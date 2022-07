How it all began Part II

MeteoHeroes en inglés

How it all began Part II

Los niños llegan al MEC, emocionados y un poco nerviosos y sin saber qué esperar. Se presentan, cuentan de dónde vienen y qué poder tienen. Margherita Rita les hace un recorrido por su nuevo hogar y les presenta a Tempus que les explica lo que hacen allí.

05-07-2022 01:00:00

MeteoHeroes en inglés - How it all began Part II