-¿El zumbido de la muerte?

(Música)

# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores para descubrir,

# un paraíso sin igual

# donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya

# será quien te enseñe # este lindo lugar.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti. #

(BOSTEZA)

¿Willy? Ah, ¿estás despierta?

Bueno, ahora sí. ¿Qué necesitas?

Buenacera me ha castigado porque me eché a reír

cuando vi su nueva corbata y el castigo es llevarle un poco

de polen de nenúfar. ¿Y quieres que te ayude?

Ya me conoces... Las ranas no me dan miedo.

Quizás solo un poco. Pues... sí, un poco.

(Música)

¿Tenemos que acercarnos más? Sí.

Qué raro, no he visto ni una sola rana y ni siquiera se las oye croar.

Venga, vamos. No me gustan las ranas.

Oh, mira allí. ¿Allí hay ranas?

Mira que eres gallina. Solo son burbujas.

No hay ni una rana.

Han desaparecido sin dejar ni rastro.

Es genial, podremos recoger el néctar tranquilos.

¿Qué? ¿Qué?

¿Qué es eso?

(RÍE)

Hola, abejas. Me llamo Floricela

y ellos son mis queridos hijos Rober y Roger.

Hola, yo soy Maya y él es Willy.

Vuestro estanque parece un sitio muy agradable.

Bonito, húmedo y sin ranas a la vista.

Sí, parece que todas las ranas se han ido, y no sabemos por qué.

¡Oh, qué buena noticia!

Nuestro estanque se secó y tuvimos que trasladarnos y, sinceramente,

odiamos a las ranas, ¿verdad, queridos?

-Exacto, mamá. -Las odiamos.

-Dejad de temblar, niños, porque a partir de ahora,

este estanque es nuestro, ¿entendido, abejas?

Eh, tranquila, la pradera es de todo el mundo y el estanque también.

No... Ahora ya no.

Ahora esto es de nuestra propiedad, ¿verdad, queridos?

-Sí, mamá. -Bien dicho, mamá.

Y si nos negamos a irnos, ¿qué?

¿Has oído hablar del zumbido de la muerte, ricura?

No, ¿es la última canción de éxito de la pradera?

(RÍE) La última canción.

Vaya, qué graciosa es esta abejita. Muy bien, queridos. Enseñádselo.

(GRITAN) ¡Es horrible!

¡Vamos, tenemos que irnos!

¡Contádselo a todos los insectos!

Ahora el estanque pertenece solo a los mosquitos.

(RÍE)

-¿El zumbido de la muerte?

Sí, es un sonido penetrante que te taladra el tímpano.

Y es el arma secreta de los mosquitos

que se han apropiado del estanque.

Eso es intolerable. La pradera es de todos.

Es lo que les he dicho, pero parece que no están de acuerdo.

Soldados, dos voluntarios para ir a hablar con esos granujas.

Ah, Arnie y Barney. Sois muy valientes.

A mis órdenes, ¡en marcha! Uno, dos, uno, dos, uno, dos.

-¿Has entendido algo?

-Algo de un sonido penetrante en el estanque.

-Ah, quizá sea un concierto. Vaya, genial, me encanta la música.

-Qué gusto. Aquí el agua es fantástica.

-Y bien pegajosa como nos gusta.

-¡Eh, vosotros! Os habla el coronel Paul.

Iros del estanque inmediatamente, es una orden.

(RÍEN)

(RÍEN) -¡Ay!

-¿Quieres que nos vayamos de nuestro estanque?

-Afirmativo y no es vuestro estanque, sino de todo el mundo.

-Eres tú quien se va a ir del estanque, sargento Paul.

-Coronel Paul. Vamos. Atrévete a echarme.

-Bien dicho, coronel.

-Fuera, aquí no tenéis nada que hacer.

(RÍEN)

(Zumbido)

¡Au!

(SORPRENDIDOS)

-Así vencemos a la hormiga y a sus lacayos,

y no volváis más a nuestro estanque.

Nadie puede soportar el zumbido de la muerte.

-Ningún insecto, así que no os hagáis los listos, ¿vale?

(RÍEN)

Coronel, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Qué ha pasado?

Acabas de saber qué es el zumbido de la muerte.

Madre mía. -¿Estás bien, Barney?

-Afirmativo, pero nos hemos perdido el concierto.

-Creo que solo he escuchado el principio.

¿Qué vamos a hacer? No podemos dejar que se apoderen de toda la pradera.

Quizá a Flip se le ocurra algo.

Así que esos mosquitos odian a las ranas.

Sí. Temblaban solo de pensar en ellas.

Pues es fácil. Si las ranas vuelven al estanque, los mosquitos se irán.

Estuvimos allí toda la mañana. Es un misterio, han desaparecido.

Tenemos que averiguar qué les ha pasado.

Tiene que haber alguna pista, algo inusual.

Lo único que vimos fueron unas burbujas amarillas

en la superficie del estanque. ¿Te acuerdas?

(ASIENTE)

Bueno, esto es lo que haremos.

Hola, amigos mosquitos. Soy Flip, vuestro humilde servidor.

He leído que os habéis trasladado. Bienvenidos.

Si queréis os puedo enseñar la pradera.

Mamá, ¿le hacemos un zumbido? -Pues...

Oh, por favor, debo decir, señora, que me parece usted encantadora.

¿En serio?

Sus alas, sus ojos protuberantes,

hasta los pelos de su barbilla son preciosos.

Aparta, saltamontes. A mamá no le gusta que le piropeen.

-Vale, ya está bien. Dadme un respiro.

A todos nos gustan los cumplidos. ¿Cómo se llama, preciosa dama?

Floricela. Oh, encantador.

Rima con... ¿Salmonella?

No del todo. Rima con bella, que significa bonita.

Venid, os mostraré la pradera, vuestro nuevo hogar.

Muy bien, despejado.

(RÍE)

¡Oh!

Acérquese a oler este dulce aroma, Floricela.

Le dan alergia. -Y odia el color rojo.

¿Podemos volver al estanque, mamá?

¡Eh, esperad! ¡Esperad!

Todavía no os he enseñado el agua estancada.

Está en la roca verde. ¿Agua estancada?

Ya veréis cuando la probéis.

No se oye nada, estoy preocupado. Y si oyes algo también te preocupas.

Bueno, sí, yo siempre estoy preocupado.

Respira hondo y concéntrate en algo. Mira el agua, por ejemplo.

Seguro que te ayuda. Oh, de acuerdo.

(GRITA) ¡Ay, un monstruo! ¿Donde?

No, son las burbujas. Bien, Willy, las has encontrado.

¡A toda máquina! ¡Burbujas cerca!

¡Mirad, una botella! Seguro que la ha tirado un humano.

¡De ahí salen las burbujas! Está contaminando el agua.

Por eso las ranas se han ido.

Si sacamos la botella puede que vuelvan.

¿Has visto lo grande que es? No podemos moverla.

No seas pesimista. Me formé con la brigada de construcción.

Te enseñaré qué significa.

¿Qué os parece? Es absolutamente perfecto.

Como sus ojos. (RÍE) Oh, para ya.

Creo que es más hermosa por momentos.

Oh, voy a sonrojarme. -Blablablá. Venga, mamá, vamos.

Esto es horrible, vamos al estanque. -Bien dicho, hermano.

-Un momento, queridos.

Eres un auténtico adorador, saltamontes.

Solo es la verdad, bella mosquito. (RÍE)

-Atención, a mis órdenes. Bajad el junco.

Perfecto, seguid. Un poco más, un poco más.

Quietos. La tenemos. Atención, ahora soltadlo.

¡Sí! ¡Genial!

Bien hecho, niños.

Su belleza es como la lluvia de primavera.

¿Qué ha sido eso? -Venía del estanque.

-¿Puede ser una trampa? Vámonos, mamá.

¡Esperad, por favor!

¡Coronel, dese prisa! ¡Ya vienen!

(Zumbido)

-Falsa alarma, no pasa nada. Ya podemos volver con Flip.

-Ese Flip no me gusta. Los saltamontes no son de fiar.

Cantan todo el verano y alagan a todo el mundo.

Saben bien cómo hacerlo.

-¿Desde cuándo los hijos toman decisiones en lugar de su madre?

-Pero mamá, es que no queremos que nos dejes solos.

Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Conseguir que vuelvan las ranas.

Afirmativo. Ni siquiera sabemos dónde están.

Tiene que ser un lugar donde haya agua.

¿En el canal? Sí, exacto.

(Ranas)

Está claro, han venido aquí buscando agua.

¿Cómo haremos para que vuelvan al estanque?

Usaremos la estrategia básica, fastidiar al enemigo

y hacer que nos siga hasta donde queremos que vaya.

Afirmativo. Oh...

No me pillas.

(CROA)

(GRITA)

¡Ay, ay!

No tengo ningún problema en que os quedéis aquí

mientras yo estoy fuera, y en cuanto a mí,

todavía tengo algunas cosas que decirle a Flip.

(CROA)

(GRITA) ¡Raaaaa!

¡Yupi! ¡Se han ido!

¡Ah, todo vuelve a la normalidad! Genial.

Ha sido otra misión exitosa.

Adiós a mis siestas en los nenúfares.

¿Prefieres que vuelvan los mosquitos?