salvar la Tierra!

-¡Alerta, alerta!

-Muy buenas tardes, Meteohéroes.

Como habréis supuesto, algo va muy,

pero que muy mal en la Amazonía del Perú.

(BALBUCEA)

-Parece ser que la grabación contiene llamadas de socorro

de los animales de la selva.

No nos habríamos percatado de ello de no ser por la traducción de Peeguu.

-Adelante, maculans, traedme el elixir milagroso.

Si las leyendas son ciertas, con ese elixir anfibio

podré cumplir mi mayor sueño, un pelazo fuerte y brillante.

-Los Meteohéroes tenéis que reuniros con la doctora Sibylla

y ayudar a esos pobres animales.

Vamos a necesitar un equipo más grande para esta misión:

Nubess, Pluvia y Thermo.

(A LA VEZ) ¡Meteokey!

-Id a Perú y cumplid la misión.

-¡Telechorrazo, destino Perú!

(A LA VEZ) ¡Banda Hiperméteo!

(Música acción)

-Meteohéroes, voy a intentar contener a la fan que llevo dentro,

pero sois la pera limonera.

Soy la amiga de Margarita, la doctora Maria Sibylla.

-Es un placer.

-Vamos a donde se grabó la llamada de socorro.

-Qué maravilla de sitio, es un gran tesoro ecológico.

A mí la grabación me pareció impresionante, pero esto es aún más.

Debemos proteger esta selva cueste lo que cueste, todas las selvas.

Y lo haréis, sois los Meteohéroes

Aquí es, aquí hice las grabaciones.

Pluvia, tú cubrirás la zona a ras de suelo.

Nubess, súbeme y buscaré desde las copas.

Tú encárgate de los troncos y las ramas más bajas, ¿vale?

Vale.

(SILBA)

¡Nuvolante!

¡Líquido!

(Música acción)

(CROAN)

(BALBUCEA)

-Esa es la llamada, viene de un grupo de...

Ranas.

No pasa nada, somos amigos y vamos a ayudaros.

¡Líquido!

-Las ranas están muy preocupadas porque no paran de esquivar trampas

que han aparecido en medio de la selva.

¿Quién sería tan cruel como para venir a cazar ranas

a un lugar tan maravilloso?

(ESTORNUDA)

(CROAN)

(BALBUCEA)

-La rana dice que salud. Gracias.

Mi nariz nunca falla, esos pequeños monstruitos están por aquí seguro.

¿Y para qué quieren cazar ranas en la selva, adónde las llevarán?

Se me ocurre cómo averiguarlo. ¿Qué tal se te da croar?

¿Por qué me da a mí que este plan no me va a gustar nada de nada?

Soy el cebo en una trampa para maculans, no es humillante, ni nada.

(CROA)

Más ranífero.

(CARRASPEA)

(CROA)

(CROA)

(RUGE)

¡Ah!

Necesito arándanos para calmar mi macroalergia.

Bingo, veras qué sorpresa se llevan cuando abran la red.

Sigámosle.

(Música acción)

Pues claro, están recolectando las secreciones de las ranas,

mucha gente cree, erróneamente,

que tienen milagrosas propiedades curativas.

-¿Ah?

Sorpresa. ¡Ah!

-¡Aquaesferas!

-¡Ah, ah, ah!

(RÍE)

No tan rápido.

¡Rayo congelante!

¡Ah!

¡Lanzalluvia!

(SILBA)

¡Nuvolante!

(RÍE)

¡Rayo térmico!

(GRITAN)

(A LA VEZ) ¡Misión cumplida!

-¡No, mi elixir milagroso!

Mi pelazo al traste, mis sueños a la basura.

Macrozopencos, os vais a enterar.

(GRITAN)

(CROAN)

(BALBUCEA)

-Peeguu dice que las ranas dicen que sus secreciones

sí que son mágicas y que pidáis tres deseos.

Es broma, me han dicho que gracias,

y que ya es hora del selfi.

-Buen trabajo, Meteohéroes, los días de cazar ranas del Dr. Makina

ya son cosas del pasado,

y la doctora Sibylla nos ha enviado una nueva grabación de la selva.

(BALBUCEA)

-Peeguu dice que nadie pide ayuda ya, que todo está en armonía.

-Nubess, tendrías que hacerte el pelo a lo rana más a menudo,

te queda de maravilla. -Ejem.

Nos gustaría rendir especial homenaje a aquel sin el cual

esta misión habría fracasado: Peeguu.

(BALBUCEA)

-Desde hoy eres oficialmente meteohéroe de honor.

(TODOS) ¡Sí!

(Música)

-¿Podrías decirme cuántas de entre las 6300 especies de anfibios

están en peligro o ya extintas?

(BALBUCEA) -Más.

(BALBUCEA) -Más aún.

(BALBUCEA)

-Ni un milpiés tiene tantas patas.

Un tercio están en peligro, 2100 especies.

Debemos proteger sus hábitats naturales

para que ese número no crezca todavía más.