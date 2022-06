Willy en la sopa

# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores para descubrir,

# un paraíso sin igual

# donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya

# será quien te enseñe # este lindo lugar.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti. #

(Música)

Hola.

(TODOS) ¡Hola, Maya! Hola, Willy, ¿cómo estás?

Pues genial.

Esta mañana la señora de la cafetería me ha dejado repetir.

(GRITA) ¡Oh, no!

¡Inadmisible! Willy, hoy te quedas sin comer.

No, no, por favor. No puede hacerme eso.

Por supuesto que sí, así aprenderás a no jugar con la comida.

Además, te vendrá requetebién. Estás algo gordito.

(RÍE) Pero... Oh...

Si quieres podemos jugar al salto del pulgón,

así no pensarás en comer.

Lo dudo mucho, jugar solo me da más hambre.

(Tripas)

¿Eh?

Willy, ¿dónde vas?

¡Eh! ¿Has terminado ya? Lara, hueles muy bien.

¿Últimamente utilizas néctar como perfume?

No, es porque me acabo de comer unas natillas de un néctar increíble.

Natillas de néctar, ¿eh? ¿Dónde?

Del restaurante que acaban de abrir. ¿Un restaurante?

¿Dónde? ¿Puedes llevarnos hasta allí?

Es que ahora mismo estoy muy ocupada.

Tengo que limpiar mis manchitas

y contemplar mi propio reflejo en el estanque.

Maya, ayúdame, por favor.

Lara, ¿sabes que hoy estás de lo más radiante?

¡Por fin alguien se ha dado cuenta! ¿Qué puedo hacer por ti?

(Música)

Mirad, ahí está. ¿En casa de Tekla?

Sí.

Tekla abrió este pequeño antro hace solo unos días.

Es monísimo, se paga con piedritas y hay algo para todos.

(SUSURRA) Oh, vaya... Bueno, aquí os dejo.

Voy a decirme unos cuantos cumplidos.

(SABOREAN)

Hola, a todos.

Hola, Willy. -Hola, Maya.

Hay algo en este restaurante que me da mala espina.

Parece otra artimaña de Tekla para comernos a todos.

Te equivocas, Maya. Este es el palacio del paladar.

-Tenéis que probar estas bolas de hummus y decirme qué os parecen.

(SABOREA)

-Clientes nuevos. Enseguida estoy con vosotros.

-Gracias, Tekla.

-Bienvenidos al... ¿Cómo se llamaba?

Ah, sí, al "Filete jugoso". Oh...

Estáis muy delgaditos. Tendré que llenaros un poco.

Oh, sí, claro. Por supuesto.

¿Qué podemos tomar con esto? Bien.

Hoy como entrante he preparado un surtido de polen jugoso.

El plato principal es un delicioso nabo ligeramente cocido

con una base de tierra.

Como entrante, he preparado un surtido de polen jugoso...

El planto principal es... Eso ya lo has dicho antes.

Ah, disculpadme. ¿Por dónde iba?

Por el postre.

Ah, sí. De postre tenemos un pastel casero exquisito

servido con cerezas guisadas, y este es el menú.

Dos menús, por favor. ¿Tú qué quieres, Maya?

Nada, gracias. Pero tienes que comer algo, niña.

No, gracias, no tengo hambre. No quiero nada.

Bien. Dos menús para la mesa tres.

No sé si comer aquí es una buena idea, Willy.

Te equivocas, Maya, está todo muy bueno y no cuesta mucho.

-No puedo estar más de acuerdo.

Max nunca bromea cuando habla de comida.

-Disfrutad, niños.

Vaya, esto es increíble.

Un niño hambriento. Me encanta.

Ay, y ahora una buena siesta y a dormir.

¿Vienes?

No, creo que voy a vigilar a Tekla. ¿Eh?

Seguro que tiene un plan.

Quiero saber qué está tramando. Muy bien.

Mientras tú la vigilas yo me voy a dormir.

Vamos, Max, voy a cerrar.

-Soy Shelby y acabo de empezar a comerme mi lechuga.

-Puedes llevártela. -¿En serio?

(CANTA) -"Tengo ideas, pero todas igual,

bajo mi mono anida el error, ¿qué es lo que estaba buscando?

Otra vez se me olvidó.

Mis pensamiento siguen en la cabeza. Soy muy despistada".

Bien, ¿qué vamos a hacer con este montón de cosas.

Ah, sí.

La receta de la reina Cristina de hojaldre de polen,

fondue de trébol con salsa de manzana podrida

y un hojaldre de una sola capa... (GRITA)

(Estruendo)

¡Oh, no! ¿Qué pasa?

¡Ay!

(GRITA)

Es la pequeña Mery. No, me llamo Maya.

Bueno, mi pequeña. Tienes que vigilar dónde pones tus alas.

Suerte que te he encontrado. Pero ¿me vas a comer?

¿Comerte? Ah, no.

A mi edad preferiría... ¿Qué preferiría?

Ah, sí, preferiría servir buena comida a insectos pequeños.

Los niños de hoy en día están extremadamente delgados.

¿Pero entonces qué comes?

Cuando tengo hambre me hago una buena sopa de piedritas

con unas cuantas ramitas para que entre mejor.

Hablando de comida, ¿quieres que te prepare algo?

Pues... Claro. Por qué no.

Tomaré un batido fresco de polen, por favor.

Muy bien.

(Música)

¡Willy! ¡Willy! ¡Ay!

Willy, tenías razón. Me equivocaba con Tekla.

Me preparó un batido buenísimo. Ah, ¿lo ves?

Bueno, es tarde. Es hora de ir a la cama.

¡Adiós, hasta mañana! Buenas noches, Willy.

(SUSPIRA)

Hoy vamos a seguir con la clase de historia

sobre las grandes reinas de la colmena Milflores.

Después de estudiar a la reina Buzz Buzz XIII la Calva

vamos a estudiar el reinado de Ezel XII

también conocida como la Exacta.

Disculpe, señorita. Dime, Maya. ¿Qué pasa?

Es un poco raro que Willy aún no haya llegado.

Tienes razón, Maya. ¿Podrías ir a buscarlo, por favor?

(ASIENTE) Muy bien, sigamos.

¿Willy?

¿Por casualidad habéis visto a Willy por aquí?

¿El pequeño amarillo con rayas negras?

-No, Willy es el negro con rayas amarillas.

-Ah, ese, sí. Lo he visto.

Ha salido de la colmena esta mañana muy pronto y parecía muy hambriento.

(Música)

Tekla. Bienvenida al "Filete jugoso".

¿Por casualidad has visto a Willy? No, esta mañana no.

(SUSPIRA)

¿Te apetece comer alguna cosita? Estás muy delgada, niña.

Gracias por el detalle pero no tengo hambre.

Y aquí lo tengo.

Ahora sí que estás regordete y jugoso.

Voy a esperar a mis otros clientes. Les daré mucha comida y premio.

Los ataré como a ti.

Por fin podré comerme el delicioso plato

que llevo esperando toda mi vida.

El...

Oh, cómo era.

El rollo de gusano con paté de insecto rechoncho

y caracol con mantequilla impregnado de hierbas frescas.

-Hola, ¿hay alguien ahí? Me gustaría comer algo, por favor.

-Es la hora de comer del gusano y pronto, muy pronto,

será mi hora de comer.

(GRITA)

¿Willy? ¿Willy?

¿Willy?

Vamos, dejad paso. Dejadme paso a mi bola.

¡Dejad paso, dejad paso!

Kurt.

Perdona, Kurt, pero estoy buscando a Willy

y estoy empezando a preocuparme.

¿Por casualidad lo has visto? ¿A Willy?

No, hace muchísimo que no le veo. Ni a los demás niños.

Siempre están en "El filete jugoso" gastándose todas su piedritas

sin trabajar ni nada, y comiendo muchísimo.

Mi sobrinito está tan gordo como una bola.

Va, qué juventud.

-Oh, estáis muy delgaditos. Tendré que llenaros un poco, ¿eh?

Los niños de hoy en día están extremadamente delgados.

¿Te apetece comer alguna cosita, Maya? Estás muy delgada.

¡Oh, no, yo tenía razón!

¡Flip, Flip!

¡Flip, te necesito!

Tekla no abrió el restaurante para ser amable,

sino para engordarnos y devorarnos.

Tenemos que hacer algo enseguida.

(GRITAN)

-Está hirviendo.

Pronto será hora de cocinar todos los ingredientes.

-Huele muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes?

-Los ingredientes sois vosotros.

-No, soy demasiado bonita para un guiso.

(GRITA)

-Bien, se debe empezar siempre por lo más jugoso

y lo más jugoso de aquí... ¡Eres tú!

¡No, yo no soy jugoso, estoy muy delgado!

Ni siquiera soy comestible y mis axilas huelen fatal.

Hola, camarera, estoy hambriento.

(GRITAN)

-Hola, ya voy, ya voy. Bienvenido al "Filete jugoso".

Has tardado mucho. ¿Cuál es el menú del día?

Hoy tenemos ciruela mohosa semicocida y un pastel delicioso

de raíces de diente de león.

No estoy seguro... La ciruela mohosa...

Suena bien. Una ciruela mohosa, marchando.

No, creo que tomaré el pastel. Muy bien, marchando el pastel.

¡Un momento! ¿Qué más tienes?

Oh... De entrante he preparado un surtido de polen jugoso,

el plato principal es un delicioso nabo ligueramente cocido...

(GRITAN)

Vete o acabarás siendo un ingrediente de sus recetas.

(CHISTA)

Creo que voy a tomar el pastel de cerezas guisadas.

Bien. Un pastel de cerezas.

Pero con tus famosos calabacines como guarnición.

Oh, está bien.

¿Sería posible ponerle salsa de berro a un lado?

De acuerdo. ¿Eso es todo? Pues... un momento.

El entrante ya está, el plato también.

¿Puedo pagar a plazos? He olvidado mis piedritas.

En este restaurante no se fía.

¿Eh? Eso es inadmisible.

Nunca más pondré un pie en este antro tan desagradable.

(GRUÑE) Ese saltamontes es un pesado. ¡Lo he oído!

(TARAREA)

¡Oh!

(GRUÑE) (GRITA)

Veamos. ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, una sopita de piedritas.

(SUSPIRA)

Vaya, Flip, gracias por salvarnos.

Habéis estado a punto de acabar guisados en la olla de Tekla .

Estabas en lo cierto al sospechar de ella, Maya.

Sí, y creo que su restaurante va a cenar.

Es una pena. Es una excelente cocinera.