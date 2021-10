What is this smell?

136030

MeteoHeroes en inglés

6126526

What is this smell?

Los residentes de una comunidad agrícola de Estados Unidos se quejan de un misterioso y fuerte olor. Se teme que el olor pueda provenir de una de las grandes granjas locales. Nix y Ventum irán hasta allí para ver qué sucede.

6 min, 47 sec

13-10-2021 01:00:00

en

http://www.rtve.es/api/videos/6126526/relacionados/relacionados-por-idioma

https://www.rtve.es/infantil/serie/meteoheroes-ingles/video/what-is-this-smell/6126526/

https://www.rtve.es/v/6126526/

MeteoHeroes en inglés - What is this smell?