Día de la Niña - La Ciencia...en femenino

El mes de... ...LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL

CAMPAÑA 'ALFABETIZACIÓN DIGITAL' - Perfiles falsos en Internet

En internet es fácil mentir. ¡Y hay gente que lo hace! ¿Cómo? Existen internautas que se inventan nombres, que usan fotos falsas y que dicen mentiras. Se llaman “perfiles falsos”. Y son peligrosos. ¿Verdad que no compartirías tu información personal con un desconocido que encuentras en la calle? En internet es lo mismo. No confíes de cualquier usuario y nunca hables con desconocidos. Y si alguna persona que no conoces te escribe o te pide cosas, rápidamente informa a tus padres o a tus profesores. ¡Ellos te ayudarán!