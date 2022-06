# Hay un lugar cerca de aquí

# entre mil flores para descubrir,

# un paraíso sin igual

# donde hay alguien que te esperará.

# La abeja Maya será

# quien te enseñe ese lindo lugar.

# La abeja Maya traerá

# mil historias nuevas solo para ti.

# La abeja Maya traerá

# mil historias nuevas # solo para ti. #

"MAYA, NO TE VAYAS"

(Música)

(RONCA)

(BOSTEZA)

Bien, a levantarse. ¡Hora de comer!

(Música animada)

Quieto ahí. ¿Cuál es la contraseña?

-Lo siento, no la sé,

Pero tengo que hablar con la reina Cristina VI.

Es muy importante. Este es mi pase oficial.

-Mm... Muy bien. Puedes entrar.

-Gracias.

-Por cierto, ¿sabes cuál es la contraseña de hoy?

-"Uno, dos, tres, mi primo es marqués".

-No, esa es la de ayer.

(Música animada)

Aún estoy un poco dormido, pero luego iré a comer.

Disculpa, jovencito. ¿Sí? Hola.

¿Dónde está la sala real?

Sígame, por favor.

Y luego Maya dijo: "¡Eso está muy mal!".

¡A mí, el canciller!

Inadmisible.

-Ay, yo habría dicho lo mismo. Te contestó de esa forma

porque haces inspecciones cuando las abejas duermen.

Y luego dices que estás cansado.

Esas inspecciones no tienen ningún sentido.

-¡El joven Willy y Héctor, el mensajero!

-Mis respetos, majestad. Me envía la colmena Gran Pino.

Traigo un mensaje referente a la pequeña abeja Maya.

-¿Maya?

-Lo ha oído bien.

Durante los últimos años, nuestra colmena ha impartido cursos

para formar a futuras abejas de élite.

Los mejores pueden convertirse en embajadores, cancilleres,

incluso en reinas.

-¿Y qué tiene que ver Maya con eso?

-Su reputación de abeja ingeniosa, valiente y perseverante

se ha extendido por praderas y bosques.

Por eso, la colmena Gran Pino la quiere en su curso de formación.

¿Qué?

¡Qué buena noticia! ¡Es maravilloso! ¿No creéis, majestad?

-Tengo que regresar cuando el sol alcance su punto más alto,

con o sin ella. O sea, que Maya debe decidirlo deprisa.

-¡Ah, le va a encantar! -Es una gran oportunidad,

pero es Maya quien debe decidir si quiere ir o no.

-Willy, cuando veas a Maya, dile que venga a hablar con nosotros.

Eh... Sí, por supuesto.

¡Oh, no, no, no! ¡Qué desastre!

(CANTA) "Oh, abejitas de felicidad, entre las flores, volar y volar.

Buscad la brisa, buscad el sol".

¡Maya!

¿Willy? ¿Ya te has levantado?

Sí, tengo que contarte una cosa. ¡Una cosa muy importante!

¿En serio? ¿De qué se trata?

Pues deberías saber que... hoy no hay clase.

Lo cierto es que la señorita Cassandra está muy enferma.

¿Enferma? Qué raro, ayer estaba muy bien.

Hoy íbamos a ir al campo de amapolas

para aprender la polinización de los árboles y las flores.

Lo sé, menudo fastidio.

Bueno, vámonos. He quedado con los demás en la cueva verde.

Muy bien, voy a lanzarla a la de tres.

¡Uno, dos, tres!

(GRITA) -¡Has dicho a la de tres!

-Sí. Uno, dos y tres y la lanzo. -No. Es uno, dos, tres

y luego la lanzas. -¡No, no es así!

¡Hola chicos! Hoy no hay colegio. ¿Podemos jugar?

Sí, pero quiero jugar a otra cosita.

¿A qué te gustaría jugar?

No lo sé. ¡Al escondite!

¡Oh, sí! ¡Sí, genial!

Pero esta vez, yo escogeré quién se va a esconder.

Pito, pito, gorgorito. Dónde vas tú, tan bonito.

A la era, verdadera. ¡Pin, pon, fuera!

Tú te vas y tú te quedas.

¡Tú tienes que esconderte de nosotros, Maya!

Vale.

Has hecho trampa, Willy. Me ha tocado a mí.

Lo he hecho a propósito para que Maya se fuera

y poder hablar con vosotros dos.

Esta mañana ha venido un mensajero.

¡Quiere llevarse lejos a Maya durante mucho tiempo!

¡Oh, no! -¡Maya no puede irse!

El mensajero se irá a mediodía. Maya no puede enterarse de esto,

o sea, que tenemos que hacer que no se acerque a la colmena.

Vale. -¿Cómo lo haremos?

-Ya lo sé.

Fingiendo que no la encontramos se quedará escondida más rato.

Buena idea.

¡Vaya! Es perfecto.

¡Esto es increíble! ¿Dónde está Maya?

Niños, silencio, por favor. ¡Señorita Cassandra!

Le he pedido a Willy que le diga a Maya

que la reina quiere verla.

¿A Willy? Esta mañana no lo he visto.

Y tampoco he visto a Maya.

¿Cómo dices? ¡Esto es una catástrofe!

Tenemos que encontrar a Maya antes del mediodía.

Maya sabía que hoy íbamos de excursión.

Es posible que ella y Willy ya estén en el campo de amapolas.

En cuanto vea a Maya, le daré su mensaje.

¡Gracias!

¡Oh, una nube con forma de manzana!

-Se parece más a una bola de estiércol.

O una bola de polen.

Bueno, deberíamos buscar a Maya

o va a sospechar que está pasando algo raro.

Venga, vamos a buscarla todos.

Y el primero que la encuentre, que la traiga aquí.

(Música animada)

¿Maya?

¿Willy?

Aquí no están. Qué raro, Maya nunca falta a las excursiones.

¿Los buscamos por la pradera?

No, tardaríamos mucho.

Quizás solo se retrasen un poco, empezaremos la clase.

Zap, ¿quieres coger un poco de polen de esa amapola, por favor?

Empezaremos la polinización.

Sí, señorita Cassandra.

¡Ay! Hola, Maya.

¿Qué haces ahí?

Pues me estaba escondiendo... ¿Qué? ¿Hoy hay clase?

¡Willy me ha dicho que estaba enferma!

¿Yo? Me encuentro perfectamente.

¿Por qué Willy te habrá dicho algo así?

No lo sé, pero voy a descubrirlo enseguida.

Siento mucho este malentendido, señorita.

¿Puedo unirme a la excursión?

No, debes ir a la colmena.

La reina y Buenacera te están esperando, es algo urgente.

Oh, gracias.

Bueno, ¿por dónde íbamos?

Vamos a recoger un poco de polen para estudiarlo en clase.

¿Maya?

¡Maya! ¡Yuju!

-¡Maya!

¡Te encontré!

No puedo jugar más, tengo que ir a ver a la reina.

¡No!

¡No, no, no, no!

Sí. No sé por qué, pero es algo urgente.

Lo que es urgente es que vengas a salvar a Willy.

Está... atrapado.

¿Atrapado? ¿Pero qué es lo que le pasa a Willy hoy?

Me ha hecho creer que la señorita Cassandra estaba enferma.

Sí... Es que está teniendo un día muy difícil

y ahora está atrapado en el caparazón de Shelby

con Ben y su bola.

Sé que puede parecer una locura, pero es cierto.

¡Venga, sígueme!

¡Señorita Cassandra! Esperadme en el aula.

¿Sí, canciller?

¿Has visto a Maya?

Sí, y le he dado su mensaje. ¿No la ha visto?

No. ¡Y esto es inadmisible! Pronto será mediodía.

Tendré que ir a buscarla yo mismo.

(Música)

¿Qué? ¿Dónde está Shelby?

Pues... -¡Maya! ¿Barry te ha encontrado?

¿No estabas atrapado en el caparazón de Shelby con tu bola?

¿Cómo has conseguido salir?

Eh... No. Sí, pero... El caso es que he conseguido salir.

Basta de tonterías. ¿Qué os pasa hoy a vosotros dos?

¿Sabéis qué? Ya estoy harta de esta historia.

Me voy a ver a la reina. No quiero llegar tarde.

¡No, Maya! ¡Espera! -¡Maya!

¡Por favor, no te vayas!

(Música tensión)

Hemos fracasado. -Así es.

¿La habéis encontrado? ¡La he buscado por todas partes!

¿Dónde está?

Maya, ¡por fin!

¿Me estaba buscando?

Por supuesto, ¡llevamos toda la mañana esperándote!

Parece que eres muy especial.

¿A la colmena? Sí.

-Hemos hecho todo lo posible para que no fuera a la colmena.

-Dinos, Maya. ¿Qué te parece?

-Es una gran oportunidad, Maya. Debes aceptar.

-¡Buenacera!

Maya, eres tú quien debe decidir si quieres ir a estudiar

a la colmena Gran Pino durante unos meses.

-Estaré esperando en la Roca Lisa hasta mediodía.

Me iré contigo o sin ti.

Gracias, me lo pensaré.

¡Maya!

Maya, por favor, ¡déjame explicártelo!

Me has mentido, Willy.

No sé por qué no me has dicho que querían hablar conmigo,

pero eso no se hace. Un amigo no lo hace.

¿Y sabes qué? Ahora mismo creo que debería irme.

Recogeré mis cosas. ¡Adiós!

Pero... ¡Maya!

(Música)

¿Maya? ¡Déjame explicártelo! Yo... ¿Maya?

Estoy ocupada. Escucha.

Sé que estás enfadada y que quieres irte,

Pero yo solo quería decirte que, aunque te mintiera,

tenía una buena razón.

Si hay algo que no querría que pasara nunca jamás,

es que te fueras.

No me imagino mi vida aquí sin ti. Eso es todo.

Por favor, Maya. No me dejes.

Queridos amigos, gracias por venir hasta la Roca Lisa para despedirme.

He crecido en esta pradera y he aprendido mucho de vosotros.

Me lo he pasado muy bien con cada uno de vosotros.

Pero, ahora, me están esperando otras aventuras.

No lo soporto. Me voy. Adiós.

Os voy a echar a todos de menos, podéis estar seguros.

Os quiero, amigos.

(LLORA)

Nosotros también te echaremos de menos, te lo aseguro.

Gracias, majestad.

(Música emotiva)

Maya, es hora de irse.

(Música emotiva)

(LLORA)

¿Maya?

¿Qué? ¿Me haces un sitio?

Sí. Ponte a mi lado.

Entonces, ¿no vas a dejarnos?

No... ¿Qué estabas haciendo?

Estaba mirando a la forma de las nubes.

¡Mira, fíjate! ¡Es como nosotros! Mejores amigos.