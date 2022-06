El problema de las bolas de estiércol

# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores para descubrir,

# un paraíso sin igual

# donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya

# será quien te enseñe # este lindo lugar.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti.

# La abeja Maya

# traerá mil historias nuevas # solo para ti. #

(Música)

¡El partido ha sido genial! ¡15 a 6!

Hemos jugado superbién, sobre todo, tú.

¡Sí! Me sentía en plena forma, creo que he jugado genial.

Bueno, ya estás en casa. ¿Qué vas a hacer?

Una larga siesta. Después de un partido,

necesito descanso. ¡Genial!

¡Cuidado con la bolita de estiércol! -¡Oh, no!

¿Qué?

(Música tensión)

¡Ah!

Oh, no... ¡Otra vez no!

-Ah, ah, ah. ¿Eh?

Menos mal que a tu bola no le ha pasado nada.

-¡Uf! Mi bolita... -¡Hola!

Espero que no os estemos molestando. -¿Qué?

¡Max! ¿Qué estás haciendo aquí? -Oh...

Intento entrar en mi casa y la bola bloquea la entrada.

-Lo siento, Max, no he podido controlarla.

-Me da igual que no puedas controlarla.

¡Yo solo quiero entrar en mi túnel! -¡No te alarmes!

Acabamos de perfeccionar la gran técnica... quitar bolitas.

¡Lo arreglaremos! -Eh... Suena bien.

¿Esto pasa a menudo? Es la quinta vez que pasa.

Hace dos días hasta tuve que dormir fuera.

¡Estoy harto de vuestras bolas de estiércol!

-Uh. -Ah.

¡Ah!

-Ya está, solucionado. Hemos estado practicando la técnica

durante meses y funciona. -¿Lo ves, Max?

No hace falta enfadarse, ¿eh? -Pues estoy enfadado y harto además.

-Te hemos dicho que lo sentimos y la hemos quitado.

¿Qué más quieres? -Quiero que esto se acabe.

Pediré una reunión extraordinaria con todos los insectos de la pradera.

(GRUÑE)

Todo tiene un límite. El peligro de las bolas

de estiércol tiene que acabarse. Casi me ahogué atrapado

en un agujero por culpa de una de esas horribles bolas.

-Yo creo que Max tiene toda la razón. Esas bolas, casi siempre,

me adelantan en el camino de la pradera a una velocidad increíble.

¡Y resultan muy peligrosas! -Oh, sí, eso es cierto.

-¡Es inadmisible! -¡Exacto!

-Además, esas bolas huelen fatal. Menuda peste, es horrible.

-Y Kurt y Ben recogen todo lo que encuentran

con sus bolas de estiércol y eso incluye fruta podrida.

-Sí, claro. ¿Por qué no? -Pues... porque...

yo como fruta podrida. -Es su comida.

-Inadmisible. Escuchadme todos.

Os estáis olvidando de una cosa. Rodando sus bolas de estiércol,

Kurt y Ben están haciendo su trabajo.

Ya, claro... ¿Puedo preguntar cuál es vuestro trabajo exactamente

aparte de aplastarnos? ¿Para qué sirven vuestras bolas?

-Las bolas de estiércol recogen toda la porquería,

limpiamos la pradera. -Y eso es genial.

-Nadie de nosotros os pidió que lo hicierais.

O sea, dejad de rodar esas bolas y dadnos un respiro.

-¡Exacto! Ah.

¡Dejad de decir tonterías! Por favor, coronel, di algo.

(CARRASPEA) Cierto es que a mis soldados y a mí,

nos han pasado unas cuantas veces por encima.

-Entiendo... Eh... Debo decir...

¡No hay nada más que añadir, Maya! Ya que pensáis que nuestro trabajo

es innecesario, dejaremos de hacerlo. -¡Bien dicho, tío Kurt!

-Yo, Kurt, declaro a todos los limpiadores de la pradera

en huelga, o sea, Ben y yo. -¡Un problema menos en la pradera!

Ah... Creo que esta situación nos va a traer otros problemas.

(Trinos)

(Música suave)

(RONCA)

Ay...

Ay, muy bien.

Hora de salir a coger un poco de aire fresco.

¿Oh?

¿Qué? ¡Oh! ¿Pero qué es toda esa porquería?

¡Me va a costar mucho desplazarme!

-Uh... ¡Ñam! ¡Me está esperando el desayuno!

Pero... ¿qué es todo esto?

(Viento)

¡Oh, no! ¡Mis lechugas!

Tengo mucha hambre...

-Ah... Qué bien he dormido. No me sorprende,

soy maravillosa en todo y también en dormir.

Creo que hoy va a ser un día...

(OLFATEA) ¿Qué es ese horrible olor?

¿Qué? ¡Oh, no!

¡Ah! ¡Cacas de pájaro azul! ¡Ah!

(COREAN) "Día y noche trabajar". ¡Uno, dos!

"La pradera hay que cuidar". -¡Coronel Paul!

-¿Eh? ¡Alto! ¿Algún problema, Lara?

-¡Sí! Un problema enorme y que huele fatal.

Tenéis que deshaceros de esas cacas de pájaro azul enseguida.

-Eh... Negativo. Limpiar es un trabajo

que no nos corresponde. En eso no podemos ayudarte.

-¿En serio? Pues tendremos que buscar una solución

porque yo no puedo vivir con esta peste a porquería.

¿Uh? ¿Habéis cambiado de opinión?

Bueno... Hay tanta fruta podrida por ahí que casi

me da una indigestión. -Y yo casi me asfixio.

-Nunca habría imaginado que sin el trabajo

de los escarabajos peloteros habría tantas hojas secas

y ramas por ahí. -Cierto.

Ahora sabemos que el trabajo de los escarabajos peloteros

tiene un propósito. -Una pradera

sin escarabajos peloteros es una pradera sucia.

¿Y qué sugerís que hagamos? Pues yo sugiero que...

(BALBUCEA) Creo que...

Ah, Maya, ¿tienes alguna sugerencia? Ah... Pues sí.

Creo que deberíamos pedirles disculpas a Kurt y a Ben

y esperar que las acepten. ¿Crees que lo harán?

-¡No! -¿No aceptáis nuestras disculpas?

-¡No aceptamos vuestras disculpas! Si queréis que volvamos a trabajar,

tenéis que decirnos esto.

-¿Eh?

(LEE) "Después de esta ofensa, muy clara injusticia...".

Blablablá. "Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas

a Kurt y Ben, los insectos más importantes de la pradera,

a los que les debemos eterno respeto" -¡Exacto!

¿No crees que eso es pasarse un poco?

¡Sí! Lo único que pretendéis es humillarnos.

-¡Eso es muy feo! -¿Y vosotros qué?

¡Ensuciasteis nuestra reputación! -Sí. Y aunque nos gusta la suciedad,

sienta muy mal. Vale... ¡Escuchadme!

¿Por qué no intentamos hablar del tema sin enfadarnos?

¡No! ¡Se han pasado! -No pienso disculparme

como ellos quieren. -¡Yo tampoco!

-No, no lo haremos. -Pues me pregunto

quién va a limpiar la pradera. -Pues... nosotros.

-Shelby tiene razón. No creo que resulte tan difícil.

(A LA VEZ) Contad con nosotros.

En ese caso, ya sé lo que tenemos que hacer.

-Exacto, querido tío. ¿Qué? ¿Qué queréis hacer?

¡Irnos! Haremos bolas de estiércol en otra pradera.

-Exacto. -Haremos la maleta y nos iremos.

(A LA VEZ) Perfecto.

Ah.

Ah, ah.

(Música)

No creo que termine nunca.

-Ay, ah.

¡Uh!

-Ay, ah.

¡Uh!

Hola, Lara.

¿Estás bien? Por supuesto.

Estoy perfectamente, como siempre. He hecho una bola fantástica.

¿En serio? Bueno, acabo de empezarla.

Esta es mi bola. ¿Qué te parece? Dime.

Que no está nada mal. Si trabajamos en equipo,

podremos limpiar la paradera.

¿Preparado para irte, pequeño Ben? -Sí, tío.

Pero aunque no se disculparan, voy a echar de menos a mis amigos.

-Sinceramente, yo también. Nos espera una nueva vida.

¿Preparado, sobrino? -Preparado, tío.

(Música suave)

Amigos, vamos a tener que trabajar juntos para limpiar la pradera.

Me he fijado que Ben y Kurt ruedan una bola pequeña

y toda la porquería se va pegando en ella.

Cuantas más cosas se pegan, más grande se hace.

¡Vamos a empezar!

(A LA VEZ) ¡Ah, ah, ah!

(Música animada)

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Ah, ya está. Para ser la primera vez, no está mal.

Sí, es cierto. Pero solo hemos limpiado un trocito del camino.

-Nos queda mucho por hacer. -¡Oh, mirad!

Sobresale una ramita asquerosa. Menos mal que la he visto...

¡Oh! ¡Oh, no!

(GRITAN)

(Música peligro)

(AMBOS) ¡Ah!

¡Barney, Arnie! ¿Me oís, soldados?

-¿Está dentro de la bola, señor? -Claro que no, tonto. Estoy fuera.

-Ah... Nosotros estamos al otro lado. -¿Qué vamos a hacer, señor?

-La bola está atascada... -Y empieza a esparcirse el hedor...

(OLFATEA) ...por todas partes. -¡Os sacaré de ahí!

¡No os preocupéis! Oh, no sé lo que hacer.

Si se quedan ahí mucho tiempo, se asfixiarán.

-Sé lo que es. Suelo tener ese problema en mis túneles.

Solo Ben y Kurt saben cómo mover una bola de estiércol,

pero tendremos que hacerlo solos. ¡Empujad todos!

(A LA VEZ) Ah, ah, ah.

Creo que voy a perder el conocimiento.

-Esta peste es horrible, no creo que la aguante.

(TODOS) ¡Ah!

¡Parad! Utilizaremos la supertécnica quitabolas de Kurt y Ben.

Uh. -Uh.

-Uh.

¡Uno, dos, tres!

(A LA VEZ) ¡Ah, ah, ah!

Ah. -Ah.

Esto es un desastre. Jefe...

Creo que este es mi último adiós. -Me ha encantado conocerte.

(Música triunfal)

Vaya... Qué bola de estiércol tan rara.

¿Kurt? Me alegro de veros. Arnie y Barney están atrapados

y no conseguimos sacarlos. Sí, os lo suplico

y os ofrecemos las más sinceras disculpas, Kurt y Ben,

los insectos más importantes... -Levántate, no estamos enfadados.

Vamos, no hace falta que os disculpéis.

-Pero esperamos que sepáis que nuestro trabajo

no es un pérdida de tiempo. Lo sabemos,

hemos intentado mover la bola, pero ha sido imposible.

Venga, vamos. Debemos rescatar a las hormigas.

¿Preparado, Ben? Andando... Ah.

¡Estoy listo, tío!

(RÍE)

(Música tensión)

¡Adelante!

-Vamos allá.

Guau... Vaya.

-¿Uh?

(RÍEN)

(Vítores)

Qué pena. Me estaba acostumbrando al olor.

-Yo también. -Lo siento muchísimo.

Nunca más diré que vuestro trabajo es una pérdida de tiempo.

(A LA VEZ) ¡Nunca jamás! ¡Vivan las bolitas de estiércol!

-Gracias, amigos. No hace falta que os disculpéis.

Os informo de que se acabó la huelga.

-¡Yupi! ¡Voy a poder hacer más bolitas!

Es genial. Me alegro de que esto se haya acabado

y de que Ben y Kurt hayan vuelto.

(RÍEN)